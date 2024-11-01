edición general
La generalización del escaqueo y la deserción militar en Ucrania

Oficialmente se han contabilizado 110.000 casos de deserción en la primera mitad de 2025 (en 2024 se abrieron 89.000 casos penales por ese motivo), lo que refleja un claro incremento del fenómeno. En enero fue noticia que una brigada entera de 1700 hombres formada en Francia, la 155 mecanizada, rimbombantemente bautizada como "Anna de Kíev" por la reina de Francia y esposa de Enrique I Ana Yaroslavna (S.XI), se volatizó con muchos de sus miembros huidos en Francia. En las redes sociales se han visto miles de videos de...

| etiquetas: ucrania , zelensky , deserción , escaqueo , servicio militar , corrupción
platypu
Basura de mierda para sus lectores deficientes mentales y subido, como no, por el mayor propagandista, mentiroso y esparcidor de mierda de esta web

Beltenebros
#4 @platypu, te recuerdo que los votos negativos injustificados pueden recibir strike. Así como los insultos que voy a reportar ahora mismo.

platypu
#5 A ti no te he llamado deficiente mental, se lo he llamado a los lectores de esa web. Lo de mentiroso y esparcidor de mierda si que va por ti dado tu historial de bulos y propaganda que hay en tu historial

Beltenebros
#4 Te faltan Educación y habilidades sociales, entre otras muchas cosas.

Beltenebros
Los vídeos de secuestros y detenciones ilegales a hombres en edad militar no los vemos en los grandes medios occidentales.
Pero luego, esos mismos medios no se cansan de dar lecciones sobre libertad de expresión y bla bla bla.

Quillotro
¿Los ricos con cochazos que se ven en pueblos de la cosa española desde dos días después de empezar la guerra cuentan como desertores?

Beltenebros
#2
Yo también los he visto, y creo que sí, que cuentan como desertores.

CharlesBrowson
ays estos eslavos, porfiplis vente a pegarte de manguzas con los ruskis que tengo reserva en el chiringuito de Benidorm, alli se estila demasiado el tomar el brazo cuando ofreces la mano


