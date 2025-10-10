·
El Gobierno no prohíbe el cerdo en los comedores escolares
Circula en redes una publicación en la que se afirma que el Gobierno de España ha prohibido la carne de cerdo en los comedores escolares, pero es falso
etiquetas
bulo
gobierno
carne
escuelas
compartir
Comentarios destacados:
Pertinax
Yo lo defiendo desde un único punto de vista. En Ceuta existen multitud de alumnos musulmanes, por lo que prohibir el cerdo como se ha hecho significa un ahorro obvio en logística y presupuesto. La carne de cerdo no es fundamental en alimentación.
Peeeero, después me doy cuenta de que en la práctica significa implantar preceptos religiosos y, como bien dices, ilegales a la escuela y se me pasa.
oscarcr80
#5
Durante el ayuno en el Ramadan, las cocinas escolares CERRADAS, y los grifos con el agua cortada. Solo el agua de los baños.
Ahorro para todos. Que te parece?
Pertinax
No me consta ese tema. Lo dudo mucho. Pero sí creo que pudiera llegar a implantarse. Qué no veremos.
Pertinax
Es falso porque tan solo se ha prohibido en los colegios públicos de Ceuta con servicio de comedor. Ámbito que se conocía desde el minuto uno. O sea, que es solo algo falso. O un poco falso. O qué sé yo.
Pertinax
Relacionada.
www.meneame.net/story/comedores-escolares-ceuta-solo-serviran-carne-ha
lectorcritico
No dar cerdo entraria dentro de lo legal, pero fomentaran el sacrificio halal y los chico se veran obligados comer carne que no cumple la normativa legal en cuanto a bienestar animal. Además, de fomentar ese tipo de sacrificio, pagandolo.
En Resumen, no prohibe el cerdo en todos los comedores escolares de España, si no solo en algunos.
oscarcr80
En Resumen, no prohibe el cerdo en todos los comedores escolares de España, si no solo en algunos.
Tiempo al tiempo y lo prohibiran en todos. Y esto que es la punta del iceberg no ha hecho mas que empezar.
riz
Cuñado
Menuda subnormalidad. La carne halal proviene de mataderos españoles que cumplen todas las normativas vigentes.
Que muchos colegios de Ceuta y Melilla lleven años comprando carne apta para la inmensa mayoría de sus estudiantes es lo más lógico y sensato para cualquiera que no sea un estercolero ideológico mononeuronal podrido de odio.
Decir que se "ha prohibido" la carne de cerdo es tan estúpido, falaz y pueril como decir que se ha prohibido la carne de caballo, el surströmming…
Pertinax
En Ceuta se ha prohibido la carne de cerdo en comedores infantiles, luminaria. ¿Podrías informarte antes de abrir el boquino?
riz
No han prohibido nada.
Educación es competencia autonómica excepto en Ceuta y Melilla, que es estatal. Los pliegos de estos comedores los gestiona el ministerio directamente.
Hay un pliego que afecta a 6 centros de Ceuta en el que se especifica que la carne será Halal y que no habrá cerdo. Esto está respaldado por el Real Decreto 315/2025, que establece las normas sobre seguridad alimentaria y nutrición en los centros educativos, y que en su artículo 10.2 dice que los colegios "deberán disponer de menús especiales para el alumnado que lo requiera, por motivos éticos o religiosos".
Que puede ser debatible. Pero no hay ninguna prohibición.
Cuñado
Deja de decir putas subnormalidades* En Ceuta han incluido en el pliego que la carne sea halal, no han prohibido el cerdo, ni los saltamontes fritos.
Sí han prohibido, por ejemplo, la perca o el panga. Pero eso os importa una mierda a los putos mononeuronales podridos de odio que venís a vomitar vuestro detritus mental porque no casa bien con vuestros estúpidos bulos.
Tu falacia es tan ridícula como entrar en un restaurante que no sirve bacalao y preguntarles por qué lo han prohibido.
En…
Pertinax
La carne de cerdo no es halal, por lo tanto ha sido prohibida. No se sirve carne de cerdo en los comedores escolares ceutíes en ninguna de sus variantes, por razones religiosas, no de salud, como en tus ejemplos. Es religión en las escuelas. Vístelo como quieras si no te gusta pero no insultes. Respeta.
Cuñado
Tampoco sirven tarántula frita, saltamontes con chili, ni foca rellena. ¡Han prohibido la foca!
Estaba claro que eras incapaz de dejar de soltar gilipolleces. Para eso es importante razonar, pero tu odio y tu cobardía te lo impiden por completo.
Pertinax
¿Por qué te pones así cuando tan solo te ofrezco datos? ¿Te he faltado yo al respeto?
Cuñado
Vaya, se conoce que me indigna la gentuza cuya absoluta falta de aptitudes convierte el sitio en el que lo parieron en su mayor virtud y que, en un cobarde acto de vindicación, propaga odio para convertir este mundo en un sitio peor.
Usted disculpe. Qué falta de empatía la de no respetar a aquellos que lo único que tienen que ofrecer es odio.
Pertinax
Y, por cierto, sí, el pliego de condiciones explicita que
no se servirá carne de cerdo.
Infórmate.
Luiskelele
es falso, pero solo un poco
diablos_maiq
seguramente es falso porque el gobierno que lo prohíbe sea el autonómico
eaglesight1
Lo único que no veo lógico es pagar más por una carne procedente de animales sacrificados con sufrimiento y bendecidos. Entrar ahí es muy peligroso. La religión fuera de las escuelas y todas las supersticiones también.
oceanon3d
En la ultra derecha cabe un retrasado más
