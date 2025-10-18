Gallo de pelea causa la muerte de su criador tras atacarlo durante una competencia en Barranca [Perú]

Un hombre murió en Paramonga, Barranca, tras ser herido por su propio gallo de pelea durante una competencia. El ave lo cortó con la hoja metálica atada a su pata, causándole una hemorragia cerca de la arteria femoral. Vecinos intentaron auxiliarlo, pero falleció camino al hospital. La Policía investiga el hecho, considerado un accidente durante una práctica común en la zona. El caso reabre el debate sobre la seguridad y regulación de las peleas de gallos en el Perú.