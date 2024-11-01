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El Gobierno aprueba este martes el blindaje del derecho al aborto en la Constitución
El Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció en octubre que iniciaba los trámites para proteger constitucionalmente este derecho.
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derecho al aborto
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#3
malarte
Buena noticia incluir el derecho al aborto en la Constitución, ahora solo nos falta garantizar que otros servicios ya incluidos en la Constitución como la Sanidad, la Educación y la vivienda dignas se cumplan.
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#5
IkkiFenix
*
#3
Pues han colocado en principios rectores de la política social y económica, igual que los otros, así que no hay obligación legal constitucional para que se cumpla. Si se cumple será por la leyes que desarrollan este principio. El de la vivienda ya hemos visto, que aunque este en la Constitución no solo no se ha cumplido, sino que han hecho justo lo contrario de lo que pone en el texto.
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#6
ur_quan_master
#3
Totalmente necesario.
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#11
Battlestar
#3
A ver, lo que dice la constitución es que tienes derecho a tenerlas, no a que te las provean gratis o a precios razonables
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#4
Harkon
*
Va a ser una cagada, lo primero porque necesitan 3/5 de la cámara para aprobarlo (el PP y Vox votarán en contra, no salen las cuentas), después sería necesaria la creación de una Comisión Mixta Congreso-Senado que propondría un nuevo texto, que se sometería de nuevo a votación. La aprobación requeriría entonces 2/3 de los votos en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado, es deccir, se va a a hacer a gusto del PP, ya sabemos lo que puede salir de ahí.
y lo segundo porque lo pretenden hacer…
» ver todo el comentario
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#10
placeres
#4
Vaya no vi lo de capitulo III...casi papel mojado y no es una interpretación juridica, lo que dice la propia constitución. No da protección jurídica directa, se tiene que desarrollar por las leyes y al final del día ser interpretado por el Supremo- constitucional.
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#2
DenisseJoel
Limitar el derecho al aborto a las mujeres es innecesariamente restrictivo. Muchos hombres trans pueden quedarse embarazados, y dejarles sin protección legal es un resquicio que puede usar la ultraderecha contra ellos, dada su transfobia.
Las leyes siempre deben buscar ser lo más universales que sea posible.
Una mujer que cambia de sexo no debería por ello perder ningún derecho constitucional.
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#8
Lusco2
*
#2
Eso lo has sacado de La vida de Brian, derecho a parir.
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#13
TipejoGuti
#8
A la inversa a la inversa, que es la única humanamente posible. Habla de mujer trans a hombre, no al revés.
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#1
poxemita
Que aprueben incluir también la paz en el mundo, luego hay que pasar al parlamento y eso ya es otra historia.
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#12
angelitoMagno
El gobierno
intentará
aprobar, no aprueba nada ...
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#7
placeres
En materia constitucional el gobierno no aprueba una higa, solo las cortes generales, El gallinero del Consejo de ministros a ACORDADO una propuesta para presentar ante las cortes generales, encima queriéndolo meter lo en el titulo I que necesita 3/5 del parlamento y del senado.
pero estamos en plena campaña electoral y los palmeros necesitan algo para hacer ruido.
Nota: No estoy en contra de la idea per-se pero usar la constitución como herramienta en la batalla política me pone nervioso, solo hay que ver los últimos cambios.
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K
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#9
Laro__
No subestimes el conseguir que Vox, PP o Junts tengan que retratarse en contra de esos derechos.
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#14
mstk
*
#9
Esos votaran a favor sin pensárselo. Meter el aborto en el art 43. (mismo bloque que el 47) es abrir la puerta para que las comunidades autónomas puedan "prohibir" el aborto.
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K
7
#15
TipejoGuti
Que chachi, pero cada vez que
mi empleado cambia unilateralmente la relación laboral
me pongo nervioso, la verdad.
La Constitución, esa que redactaron mayormente señores franquistas convertidos en representantes por la magia de una votación, es el
texto del contrato social
. Tú, como principal firmante del contrato social, no puedes acordar conmigo, el otro firmante, una modificación de ese pacto, ni su desarrollo normativo. Tú, como yo, no pintas nada en esta democracia.
Pero ellos, que no son más que nuestros representantes, modifican el contrato que nos une... cuando les sale de las narices.
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menéame
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y lo segundo porque lo pretenden hacer… » ver todo el comentario
Las leyes siempre deben buscar ser lo más universales que sea posible.
Una mujer que cambia de sexo no debería por ello perder ningún derecho constitucional.
pero estamos en plena campaña electoral y los palmeros necesitan algo para hacer ruido.
Nota: No estoy en contra de la idea per-se pero usar la constitución como herramienta en la batalla política me pone nervioso, solo hay que ver los últimos cambios.
La Constitución, esa que redactaron mayormente señores franquistas convertidos en representantes por la magia de una votación, es el texto del contrato social. Tú, como principal firmante del contrato social, no puedes acordar conmigo, el otro firmante, una modificación de ese pacto, ni su desarrollo normativo. Tú, como yo, no pintas nada en esta democracia.
Pero ellos, que no son más que nuestros representantes, modifican el contrato que nos une... cuando les sale de las narices.