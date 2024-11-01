edición general
El aval de Sánchez al plan de Trump distancia al PSOE de sus socios en la defensa de Palestina

Sumar se desmarca de la posición del presidente y del ala socialista del Gobierno y afea que situarse con la propuesta estadounidense "desaprovecha la oportunidad que abre la movilización social". Esta iniciativa, que cuenta con 20 puntos, incluye, entre otros aspectos, la liberación de rehenes, el relevo de Hamás del control político y militar y el establecimiento de un gobierno tecnócrata de transición supervisado por una junta presidida por el propio Trump y de la que formaría parte el ex primer ministro británico Tony Blair.

Alakrán_
Si la propia Hamás está por aceptar el plan de paz ¿Quién coño es Sumar para ir en contra del acuerdo? ¿Quieren más muertos? ¿Son pocos?
Estoy va también por el Fanboy de Podemos.
1
StuartMcNight
#4 Igual esta noticia te ayuda a entender los “planes de paz” con Israel en zonas donde no está Hamas:

www.meneame.net/story/fuerzas-israelies-arrestan-dos-ninos-pequenos-ci
0
Alakrán_
#4 Al parecer uno de los que tengo ignorado me puede escribir.
Otro que quiere que continúe la carnicería.
1
Kuruñes3.0
#4 El tonto y la linde eso son Sumar.
0
Harkon
Y a este querían darle el Nobel de la paz? Vamos hombre, menudo chiste
0
Artok
Es dejar que les roben el país, aunque pararía el genocidio. Es un asunto muy delicado, si no van a matar a los que quedan
0
Battlestar
#2 Probablemente pararían el genocidio lo justo como para que les devuelvan los rehenes, luego seguirían.

Porque si no me equivoco el acuerdo habla de abandonar "gradualmente" la franja pero no dice de si en dos días o dos décadas.
1
Artok
#3 los mataran a todos de una u otra manera. El destino del pueblo de Israel finalmente será el de matar y asesinar a más de 5 millones de personas.
0
Kuruñes3.0
Es que no falla, los mismos retrasados que piden a Ucrania rendirse cuando tienen armas, dineros, apoyos y gente (que es lo que impide que los masacren) y que entreguen las armas a sus enemigos, son los que defienden que esta pobre gente luche hasta el final con palos y hondas.
Es que ya hay que ser hdspm.
0

