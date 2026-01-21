edición general
El paternalismo de los presidentes de Andalucía

El paternalismo de los presidentes de Andalucía

En los días que siguieron al accidente ferroviario de Adamuz, en Andalucía, una frase del presidente de la Junta, Juanma Moreno, llamó la atención no solo por su literalidad, sino por su carga semiótica: ‘Tengo a cinco niños en el hospital’. Más allá de su intención empática, la expresión encierra una forma de relacionarse con la ciudadanía que, desde una perspectiva antropológica y política, merece ser analizada. ¿Qué significa que un líder político tenga en términos afectivos y discursivos a quienes no son sus hijos?

#2 Leon_Bocanegra
Sinceramente, la actuación de Moreno Bonilla en esta tragedia no merece mierdas como este artículo.
Golan_Trevize #4 Golan_Trevize
#2 Me alegro de que menéame sea mucho más racional de lo que muchos podrían pensar, y estén hundiendo esta mierda opiortunista.
#5 Leon_Bocanegra *
#4 ya, te alegras de que meneame sea muy racional y los de izquierdas defendamos a los tuyos. Pero luego te vas a otra noticia a darle un positivo y seguirle el juego al que está todo el día enmierdando con Óscar Puente

www.meneame.net/story/oscar-puente-atribuye-anuncio-huelga-semaf-estad
Golan_Trevize #6 Golan_Trevize
#5 ni puta idea de quién es el tío ese y lo he votado una (1) vez. Puedes comprobarlo revisando mi historial de votos... ah, que ya lo has hecho. De paso, puedes echar un vistazo más abajo en dicho historial para ver si "son los míos" o no, en lugar de hacer el cherry pick que te salga de los cojones que apoye tu sesgo de mierda.
#7 Leon_Bocanegra *
#6 no he mirado tu historial de votos. He mirado quién había votado su comentario de mierda y quien le había seguido el juego. Y ese eras tú. Así que no me digas que no queda raro que vengas aquí a alegrarte de que en meneame seamos racionales, mientras jaleas y votas positivo un comentario que solo pretende enmierdar una tragedia como esta.
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Como si me cuestiono las responsabilidades del gobierno en la gestión ferroviaria no me va a granjear más que el que me llamen "carroñero", "buitre" o "facha", pues mucho mejor me dedico a criticar abiertamente la actuación del presidente autonómico en esta crisis tachándola de populista.

Claro que sí, con un par.
hazardum #3 hazardum
No veo nada de malo en lo de decir "Tengo a cinco niños en el hospital", lo veo afectivo y cercano, pero aparte creo que esa forma de hablar afectiva puede ser típica alli, como pasa también en Canarias, con "mi niño"
#8 Tensk
#3 Eso es. Me has recordado a cuando un compañero, canario él, le dio el "niño" al profesor de prácticas. La cosa habría quedado rara para ser Galicia pero, meh, allá cada uno. ¿El problema? que el profesor en cuestión no llegaba al 1,60 y creo que tenía cierto complejo por la altura, pues se pilló un rebote del quince al respecto y hubo que explicarle que allá en las "islas afortunadas" se dicen esas cosas.
