El aval de Sánchez al plan de Trump distancia al PSOE de sus socios en la defensa de Palestina

Sumar se desmarca de la posición del presidente y del ala socialista del Gobierno y afea que situarse con la propuesta estadounidense "desaprovecha la oportunidad que abre la movilización social". Esta iniciativa, que cuenta con 20 puntos, incluye, entre otros aspectos, la liberación de rehenes, el relevo de Hamás del control político y militar y el establecimiento de un gobierno tecnócrata de transición supervisado por una junta presidida por el propio Trump y de la que formaría parte el ex primer ministro británico Tony Blair.