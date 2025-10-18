edición general
15 meneos
42 clics
Gallo de pelea causa la muerte de su criador tras atacarlo durante una competencia en Barranca [Perú]

Gallo de pelea causa la muerte de su criador tras atacarlo durante una competencia en Barranca [Perú]

Un hombre murió en Paramonga, Barranca, tras ser herido por su propio gallo de pelea durante una competencia. El ave lo cortó con la hoja metálica atada a su pata, causándole una hemorragia cerca de la arteria femoral. Vecinos intentaron auxiliarlo, pero falleció camino al hospital. La Policía investiga el hecho, considerado un accidente durante una práctica común en la zona. El caso reabre el debate sobre la seguridad y regulación de las peleas de gallos en el Perú.

| etiquetas: pelea gallos , muerte , criador
12 3 1 K 157 actualidad
10 comentarios
12 3 1 K 157 actualidad
ChatGPT #2 ChatGPT
el gallo está bien?
5 K 58
Meneanauta #6 Meneanauta
#2 No
0 K 19
ChatGPT #8 ChatGPT
#6 es lo que más pena me daría
1 K 21
Meneanauta #7 Meneanauta
#5 En Valencia lo mismo. Y hay criaderos ex profeso, además los pollos de gallos con 'pedriguí' tienen un precio muchísimo más elevado que el de los palomos de competición.
0 K 19
Ainhoa_96 #9 Ainhoa_96
Murió haciendo lo que más le gustaba.
0 K 12
TipejoGuti #1 TipejoGuti
se encontraba realizando un enfrentamiento con su ave cuando, por causas que aún se investigan, el gallo lo hirió con la hoja metálica colocada en una de sus patas. La lesión cerca de la arteria femoral causó una hemorragia mortal.
No es tan poético como parece, pero a lo mejor aun tenemos que aprender algo de los gallos...
0 K 10
DaniTC #3 DaniTC
Recordemos que en España aun es legal las peleas de gallos en canarias.
0 K 10
#5 carlosjpc
#3 y en Andalucía por mucho que las hayan cambiado el decorado legal.
0 K 7
BastardWolf #10 BastardWolf
#3 en serio? Muerto me dejas
0 K 10
Ashark #4 Ashark
Prácticas brutales dan resultados brutales.
0 K 6

menéame