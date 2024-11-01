El Gobierno y los partidos de Groenlandia plantan cara al imperialismo de Trump: “No queremos ser americanos”

Los líderes políticos de Groenlandia han emitido un comunicado conjunto en el que rechazan las continuas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los cinco partidos políticos con representación en el Inatsisartut, el Parlamento groenlandés, han defendido en este texto su soberanía nacional así como el derecho de los habitantes de este territorio autónomo danés a decidir su futuro.
Quien no desea que sus hijos vivan un tiroteo escolar?
Quien no quiere tener a Kennedy al mando de la sanidad?
Lo interesante sería ver a quienes echaban ... ¿a los daneses o a los inuit?
Les han ofrecido 100.000€ y que desaparezcan de allí
Y 100.000€ pueden parecer mucho, pero para empezar de cero en otro país... como no te vayas a Dinamarca... y que te acepten (después de haber traicionado al país) a ver donde compras una casa.
Y si por lo que sea, se quedan en la isla, 100.000€ te los fumas mas rápido de lo que parece: a 15.000€ al año (lo que viene a ser un sueldo mínimo) te duran 6 años. ¿Y luego que? ¿bienvenido al sistema asistencial norteamericano?