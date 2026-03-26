La embajada de Irán en España se muestra abierta a permitir el paso de buques españoles por Ormuz. Albares rechaza la oferta

El Gobierno de la República Islámica de Irán anunció que está abierto a cualquier solicitud que le formule el Ejecutivo de España para el tránsito de buques españoles por el estrecho de Ormuz. Así lo comunicó la Embajada de la República de Irán en España, a través de un mensaje en sus redes sociales en el que subrayó que Teherán “considera a España un país comprometido con el derecho internacional”. Enlace al tweet x.com/IraninSpain/status/2037184717104029872?s=20
reconocerle un exito a este gobierno en nada de nada.
El PP quiere la poltrona del poder. "Gestionar" el dinero público. Sacar leyes para trincar. No están en política para mejorar España o la vida de los españoles. Deberiamos cambiar PP -> TT (Trincar Trincar)
Irán ha concedido a España el uso libre del Estrecho de Ormuz sin restricciones ni barreras para la navegación de sus buques y petroleros. La decisión, comunicada de forma oficial, exime al Reino de España del peaje de 2 millones de dólares por trayecto que Teherán impuso para el resto de las embarcaciones que quieran cruzar el paso estratégico.
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Es imposible que sea del 26 y se haya publicado en menéame el 25 a las 13:15. Y la noticia original pone 24 de marzo de 2026 - 6:22
Yo lo dejo aquí, que tengas un feliz fin de semana.
El medio que haga eso no merece tal denominación. La noticia fue editada en pocas horas y no cambió su sentido, tan sólo añadió la recepción del mensaje de forma oficial (las negritas eran mías).
La linde se acabó. Me rindo.
Irán considera a España un país comprometido con el derecho internacional, por lo que se muestra receptivo ante cualquier solicitud procedente de Madrid.
A lo que el Gobierno español, responde:
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Lo que pedimos a Irán y a todos los que promueven la guerra es desescalada y diplomacia
Me parecería bien si todo el coste (bestial) del… » ver todo el comentario