El Gobierno aprueba otro gasto militar de 29,6 millones

mientras Sanchez proclama el "no a la guerra", los datos públicos de la plataforma de seguimiento aéreo Flightradar24 revelaron una intensa actividad militar estadounidense en las bases de Rota y Morón. Ciudadanos particulares rastrearon al menos 40 movimientos aéreos vinculados a la ofensiva contra Irán, incluyendo aviones cisterna KC-135 Stratotanker, imprescindibles para el reabastecimiento en vuelo de los cazas que bombardean territorio iraní. A los movimientos aéreos se suman los dos destructores y 3000 soldados preposicionados en Rota,