El Gobierno y los partidos de Groenlandia plantan cara al imperialismo de Trump: “No queremos ser americanos”

Los líderes políticos de Groenlandia han emitido un comunicado conjunto en el que rechazan las continuas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los cinco partidos políticos con representación en el Inatsisartut, el Parlamento groenlandés, han defendido en este texto su soberanía nacional así como el derecho de los habitantes de este territorio autónomo danés a decidir su futuro.