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La embajada de Irán en España se muestra abierta a permitir el paso de buques españoles por Ormuz. Albares rechaza la oferta

La embajada de Irán en España se muestra abierta a permitir el paso de buques españoles por Ormuz. Albares rechaza la oferta

El Gobierno de la República Islámica de Irán anunció que está abierto a cualquier solicitud que le formule el Ejecutivo de España para el tránsito de buques españoles por el estrecho de Ormuz. Así lo comunicó la Embajada de la República de Irán en España, a través de un mensaje en sus redes sociales en el que subrayó que Teherán “considera a España un país comprometido con el derecho internacional”. Enlace al tweet x.com/IraninSpain/status/2037184717104029872?s=20

| etiquetas: irán , embajada , españa , ormuz , buques , derecho internacional
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24 comentarios
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Comentarios destacados:    
riska #1 riska *
Chúpate esa Feijoo !
6 K 98
Gry #4 Gry
#1 Tiene la boca llena de Trump. :-P
6 K 84
#5 veratus_62d669b4227f8
#1 No te ilusiones,.diran que los ”terroristas” nos premian por vender a nuestros "aliados" y que somos una verguenza para el mundo libre...cualquier cosa con tal de no
reconocerle un exito a este gobierno en nada de nada.
1 K 16
#9 omega7767
#5 desgraciadamente así es.

El PP quiere la poltrona del poder. "Gestionar" el dinero público. Sacar leyes para trincar. No están en política para mejorar España o la vida de los españoles. Deberiamos cambiar PP -> TT (Trincar Trincar)
1 K 24
Supercinexin #3 Supercinexin
La diferencia entre un país normal y serio y países post-coloniales de comerrabos USAnoisraelitas, como Alemania, como Reino Unido, como los que les gustan a Feijóo y al bastardo traidor de Abascal.
3 K 57
A12345 #6 A12345 *
#2 Es un tweet de hace 3 horas al que ha respondido Albares desde Marruecos. Esa noticia es de hace 3 días.
1 K 22
A12345 #8 A12345
#6 #0 haced algo. Esto ya es tirar noticias por tirarlas
1 K 22
Charles_Dexter_Ward #10 Charles_Dexter_Ward
#6 No, "esa noticia" no es de "hace tres dias"* y su cuerpo ya dice que la comunicación es oficial.
Irán ha concedido a España el uso libre del Estrecho de Ormuz sin restricciones ni barreras para la navegación de sus buques y petroleros. La decisión, comunicada de forma oficial, exime al Reino de España del peaje de 2 millones de dólares por trayecto que Teherán impuso para el resto de las embarcaciones que quieran cruzar el paso estratégico.
*  media
0 K 20
A12345 #12 A12345
#10 No, perdón, es de hace dos. Pero lo que recogen hoy los medios es la publicación de la embajada en X y la respuesta del ministro. El contenido de la noticia NO ES EL MISMO.
0 K 8
Charles_Dexter_Ward #15 Charles_Dexter_Ward
#12 Es del jueves 26. Igual que la que envías tu :palm:
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A12345 #16 A12345 *
#15 por Enésimo_strike a bilbaohiria.com 25/03 13:15 publicado: 25/03 13:30
Es imposible que sea del 26 y se haya publicado en menéame el 25 a las 13:15. Y la noticia original pone 24 de marzo de 2026 - 6:22
0 K 8
Charles_Dexter_Ward #17 Charles_Dexter_Ward
#16 De nuevo ->  media
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A12345 #18 A12345 *
#17 Creo que nuestros cerebros no razonan igual, porque para mi esa imagen me da la razón {0x1f481}. Con todo mi respeto te lo digo
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Charles_Dexter_Ward #19 Charles_Dexter_Ward
#18 No, no te la da. Ahora solo te falta entender qué significa "actualización".
Yo lo dejo aquí, que tengas un feliz fin de semana.
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A12345 #20 A12345
#19 O sea, que si un medio actualiza una noticia de un año con un acontecimiento de ahora mismo relacionado, suponiendo que el enlace estuviera en portada hace un año, ya no se podría subir la novedad como noticia nueva?
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Charles_Dexter_Ward #21 Charles_Dexter_Ward
#20 :palm:
El medio que haga eso no merece tal denominación. La noticia fue editada en pocas horas y no cambió su sentido, tan sólo añadió la recepción del mensaje de forma oficial (las negritas eran mías).
La linde se acabó. Me rindo.
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Mauro_Nacho #22 Mauro_Nacho *
El problema es que nadie se puede fiar de de EE.UU. manden un misil a algún petrolero de bandera española y después digan que ha sido algún país del golfo. Monda mucha seguridad. Otra cosa son los buques de India y China que están más su terreno EE.UU. no va a arriesgar.
1 K 21
#7 cocococo *
Pues hoy le fui a echar gasolina al Opel Corsa viejo y había subido unos 30 céntimos, me dijeron que es por la guerra de Irán. Putos gasolineros.
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#11 omega7767
#7 me estoy imaginando una subida de 20 centicimos por la guerra de Irán y otros 10 centimos extras a los bolsillos de esas empresas
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#13 diablos_maiq
#7 Los céntimos desaparecieron en 1983 :troll:
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#24 sorecer
#13 Y la moneda marron de 1 que tengo en el bolsillo que es?
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berkut #23 berkut
Irán, un país agredido militarmente de forma unilateral por USA e Israel, que se está defendiendo como puede, se dirige a España diciendo:

Irán considera a España un país comprometido con el derecho internacional, por lo que se muestra receptivo ante cualquier solicitud procedente de Madrid.

A lo que el Gobierno español, responde:
.
Lo que pedimos a Irán y a todos los que promueven la guerra es desescalada y diplomacia

Me parecería bien si todo el coste (bestial) del…   » ver todo el comentario
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#14 ManTK
Como no se puede llevar bien con todos, habrá que llevarse mal con todos.
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menéame