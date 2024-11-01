Los comedores escolares de Ceuta solo servirán carne halal y no se usará cerdo

Los comedores escolares de Ceuta solo servirán carne halal y no se utilizará cerdo en sus menús, según establece el nuevo contrato cuya formalización publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE) por la Junta de Contratación del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. El anuncio formaliza la adjudicación a la empresa Vivera Atlántico Mediterráneo, encargada de suministrar los menús en crudo, otros bienes fungibles y de diseñar y planificar las comidas que se elaborarán en los seis centros educativos públicos con...