Los comedores escolares de Ceuta solo servirán carne halal y no se usará cerdo

Los comedores escolares de Ceuta solo servirán carne halal y no se utilizará cerdo en sus menús, según establece el nuevo contrato cuya formalización publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE) por la Junta de Contratación del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. El anuncio formaliza la adjudicación a la empresa Vivera Atlántico Mediterráneo, encargada de suministrar los menús en crudo, otros bienes fungibles y de diseñar y planificar las comidas que se elaborarán en los seis centros educativos públicos con...
Puedo entender que no obligues a quien no quiere comer pero que prives a todos los alumnos me parece que no corresponde con un entorno escolar donde se debería primar la tolerancia y la diversidad.
La religion que prohibe comer cerdo no destaca precisamente por su tolerancia y diversidad.
La religión es algo secundario en un colegio.
Entonces llegarán las familias de fuera y nosotros seremos unos viejos y luego moriremos dejando el país a otros.
Vamos como los cangrejos
Os lo avisamos....ahora el independentismo volvera de otra forma menos friendly y lo primero que hara sera devolveros a todos vuestros amijos desplazados para empobrecernos...
... y lo sabes
Ahí estan los datos.
No es verdad porque España no existía. Cuando se empezó a llamar España .
Ya llevaba una larga historia Ceuta controlada por diferentes reinos, califatos y cosas.
Así que no se aguanta.
En la zona hay humanos desde hace más de 300.000 años, y han sido españa 4 ratos
Estamos hablando de 6 colegios de Ceuta. Supongo que lo habrán pedido ellos basándose en su alumnado
Sabes lo que es la contaminacion cruzada? Cualquiera que haya trabajado en una cocina lo sabe.
Es decir, es practicamente imposible que en una cocina los alimentos ya sean veganos, o halal, no haya contacto aunque sea minimo con el cerdo por muy cuidadoso que quieras ser. Solucion? prohibir el cerdo.
Y esta gente no suele tener mucha empatia por quienes no profesan su religion. Ellos solo miran por lo suyo, y si para ello tienen que prohibir el cerdo, entre otras cosas, se hace y punto. Creias que ibamos a estar inmunizado a ellos? No lamentablemente.
Una vez que la comunidad islamica ha conseguido algo, va a ser un no parar, hasta convertir las escuelas publicas en lo mas parecido a un colegio religioso. Y ojo, esto solo es la punta del iceberg. A continuacion que vendra? Clases separadas por genero, prohibicion de clases de gimnasia, modificacion de los horarios escolares para permitir los rezos obligatorios de su religion por citar solo algunas.… » ver todo el comentario
Cuando son minoría: Oye que no puedes hacer eso porque somos minoría y nos oprimes y eres un intolerante
Cuando son mayoría: Oye que no puedes hacer eso porque somos mayoría y aquí se hace lo que la mayoría (nosotros) decide.
Pues igual alguien debería alegar alguien que el sacrificio halal va en contra de su ética
"La carne será Halal y no se utilizará carne de cerdo."
Pero si no ves la diferencia entre "los comedores de Ceuta solo servirán carne halal" y "los comedores de Ceuta dispondrán de menú halal"... Poco podemos hacer.
Es una no noticia.