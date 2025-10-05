edición general
Gloria Estefan le sale rana a Ayuso y elogia a los inmigrantes de todas las culturas

La reina de la música latina regresa a España al frente de una banda de 16 músicos y ocupa durante casi dos horas la Plaza de Colón con un dignísimo concierto gratuito. “Libre, libre para expresar lo que siento en el corazón y no tengo que callar”. La letra lleva escrita y publicada desde 1989, y tampoco permite deducir una pericia literaria superlativa, pero alguno (y no digamos alguna) se emocionaría pensando que no hay manera más emotiva de prender la mecha desde el corazón mismo de la autoproclamada tierra de la libertad. El primer verso...

Antipalancas21
Concierto gratuito para el publico presente, pero no para la comunidad, 480.000€ le ha costado a cuenta de los madrileños ese concierto.
fareway
#2 ¿Y no ha entonado un "Sánchez Hdp" para el desmelene pepero?
Antipalancas21
#3 Esta ya fuera de onda y ha perdido fuerza ya, ella es una inmigrante mas, Ayuso se ha quedado cortada con los de lo inmigrantes y sin pinganillo no sabia que hacer si aplaudir o llorar.
fareway
Fallo en el PP por no entregar a Estefan una lista de odiados por contrato.
