Los comedores escolares de Ceuta solo servirán carne halal y no se usará cerdo

Los comedores escolares de Ceuta solo servirán carne halal y no se usará cerdo

Los comedores escolares de Ceuta solo servirán carne halal y no se utilizará cerdo en sus menús, según establece el nuevo contrato cuya formalización publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE) por la Junta de Contratación del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. El anuncio formaliza la adjudicación a la empresa Vivera Atlántico Mediterráneo, encargada de suministrar los menús en crudo, otros bienes fungibles y de diseñar y planificar las comidas que se elaborarán en los seis centros educativos públicos con...

| etiquetas: ceuta , comedores , escolares , religión , halal , cerdo
43 comentarios
Gadfly #1 Gadfly
Vergüenza
#27 AlexGuevara
#1 ¿Por qué? ¿Te gusta mucho el cerdo?
lobotomico2 #4 lobotomico2
Mas madera para Vox
Skiner #2 Skiner
Me parece mal que no se de la opción de comer cerdo a quien lo quiera.
#6 Lusco2
#2 Puedes llevar el cerdo de casa!
Skiner #8 Skiner *
#2 {0x1f416} ¡Gorrino! {0x1f417} :troll:
Puedo entender que no obligues a quien no quiere comer pero que prives a todos los alumnos me parece que no corresponde con un entorno escolar donde se debería primar la tolerancia y la diversidad.
#17 oscarcr80
#8 tolerancia y la diversidad.

La religion que prohibe comer cerdo no destaca precisamente por su tolerancia y diversidad.
Skiner #19 Skiner
#17 Me da igual un colegio debe enseñar esos valores.
La religión es algo secundario en un colegio.
Lutin #15 Lutin
Es el futuro amigos, si tienen más hijos y van a la escuela ellos son los que deciden, en el resto de España será igual porque no se dan las condiciones para que los españoles tengan hijos y familias que puedan mantener.

Entonces llegarán las familias de fuera y nosotros seremos unos viejos y luego moriremos dejando el país a otros.
#24 pozz
Llegara un dia, en que muchos cambios seran irreversibles.
#12 encurtido
Suena terrible que el menú infantil se vea afectado por supersticiones pero es que simplemente son mayoría en muchos centros.
#13 El_dinero_no_es_de_nadie
Es inconcebible que en un país aconfesional el gobierno de izquierdas más progresista de la historia ponga por encima los dictados de una religión en un contrato público para las escuelas públicas.

Vamos como los cangrejos
strike5000 #34 strike5000
#13 Creo que la competencia en Educación está transferida a las CCAA, y en Ceuta concretamente gobierna el PP.
Elanarkadeloshuevos #36 Elanarkadeloshuevos
#34 es un septiembre 2025..
Blackat #5 Blackat *
www.youtube.com/watch?v=JkVf50hJoWs

Os lo avisamos....ahora el independentismo volvera de otra forma menos friendly y lo primero que hara sera devolveros a todos vuestros amijos desplazados para empobrecernos...
Macnulti_reencarnado #20 Macnulti_reencarnado
#5 hostias, no conocía a la pajarita esta. Es brava brava. No me extraña que vaya a arrasar.
DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
Al-Andalus! una grande y libre!
#16 ombresaco
#11 Ceuta no era Al-Andalus
Skiner #29 Skiner
#16 Ceuta era Africa :troll: Marruecos concretamente
#30 ombresaco
#29 hace varios miles de años que es África, y lo seguirá siendo en los próximos milenios. Lo de Marruecos es ora discusión


