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El gasto en intereses de la deuda rompe la barrera de los 40000 millones

El coste de la deuda pública supera ya los 40.000 millones de euros. Rompió esta barrera por primera vez en 2025, tal y como se había anticipado que ocurriría, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda. En concreto, el gasto en intereses se situó en los 40.314 millones, casi un 4% más que un año antes, cuando cerró en los 38.793 millones.

| etiquetas: economia , deuda , intereses , macroeconomia
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7 comentarios
4 0 0 K 43 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin *
Gracias, Rajoy. Gracias, PP.

datosmacro.expansion.com/deuda/espana  media
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#4 omega7767
#1 y que tambien le dió tiempo de vaciar la hucha de las pensiones en tiempo record

Son grandes Jestores
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woody_alien #6 woody_alien
VoX Populi. El monto total NO va a bajar nunca. cada vez gestionamos mas PIB por lo que los movimientos financieros asociados van a ser también mas grandes. ¿Qué pasa si miramos la proporción deuda/PIB? pues que está en bajada desde hace años y volvemos a estar al nivel de endeudamiento del 2013.
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WcPC #7 WcPC
El pago de intereses en la deuda público es una renta básica para los ricos, no tiene sentido alguno en un mundo de moneda fiat.
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g3_g3 #2 g3_g3
Como cohetes {0x1f680} {0x1f680} {0x1f680} {0x1f680}
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Expat_Guinea_Ecuatorial #3 Expat_Guinea_Ecuatorial *
Deberias leerte tu propio envio sobre cherry-picking como cuando ignoras los años ultimos de Mr X o la tendencia reciente pero hasta en tu tabla hay una subida gorda con Zp, el PP la ha aumentado pero de ahi a culpar solamente a Rajoy olvidando al PSOE y el merito que tambien se llevan las comunidades o las "amnistias de deuda autonomica" que es traspasarla al estado central
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Andreham #5 Andreham
#3 Amnistias como la de tu compitrueno Montoro que hizo aflorar 1250 millones y unos casi 3000 millones fueran perdonados.

Pero vamos, tienes razón en que #_1 que nos tiene en ignore porque no le gusta que le desmonten la propaganda psoera es un bocachanclas xD
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menéame