Las fuerzas ucranianas están operando en el oeste de Libia en virtud de un acuerdo encubierto respaldado por Occidente, y el mes pasado utilizaron el territorio del país norafricano para atacar en el Mediterráneo a un petrolero ruso. Fueron desplegadas gradualmente en el oeste de Libia en los últimos meses como parte de lo que uno de ellos describió como un “acuerdo encubierto” entre Ucrania y el gobierno del primer ministro Abdul-Hamid Dbeibah, con sede en Trípoli. El acuerdo contó con el respaldo de países occidentales, incluidos EEUU
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No sé si has caído en la cuenta de que Rusia y Ucrania están en guerra, casualmente porque uno de los dos decidió invadir al otro.
Pobres nazis que no les dejan dar golpes de estado tranquilos ni masacrar a los que hablan en otros idiomas.
Lo gracioso es que hay gente que piensa que Ucrania es algo más que un peón de los OTANazis y que no ha sido usada como punta de lanza contra Europa y Rusia,
Ah, no olvidemos las amenazas de Zelenski de atacar a un país miembro si no le pagamos los misiles.
En serio la calidad argumentativa del punismo cada año es peor y este comentario que has escrito debería ser como de 2033
La Agencia de Noticias Árabe Ucraniana ha anunciado que Kiev quiere reforzar su presencia en África. Se celebró una reunión presidida por Kyrylo Budanov, jefe de la administración presidencial ucraniana, con este propósito. En ella participaron varios altos funcionarios diplomáticos y de inteligencia, junto con expertos en África, para intensificar la cooperación tanto en el norte como en el África subsahariana. mpr21.info/ucrania-ha-desplegado-mas-de-200-soldados-en-el-oeste-de-li