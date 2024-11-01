Fuerzas ucranianas están operando en Libia y atacaron un petrolero ruso en el Mediterráneo

Las fuerzas ucranianas están operando en el oeste de Libia en virtud de un acuerdo encubierto respaldado por Occidente, y el mes pasado utilizaron el territorio del país norafricano para atacar en el Mediterráneo a un petrolero ruso. Fueron desplegadas gradualmente en el oeste de Libia en los últimos meses como parte de lo que uno de ellos describió como un “acuerdo encubierto” entre Ucrania y el gobierno del primer ministro Abdul-Hamid Dbeibah, con sede en Trípoli. El acuerdo contó con el respaldo de países occidentales, incluidos EEUU