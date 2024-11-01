El gasto en intereses de la deuda rompe la barrera de los 40000 millones

El coste de la deuda pública supera ya los 40.000 millones de euros. Rompió esta barrera por primera vez en 2025, tal y como se había anticipado que ocurriría, según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda. En concreto, el gasto en intereses se situó en los 40.314 millones, casi un 4% más que un año antes, cuando cerró en los 38.793 millones.
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Son grandes Jestores
Pero vamos, tienes razón en que #_1 que nos tiene en ignore porque no le gusta que le desmonten la propaganda psoera es un bocachanclas