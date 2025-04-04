·
El Gobierno de Ayuso vincula la gestión ferroviaria de Sánchez con el accidente de Adamuz
No han pasado aún ni 72 horas del accidente, pero en el Gobierno de Ayuso ya empiezan a dejar caer lo que presumiblemente será la línea de los próximos días o semanas
|
etiquetas
:
ayuso
,
gobierno
,
adamuz
38 comentarios
#1
Cosmos1917
La mataviejos opinando oiga.
6
K
84
#12
tronchastiles
*
#1
#7
¿No habíamos quedado en no politizar a las víctimas?
3
K
30
#16
Delay
*
#12
Son víctimas políticas desde el momento en que el gobierno de Ayuso firmó los protocolos que los condenaron a muerte.
7
K
74
#19
tronchastiles
*
Vaya,
¿y gastarse el dinero de arreglar las vías en prostitutas que es?
Vuestra hipocresía y doble rasero dan arcadas.
Edito: Iba para Delay
#_16
Me cuelgo de
#12
1
K
-3
#21
okeil
#19
Eso no es correcto, y lo sabes ...
2
K
37
#23
tronchastiles
#21
Me rebajaba al simplismo de mi interlocutor, igual de correcto que acusar a Ayuso de las muertes en las residencias.
Ahora bien:
¿Este gobierno a colocado a prostitutas en empresas públicas (y relacionadas con Adif) ? SI:
www.elmundo.es/espana/2025/04/04/67efe169fc6c839e688b45b5.html
¿Las obras se concedieron a una empresa de trama corrupta? Si
theobjective.com/espana/2026-01-20/uco-contratos-adif-empresa-via-adam
¿Los materiales de la obra eran de mala calidad? También
Y así podría tirarme toda la tarde
0
K
13
#30
okeil
#23
Yo diría que los protocolos de la vergüenza se pusieron por escrito e incluso alguien los firmó, pero hay dudas, muchas más de lo de las putas, las mordidas, y la supuesta "homologación" del balastro. Pero vaya, que insisto, "y lo sabes", aunque digas que no, no te creo tan tonto, igual interesado ...
0
K
10
#32
tronchastiles
#30
Dudas ningunas, de ahí que te pusiera todo con enlaces.
A ver si ahora resulta que no sabes que Abalos, ex-ministro de transporte, era un putero de tomo y lomo, que contrataba a sus prostitutas en empresas públicas. De hecho, por si no lo sabes, ahora está en la cárcel por corrupción. Por lo que podemos decir que "la corrupción mata".
Al igual que los protocolos, los mismos que en CYL por ejemplo, pero claro, hay que llevar los argumentos hasta le delirio.
0
K
13
#22
Cosmos1917
*
#12
Creo que no hay nada más político que una decisión directa de un político que llevo a cientos de muertos.
Por cierto, no sé con quién habrás quedado en no politizar, yo nunca he tenido problema en politizar a las víctimas fruto de decisiones políticas
(que por cierto en nuestra sociedad son casi la mayoría).
3
K
55
#25
tronchastiles
#22
www.elespanol.com/blog_del_suscriptor/20260120/culpa-no-pp-politicen-t
0
K
13
#26
Cosmos1917
#25
En serio te digo que no sé de qué me estás queriendo decir.
0
K
7
#27
tronchastiles
#26
Retrato la hipocresía de cierto sector de la izquierda, mayoritario en páginas como estas, que politizan y utilizan constantemente a las víctimas de las tragedias del PP y tienen los santos cojones de venir ahora a pedir que no se politice la tragedia (porque son más que consciente de su parte de culpa).
Como muestra, diferentes comentarios de este mismo hilo.
0
K
13
#31
Cosmos1917
#27
Pues eso, no me metas en vuestras batallitas.
0
K
7
#35
tronchastiles
#31
¿Que no te meta en batallistas? ¿Pero tu de que coño vas?
Si no te gusta que te contesten a tus gilipolleces, no las escribas, campeón.
0
K
13
#37
crissis
#12
Todas las víctimas son iguales, pero algunas víctimas son más iguales que otras.
0
K
6
#4
SeñorPresunciones
Joder, que puto asco de PP madrizleño. Toda la dignidad que ha tenido Moreno, Ayuso se la pasa por el forro. Increíble.
5
K
74
#6
Katos
#4
zi
0
K
6
#9
Golan_Trevize
#4
¿Te refieres al Moreno "paternalista" al que
este meneo
le está echando todo el hatazo?
