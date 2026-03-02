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El Gobierno aprueba otro gasto militar de 29,6 millones

El Gobierno aprueba otro gasto militar de 29,6 millones

mientras Sanchez proclama el "no a la guerra", los datos públicos de la plataforma de seguimiento aéreo Flightradar24 revelaron una intensa actividad militar estadounidense en las bases de Rota y Morón. Ciudadanos particulares rastrearon al menos 40 movimientos aéreos vinculados a la ofensiva contra Irán, incluyendo aviones cisterna KC-135 Stratotanker, imprescindibles para el reabastecimiento en vuelo de los cazas que bombardean territorio iraní. A los movimientos aéreos se suman los dos destructores y 3000 soldados preposicionados en Rota,

| etiquetas: psoe , propaganda pacifista , hechos belicistas , rota
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32 comentarios
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Comentarios destacados:    
obmultimedia #1 obmultimedia
el "No a la Guerra" de Schrödinger.
8 K 85
#4 tropezon
#1 Y lo que queda...
1 K 31
mmcnet #9 mmcnet *
#1 #4 Estar en contra de la guerra no impide que un país inicie una guerra contigo. ¿O acaso creéis que Ucrania fue invadida por estar a favor de la guerra?

En el mundo actual, cualquier país necesita, por desgracia, un ejército capaz. Y eso significa inversiones en armamento e infraestructuras militares.

Pensar que España podría estar sin un ejército es vivir en los mundos de yupi.
Y pensar que podemos tener un ejército sin tener gasto militar es aún peor
4 K 26
#13 Cincocuatrotres
#9 pues claro, la OTAN acampaba en Ucrania y no era para vender palomitas a los rusos, los rusos amenazaron que la OTAN se retiraba o habria guerra, y la hubo.
2 K 18
#26 silzul
#13 Todo el mundo sabe, que las movilizaciones que realizó Rusia y Bielorrusia meses antes en un ejercicio contiguo, fue todo culpa de Ucrania que se vistió como una puta para conquistar a la OTAN.

Y claro, los gopnik Libertadores de la paz rusos que estaban de farra de casualidad en la frontera. Vieron que Ucrania esraba tentando con su minifalda a la OTAN y acabo en una invasión... Porque si Ucrania no es de Rusia, no será de nadie.

Los soldados simplemente iban pacificamente…   » ver todo el comentario
1 K 18
#28 Cincocuatrotres
#26 ya lo dijeron Kissinger y otros analistas mas, si la OTAN se expanse al este habrá guerra y la hubo.
0 K 8
Battlestar #32 Battlestar
#9 Bueno, pero eso explícaselo a los que hablan con eslóganes.
A mi lo que dices me parece la mar de lógico y seguro que casi todos los demás también. Pero los que están hablando en términos absolutos con eslóganes vacíos es el Gobierno.
Son ellos los que están siendo incongruentes con lo que predican.
El gobierno, es gobierno y debería hablar siempre de forma especifica y adecuada, no soltar eslóganes como si fuera la oposición en una manifestación.

Y si lo hacen, pues que se preparen para…   » ver todo el comentario
0 K 12
ur_quan_master #15 ur_quan_master
#1 para distinguir guerra de defensa hay que tener más de una neurona.
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obmultimedia #18 obmultimedia
#15 el que no distingue el sarcasmo no tiene ni siquiera una.
Venga. :-* :-*
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ur_quan_master #20 ur_quan_master
#18 mi comentario era sarcástico :-P
0 K 12
angelitoMagno #25 angelitoMagno
#18 Una de dos, o te parece que la postura del PSOE con el "no a la guerra" es coherente, o no tienes muy claro el uso del sarcasmo ...
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Gry #19 Gry
#1 Da igual. ¿Que van a hacer los que están en contra de la guerra, votar a quienes la apoyan abiertamente?

Es lo mismo que pasa con Trump, podrá estar como un cencerro, robar a manos llenas sin disimulo y hundir la economía mundial pero sigue siendo mejor que la alternativa.
0 K 18
#21 tierramar
#1 Al Gonzales de NO a la OTAN de boquilla, pero SI a la OTAN de facto; al SANchez de No a la guerra de boquilla, pero apoyar el armarse hasta los dientes contra Irán de facto. Le deberíamos llamar Felipe y Pedro de Schrödinger.
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Trevago #31 Trevago
#1 Si vis pacem.
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Lamantua #3 Lamantua *
Significa que Sánchez miente..? Tiene toda la pinta. Pregunto que hay muchos tiquismiquis defendiendo a Pedro en MnM. Aunque posiblemente sea cobrando.
2 K 40
Dene #11 Dene
#3 es compatible gastar en defensa con no ir a guerras ajenas
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Lamantua #16 Lamantua *
#11 Malabaristas. Se os da muy bien el oficio. Para mí se llama MENTIR por mucho que lo adornéis. xD xD
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Songji #29 Songji
#3 Más vale un mentiroso que intenta guardar las formas y nos deja en la retaguardia de este despropósito, que tener un lamebotas servil y traidor al país que nos meta de cabeza en esta guerra de agresión para robar recursos, asesinar, etc. Así que, dentro de lo malo, aún se puede dar gracias de que no estén a los mandos otros tíos.
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Ainhoa_96 #8 Ainhoa_96
¿Pero qué tiene de raro? Vamos a ver, estamos con los presupuestos prorrogados, lo normal es que el gobierno modifique constantemente todo tipo de partidas presupuestarias porque está 'jugando la partida' con un presupuesto inamovible.

