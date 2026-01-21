El paternalismo de los presidentes de Andalucía

En los días que siguieron al accidente ferroviario de Adamuz, en Andalucía, una frase del presidente de la Junta, Juanma Moreno, llamó la atención no solo por su literalidad, sino por su carga semiótica: ‘Tengo a cinco niños en el hospital’. Más allá de su intención empática, la expresión encierra una forma de relacionarse con la ciudadanía que, desde una perspectiva antropológica y política, merece ser analizada. ¿Qué significa que un líder político tenga en términos afectivos y discursivos a quienes no son sus hijos?