... y lo sabes
Skiner #32 Skiner
#30 Marruecos ha sido durante siglos luego ya llegaron los Portugueses, Franceses y por último los Españoles a invadirlo y después a proteger lo invadido.
Ahí estan los datos.
Charles_Dexter_Ward #39 Charles_Dexter_Ward
#29 Ceuta (África) existe como territorio español desde antes del nacimiento de Marruecos como país
Skiner #40 Skiner *
#39 muy buena esa :troll:
No es verdad porque España no existía. Cuando se empezó a llamar España .
Ya llevaba una larga historia Ceuta controlada por diferentes reinos, califatos y cosas.
Así que no se aguanta.
Charles_Dexter_Ward #42 Charles_Dexter_Ward
#40 Marruecos se fundó el 2 de marzo de 1956,
Skiner #43 Skiner *
#42 OK pues era de protomarruecos o Imperio jerifiano o como se llamase antes.
En la zona hay humanos desde hace más de 300.000 años, y han sido españa 4 ratos :troll:
#31 cajadecartonmojada
#26 Pues si es una opción dentro de los menús no me parece mal.
#35 Leon_Bocanegra *
#31 yo entiendo que el halal será el menú normal, y que habrá otras opciones.
Estamos hablando de 6 colegios de Ceuta. Supongo que lo habrán pedido ellos basándose en su alumnado
#28 pirat
Islam significa sumisión, sometimiento...
Malinke #18 Malinke
No soy partidario de normas de ningún tipo basadas en religiones de ningún tipo. Si ya asumimos que por religión mayoritaria, si el islám lo es, que no lo sé, se sirva carne halal para quien la quiera, no entiendo porque no se sirve carne de cerdo para quien la quiera. En este caso se están saltando por una norma religiosa, no una, sino dos veces, la aconfesionalidad de la alimentación en los colegios.
#25 oscarcr80
#18

Sabes lo que es la contaminacion cruzada? Cualquiera que haya trabajado en una cocina lo sabe.
Es decir, es practicamente imposible que en una cocina los alimentos ya sean veganos, o halal, no haya contacto aunque sea minimo con el cerdo por muy cuidadoso que quieras ser. Solucion? prohibir el cerdo.

Y esta gente no suele tener mucha empatia por quienes no profesan su religion. Ellos solo miran por lo suyo, y si para ello tienen que prohibir el cerdo, entre otras cosas, se hace y punto. Creias que ibamos a estar inmunizado a ellos? No lamentablemente.
strike5000 #38 strike5000
#25 En muchos comedores colectivos hay menús halal junto a menús 'normales', desde colegios a cuarteles pasando por hospitales.
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
Disfrutad lo votado.
#21 oscarcr80
Cuando lo decia hace un tiempo esto la gente te tachaba de exagerado, conspiranoico y demas.

Una vez que la comunidad islamica ha conseguido algo, va a ser un no parar, hasta convertir las escuelas publicas en lo mas parecido a un colegio religioso. Y ojo, esto solo es la punta del iceberg. A continuacion que vendra? Clases separadas por genero, prohibicion de clases de gimnasia, modificacion de los horarios escolares para permitir los rezos obligatorios de su religion por citar solo algunas.…   » ver todo el comentario
#33 asgard_gainsborough
#21 Yo tengo claro el modus operandi que tienen (porque lo he visto en unos cuantos países):
Cuando son minoría: Oye que no puedes hacer eso porque somos minoría y nos oprimes y eres un intolerante
Cuando son mayoría: Oye que no puedes hacer eso porque somos mayoría y aquí se hace lo que la mayoría (nosotros) decide.
Mikhail #3 Mikhail
Joder, ya no se podrá preguntar si "comen cerdo" en Ceuta. :troll:
afrofrog #10 afrofrog
'se establece la obligación de disponer de menús especiales para alumnos con alergias, intolerancias o necesidades religiosas o éticas específicas'

Pues igual alguien debería alegar alguien que el sacrificio halal va en contra de su ética :roll:
MoussaZy #41 MoussaZy
Dando por hecho que mas del 90% de los críos son musulmanes quizás no compensa hacer un menú de cerdo para el 10% - (vegetarianos, hindús y judíos). Total, las demás carnes aportan los mismos nutrientes o mas...
#9 Leon_Bocanegra
Bulo para engañar a los de siempre que vendrán a soltar gilipolleces del tipo "disfrutad lo votado"

www.redceuta.com/articulo/flash-ceuta/menu-halal-comedores-ceuta/20250
#22 cajadecartonmojada *
#9 No veo que sea un bulo, en tu propio enlace lo pone:
"La carne será Halal y no se utilizará carne de cerdo."
#26 Leon_Bocanegra *
#22 si, para los menús halal.
Pero si no ves la diferencia entre "los comedores de Ceuta solo servirán carne halal" y "los comedores de Ceuta dispondrán de menú halal"... Poco podemos hacer.
#37 CarlosSanchezDiaz
#22 será un bulo o no, pero el caso es que en ceuta los no musulmanes irán todos a la concertada o la privada y la pública estará copada por hijos de musulmanes.
Es una no noticia.
Catacroc #23 Catacroc
Como ya ha explicado #9, es un bulo. Pero cuando todos se ponen a gritar indignados es dificil que se oiga la voz de la razon.
CharlesBrowson #14 CharlesBrowson
A pelarla
