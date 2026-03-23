El Gobierno abre la puerta a quitar la declaración de Interés a la Semana Santa de Sagunto

El Gobierno iniciará los trámites para revocar la declaración de la Semana Santa de Sagunto (Valencia) como Fiesta de Interés Turístico Nacional, después de que la Cofradía de la Purísima Sangre se manifestara nuevamente en contra de que las mujeres procesionen.
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Por otra parte, en pleno siglo XXI, que se den cofradias y que haya gente que quiera entrar en sectas que no te quieren me parece sorprendente
Podrían crear una cofradía solo de mujeres, pero con una imagen nueva y saliendo desde otro templo, y claro, eso no tiene tanto interés.
El paso correcto no sería exigir poder participar sino exigir a todas las mujeres adultas que no deban ir a las celebraciones de esos misóginos ni inculcarles a sus hijas esa tradición de odiar a las mujeres.