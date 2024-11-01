edición general
Fusiladas, violadas y humilladas en nombre de la patria

La historiadora Carmen Jiménez examina la despiadada represión franquista contra las mujeres en Córdoba.

#1 luckyy
Descendientes de aquellas víctimas hoy votan a sus agresores, por estadística
