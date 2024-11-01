edición general
El Gobierno y los partidos de Groenlandia plantan cara al imperialismo de Trump: “No queremos ser americanos”

Los líderes políticos de Groenlandia han emitido un comunicado conjunto en el que rechazan las continuas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los cinco partidos políticos con representación en el Inatsisartut, el Parlamento groenlandés, han defendido en este texto su soberanía nacional así como el derecho de los habitantes de este territorio autónomo danés a decidir su futuro.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Quien no desea disfrutar de una sanidad como la norteamericana?
Quien no desea que sus hijos vivan un tiroteo escolar?
Quien no quiere tener a Kennedy al mando de la sanidad?
18 K 213
#2 IsraelEstadoGenocida
#1 Quien no iba a querer al ICE merodeando por sus barrios...
10 K 134
HeilHynkel #11 HeilHynkel
#2

Lo interesante sería ver a quienes echaban ... ¿a los daneses o a los inuit? :roll:
1 K 31
Un_señor_de_Cuenca #12 Un_señor_de_Cuenca
#11 A todos. Un verdadero danés debe hacer nacido en Kentucky.
3 K 45
Antipalancas21 #15 Antipalancas21
#1 Ni a Trump al mando de esa isla.
0 K 20
#3 Borgiano
No, si Trumposo no quiere haceros americanos, tranquilos con eso
7 K 69
Mikhail #7 Mikhail
#3 En un par de años tienes a los 30000 groenlandeses metidos en reservas indígenas como los pueblos originarios en EEUU. :ffu:
3 K 30
Jointhouse_Blues #10 Jointhouse_Blues *
#3 También es cierto. Ni siquiera serán protectorado. Plantarán a un títere, y a esquilmar se ha dicho.
0 K 12
OCLuis #6 OCLuis
Pues eso.  media
3 K 48
#8 Alcalino *
Es que los norteamericanos no les han ofrecido la nacionalidad.

Les han ofrecido 100.000€ y que desaparezcan de allí

Y 100.000€ pueden parecer mucho, pero para empezar de cero en otro país... como no te vayas a Dinamarca... y que te acepten (después de haber traicionado al país) a ver donde compras una casa.

Y si por lo que sea, se quedan en la isla, 100.000€ te los fumas mas rápido de lo que parece: a 15.000€ al año (lo que viene a ser un sueldo mínimo) te duran 6 años. ¿Y luego que? ¿bienvenido al sistema asistencial norteamericano?
3 K 48
Un_señor_de_Cuenca #13 Un_señor_de_Cuenca
#8 100.000 dólares no es que parezca mucho, es que es una puta miseria. Pretenden comprar voluntades por menos de lo que cuesta una cabaña. Se esperaría que alguien se lo pensara si le ofrecen un millón de dólares. Por menos de eso, suena a querer comprarles con cuentas de vidrio, espejos y mantas. Creerán que son otros a los que pasar por encima, como los indios de su pais.
2 K 28
security_incident #9 security_incident
En el mismo comunicado también dicen que no quieren ser daneses. Pues implícitamente han elegido ser nativos americanos.
0 K 17
comadrejo #5 comadrejo
¡ Comunistos radicales de antifa todos! :troll: :troll:
0 K 11
wata #16 wata
No se han enterado que ya son americanos.
0 K 11
Pitu_Folas #14 Pitu_Folas
Ya les gustaría que una de las opciones sea ser Úsanos. Pero no va llegar ni a eso.
0 K 6