0
K
11
#13
SeñorPresunciones
#9
En mi opinión Juanma Moreno, paternalista o no, está muy alejado de la gestión penosa de Mazón. Necesitamos que los políticos, sean del color que sean, sepan gestionar estas situaciones. Va más allá de la política en sí, es una cuestión de calidad institucional y de capacidad automática de respuesta ante una tragedia tal. Ayuso y otros miembros de la jauría pepera no entienden esto, creen que vale todo y no es así. Cuando se comportan de esta manera, intentando sacar rédito político, solo demuestran que son unos animales movidos por el ansia de poder. Se equivocan.
1
K
22
#14
kkculopis
#13
porque lo de los cribados de cáncer si eso ya pa otro día
2
K
31
#17
SeñorPresunciones
#14
Aaaamigo, eso ya es otra historia, como decían en Conan.
0
K
11
#20
kkculopis
#17
vaaaaleeeee pues pa cuando toque
0
K
7
#29
rogerius
#20
Maaaañaaana…
0
K
16
#28
rogerius
#14
Y los contratos troceados y la privatización de la sanidad…
0
K
16
#34
Dene
#4
no se por qué te limitas al pp madrileño.
0
K
12
#36
pitercio
*
#4
¿Moreno el pudretetas? ¿El desertificador de Doñana? ¿El de la contaminación minera al Guadalquivir?
0
K
18
#3
mstk
La linea que sigue telemadrid desde el minuto 1.
5
K
66
#7
io1976
La quironesa dando ejemplo de gestión?!?!
7.291
4
K
65
#8
jonolulu
Y Lady Muerte despertó
3
K
60
#24
okeil
Los protocolos de la vergüenza se pusieron por escrito y todavía no se ha encontrado a la responsable, pero lo del tren ya está claro que es cosa de Piter y las chorizadas de Abalos.
3
K
58
#11
Kantinero
Ayuso es mala persona, al igual que su entorno y quienes le mantienen ahí, debería de sentirse afortunada de que el infierno no exista
2
K
36
#5
Chappie
la izquierda va a culpar a
franco
3
K
29
#2
Daniel2000
*
¿ Lo denuncia LA SER ?
¿ La de Angeles Barcelo ?
¿ La misma que durante el rato que la escuche por la radio (lunes, después del accidente, de 07:45 a 07:55, de camino a mi trabajo) se dedicaba a
informar
recordando el accidente de Angrois del 2013?
1
K
23
#10
ContracomunistaCaudillo
adif está controlada y financiada por el ministerio de transporte y por ende por el gobierno socialista. Evidentemente, si hay fallos de infrastructura alguna culpa tendrá el gobierno y todos los cargos asociados hasta el presiente.
2
K
11
#15
Fj_Bs
#10
MAS RESPETO AL LUTO NACIONAL Claro , como usted mande, van a dimitir todo el Gobierno, uno tras otro al , que culpen, como lo hace el PP ,
0
K
8
#38
fremen11
#10
Cómo en Angrois 2013?? Que dimitió M. Rajoy??
0
K
7
#33
maquingo
Los que nacen hijos de puta mueren siendo unos hijos de puta
0
K
7
#18
meroespectador
¿Sabe ya el gobierno de Ayuso la causa del accidente?, ¿sabe algo que el resto no sabe o solo habla para hacer ruido y daño?. Si es para lo segundo, que es lo habitual, su discurso queda como irrelevante o simple ruido.
0
K
7
Vuestra hipocresía y doble rasero dan arcadas.
Edito: Iba para Delay #_16
Me cuelgo de #12
Ahora bien:
¿Este gobierno a colocado a prostitutas en empresas públicas (y relacionadas con Adif) ? SI: www.elmundo.es/espana/2025/04/04/67efe169fc6c839e688b45b5.html
¿Las obras se concedieron a una empresa de trama corrupta? Si
theobjective.com/espana/2026-01-20/uco-contratos-adif-empresa-via-adam
¿Los materiales de la obra eran de mala calidad? También
Y así podría tirarme toda la tarde
A ver si ahora resulta que no sabes que Abalos, ex-ministro de transporte, era un putero de tomo y lomo, que contrataba a sus prostitutas en empresas públicas. De hecho, por si no lo sabes, ahora está en la cárcel por corrupción. Por lo que podemos decir que "la corrupción mata".
Al igual que los protocolos, los mismos que en CYL por ejemplo, pero claro, hay que llevar los argumentos hasta le delirio.
Por cierto, no sé con quién habrás quedado en no politizar, yo nunca he tenido problema en politizar a las víctimas fruto de decisiones políticas (que por cierto en nuestra sociedad son casi la mayoría).
Como muestra, diferentes comentarios de este mismo hilo.
Si no te gusta que te contesten a tus gilipolleces, no las escribas, campeón.
7.291
¿ La de Angeles Barcelo ?
¿ La misma que durante el rato que la escuche por la radio (lunes, después del accidente, de 07:45 a 07:55, de camino a mi trabajo) se dedicaba a informar recordando el accidente de Angrois del 2013?