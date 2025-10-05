Gloria Estefan le sale rana a Ayuso y elogia a los inmigrantes de todas las culturas

La reina de la música latina regresa a España al frente de una banda de 16 músicos y ocupa durante casi dos horas la Plaza de Colón con un dignísimo concierto gratuito. “Libre, libre para expresar lo que siento en el corazón y no tengo que callar”. La letra lleva escrita y publicada desde 1989, y tampoco permite deducir una pericia literaria superlativa, pero alguno (y no digamos alguna) se emocionaría pensando que no hay manera más emotiva de prender la mecha desde el corazón mismo de la autoproclamada tierra de la libertad. El primer verso...