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El Gobierno abre la puerta a quitar la declaración de Interés a la Semana Santa de Sagunto

El Gobierno abre la puerta a quitar la declaración de Interés a la Semana Santa de Sagunto

El Gobierno iniciará los trámites para revocar la declaración de la Semana Santa de Sagunto (Valencia) como Fiesta de Interés Turístico Nacional, después de que la Cofradía de la Purísima Sangre se manifestara nuevamente en contra de que las mujeres procesionen.

| etiquetas: sagunto , fiestas , mujeres , machismo
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18 comentarios
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Comentarios destacados:    
angelitoMagno #1 angelitoMagno
Fuera ayudas y reconocimientos públicos para asociaciones que discriminen por sexo.
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#2 Tunguska08Chelyabinsk13
#1 ¿Quieres cerrar el Tribunal Constitucional!!!??
2 K 34
pax0r #3 pax0r *
#1 racista! :-D
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Alakrán_ #8 Alakrán_
#1 ¿Te refieres a todas las asociaciones que sean exclusivamente de mujeres o hombres?
1 K 23
javierchiclana #9 javierchiclana *
#1 ¿Y cuándo le quitará los privilegios a la secta católica? Pagamos y promovemos (hasta en los colegios) a una asociación sectaria que prohíbe ser dirigente a las mujeres. Firma Pso€.
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sotillo #12 sotillo
#1 Putos talibanes
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makinavaja #14 makinavaja
#1 Como la iglesia católica, por ejemplo... :-D :-D :-D :-D
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#15 Tensk
#1 Mientras exista www.mujeresjuristasthemis.org/ que me diga alguien por qué no puede haber una asociación para un solo sexo si así lo desean sus integrantes.
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devilinside #17 devilinside
#1 Ya sólo habría que quitarles la subvención por ser una asociación de meapilas
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#10 Tunguska08Chelyabinsk13
¿El gobierno no financia a la iglesia, donde todos los cargos son hombres?. Menudos hipócritas. Y encima a una cofradía, que se supone que el gobierno al financiar la iglesia ya está dando el visto bueno a la discriminación imperante en ese grupo.
1 K 32
#11 luckyy
Por qué no les quitan las subvenciones que es lo único que entienden estos hdp?
Por otra parte, en pleno siglo XXI, que se den cofradias y que haya gente que quiera entrar en sectas que no te quieren me parece sorprendente
1 K 29
sotillo #13 sotillo
#11 Hay pueblos que si no vas a la procesión ya tienes etiqueta y además ser de una cofradía viste mucho
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correcorrecorre #4 correcorrecorre
Yo por ahí he visto que alguna cofradías son sólo de mujeres, y no le doy más importancia. ¿No se pueden crear otra cofradía y a tomar viento?
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madeagle #5 madeagle
#4 No, hay que dar por saco para utilizarlo en cuestiones activistas e ideologicas
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angelitoMagno #7 angelitoMagno
#4 Si, pero lo normal es que las cofradías estén adscritas a un templo o imagen. Si quieres procesionar con el Sagrado Cristo de Nosequé, o la Santísima Virgen de nosecuantos, siendo estás imágenes unas tallas antiquísimas de hace siglos, pues tienes que hacerlo si o si con esa cofradía.

Podrían crear una cofradía solo de mujeres, pero con una imagen nueva y saliendo desde otro templo, y claro, eso no tiene tanto interés.
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devilinside #18 devilinside
#7 Sí, claro. Mira lo que le pasó a las que crearon la cofradía del Coño insumiso y me lo cuentas
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cocolisto #6 cocolisto
Pero vamoaver, si deberían ser tratadas como sectas y como tal ilegales. ¡Nomeodas que el problema en España es el burka!
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DDJ #16 DDJ *
No entiendo el interés de ser parte de las celebraciones de un club que es intrínsecamente misógino desde sus principios y que aún lo sigue siendo. El estado teocrático liderado por el papa de Roma permite a las mujeres ser monjas y poco mas y de ahí para abajo (si es posible humanamente caer más bajo que ser una esclava de Cristo).

El paso correcto no sería exigir poder participar sino exigir a todas las mujeres adultas que no deban ir a las celebraciones de esos misóginos ni inculcarles a sus hijas esa tradición de odiar a las mujeres.
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menéame