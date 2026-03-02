El Gobierno aprueba otro gasto militar de 29,6 millones

mientras Sanchez proclama el "no a la guerra", los datos públicos de la plataforma de seguimiento aéreo Flightradar24 revelaron una intensa actividad militar estadounidense en las bases de Rota y Morón. Ciudadanos particulares rastrearon al menos 40 movimientos aéreos vinculados a la ofensiva contra Irán, incluyendo aviones cisterna KC-135 Stratotanker, imprescindibles para el reabastecimiento en vuelo de los cazas que bombardean territorio iraní. A los movimientos aéreos se suman los dos destructores y 3000 soldados preposicionados en Rota,
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En el mundo actual, cualquier país necesita, por desgracia, un ejército capaz. Y eso significa inversiones en armamento e infraestructuras militares.
Pensar que España podría estar sin un ejército es vivir en los mundos de yupi.
Y pensar que podemos tener un ejército sin tener gasto militar es aún peor
Y claro, los
gopnikLibertadores de la paz rusos que estaban de farra de casualidad en la frontera. Vieron que Ucrania esraba tentando con su minifalda a la OTAN y acabo en una invasión... Porque si Ucrania no es de Rusia, no será de nadie.
Los soldados simplemente iban pacificamente… » ver todo el comentario
A mi lo que dices me parece la mar de lógico y seguro que casi todos los demás también. Pero los que están hablando en términos absolutos con eslóganes vacíos es el Gobierno.
Son ellos los que están siendo incongruentes con lo que predican.
El gobierno, es gobierno y debería hablar siempre de forma especifica y adecuada, no soltar eslóganes como si fuera la oposición en una manifestación.
Y si lo hacen, pues que se preparen para… » ver todo el comentario
Venga.
Es lo mismo que pasa con Trump, podrá estar como un cencerro, robar a manos llenas sin disimulo y hundir la economía mundial pero sigue siendo mejor que la alternativa.
Sinceramente, esa cantidad de dinero no me parece significativa, ni que tenga un destino nuevo y relevante.
Admiro a esta gente por la capacidad que tiene de seguir ilusionando a sus adeptos (e incluso a quienes no lo son y están más a la izquierda), a la par que actúan casi como si fueran pepetudos de toda la vida.
diariosocialista.net/2026/03/06/al-menos-24-aviones-militares-hicieron
Bulo.
Desmontado en www.meneame.net/story/ee-uu-retira-aviones-cisterna-bases-rota-moron-t
España prohibio el uso de las bases el 2 de Marzo.
es.euronews.com/2026/03/02/espana-no-autoriza-el-uso-de-las-bases-mili
Estamos en tiempos en los que la frase "Si vis pacem, para bellum" tiene más sentido que nunca. Confundir belicismo, el matonismo de USA-Rusia-ISRAEL, con adquisición de armas y hacer esfuerzos en defensa, es de ser muy simples.
Desarmarse y confiar en que los sionistas, los yankis y UK no nos traicionen y nos monten guerras civiles, revueltas y sabotajes varios... Claro que si. Eso y apretar muy fuerte los puñitos...