Sinceramente, esa cantidad de dinero no me parece significativa, ni que tenga un destino nuevo y relevante.
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Golan_Trevize #10 Golan_Trevize
Un PSOEd en toda regla xD

Admiro a esta gente por la capacidad que tiene de seguir ilusionando a sus adeptos (e incluso a quienes no lo son y están más a la izquierda), a la par que actúan casi como si fueran pepetudos de toda la vida.
1 K 24
#5 Leon_Bocanegra
A ver cómo hilamos para convertir un gasto en sistemas de defensa en un "el perro dice que no apoya la guerra pero si la apoya"...
2 K 23
#2 tierramar *
Y es importante distinguir que partidos son belicistas y cuáles no de verdad. Relacionado: www.meneame.net/story/congreso-avala-aumentar-gasto-militar-planes-def El Congreso ha rechazado oponerse al aumento del gasto militar y al plan de rearme de la Unión Europea (UE) con el voto de PP y PSOE, Sumar ha votado en contra de eso y ha apoyado que España abandone la OTAN.
1 K 22
Atusateelpelo #23 Atusateelpelo *
"Rastreos de Flightradar24 destapan 40 maniobras militares logísticas de EE.UU. en Rota y Morón entre el 27 de febrero y el 5 de marzo, revelando que el Estado español sigue actuando como lanzadera en la ofensiva contra Irán."
diariosocialista.net/2026/03/06/al-menos-24-aviones-militares-hicieron

Bulo.
Desmontado en www.meneame.net/story/ee-uu-retira-aviones-cisterna-bases-rota-moron-t

España prohibio el uso de las bases el 2 de Marzo.
es.euronews.com/2026/03/02/espana-no-autoriza-el-uso-de-las-bases-mili
0 K 16
#27 tierramar *
Los menores de 40 años no vivieron el No a la OTAN pero SI, de Felipe Gonzalez es interesante que lo conozcan porque se esta repitiendo la historia con Sanchez, en la forma: "NO a la guerra, pero si a la OTAN": www.meneame.net/m/actualidad/40-anos-otan-historia-como-presiones-venc
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#7 tierramar *
Además Sanchez ha aprobado la empliación de Rota, que va a toda marcha para albergar otro destructor más, ... www.meneame.net/m/actualidad/pedro-sanchez-no-guerra-lema-tramposo-seg
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#14 MenéameApesta
Acabaremos llegando al 5% del PIB que firmó Sánchez pero aseguró que no cumpliría.
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#12 Leon_Bocanegra
No me había dado cuenta de que la noticia la envía el propagandista de siempre. En fin.
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erfollonero #6 erfollonero
Da igual, porque las charos ya han pedido el nobel de la paz para Pedrito el Guapo.
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#22 CuiProdestHocBellum
Los sionistas y los yankis solo entienden el lenguaje de la fuerza. Si ven que alguien es débil, se ensañan con él. España y Europa NO deben caer la trampa de gastar lo que no tienen en armas de USA-ISrael, hipotecando el futuro y los estados del bienestar. Pero tampoco en la locura de desarmarse y quedar indefensa ante semejantes matones.
Estamos en tiempos en los que la frase "Si vis pacem, para bellum" tiene más sentido que nunca. Confundir belicismo, el matonismo de USA-Rusia-ISRAEL, con adquisición de armas y hacer esfuerzos en defensa, es de ser muy simples.
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#24 tierramar
#22 España y Europa no se pueden armar para competir con EEUU nunca; lo que Eapaña y Europa pueden hacer es acercarse a China y entrar en los BRICks
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#30 CuiProdestHocBellum
#24 Claro... Y eso es incompatible con sacar los dientes a los matones de turno. O nos ponemos ya con el ejército europeo, o en las primeras conversaciones con China y los Bricks no hacen un Maduro.
Desarmarse y confiar en que los sionistas, los yankis y UK no nos traicionen y nos monten guerras civiles, revueltas y sabotajes varios... Claro que si. Eso y apretar muy fuerte los puñitos...
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menéame