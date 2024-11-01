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Fuerzas ucranianas están operando en Libia y atacaron un petrolero ruso en el Mediterráneo

Las fuerzas ucranianas están operando en el oeste de Libia en virtud de un acuerdo encubierto respaldado por Occidente, y el mes pasado utilizaron el territorio del país norafricano para atacar en el Mediterráneo a un petrolero ruso. Fueron desplegadas gradualmente en el oeste de Libia en los últimos meses como parte de lo que uno de ellos describió como un “acuerdo encubierto” entre Ucrania y el gobierno del primer ministro Abdul-Hamid Dbeibah, con sede en Trípoli. El acuerdo contó con el respaldo de países occidentales, incluidos EEUU

| etiquetas: guerra ucrania , guerra irán , libia , negocio de la guerra
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17 comentarios
7 1 0 K 82 actualidad
Comentarios destacados:      
HeilHynkel #2 HeilHynkel
los petroleros no devuelven el fuego, eso es lo que les gusta a los OTANazis.
9 K 124
Galero #9 Galero *
#2 Las centrales eléctricas tampoco, y ahí tienes los drones y misiles rusos desde hace varios inviernos.

No sé si has caído en la cuenta de que Rusia y Ucrania están en guerra, casualmente porque uno de los dos decidió invadir al otro.
4 K 30
HeilHynkel #10 HeilHynkel *
#9

Pobres nazis que no les dejan dar golpes de estado tranquilos ni masacrar a los que hablan en otros idiomas.

Lo gracioso es que hay gente que piensa que Ucrania es algo más que un peón de los OTANazis y que no ha sido usada como punta de lanza contra Europa y Rusia,
5 K 65
Galero #11 Galero
#10 Menos mal que los ultra nacionalistas de extrema derecha decidieron invadir a un país vecino para matar nazis, si no Europa estaría sumida en un terrible aburrimiento, sin bombas ni muertos.
2 K 33
Huaso #13 Huaso
#9 tienes razón. Agradezcamos pues también el sabotaje permanente de Nordstream.

Ah, no olvidemos las amenazas de Zelenski de atacar a un país miembro si no le pagamos los misiles.
0 K 11
Enésimo_strike #14 Enésimo_strike
#9 a ver, esto es menéame, aquí no importa el que, importa el quien. Los que te celebran que Irán ataque buques civiles de terceros países se hacen los indignados porque Ucrania ataque buques del país que les ha invadido 3 veces en ocho años. Y sin sonrojarse ni nada.
1 K 23
Thirsty #16 Thirsty
#2 #3 Nos lo enseñaron la basura rusa con el grupo Wagner, actualmente Africa Corps.
0 K 9
#3 tierramar *
Los ucranianos atacan Rusia desde Libia, haciendo un favor a EEUU e Israel; que son los que están atacando Libia!! El ejercito ucraniano (subvencionado por Europa) está en suelo libio para ayudar a EEUU a colocar en el gobierno a su titere. Y Sanchez ha entregado mil millones a Zelenksky para ayudar a EEUU tanto en la guerra de Ucrania como en Libia!! www.meneame.net/m/actualidad/no-tan-pacifista-sanchez-firma-convenio-p
4 K 57
ur_quan_master #7 ur_quan_master *
#3 Quien dice fuerzas, dice mercenarios terroristas. Que Ucrania es otro caballo de Troya de Usrael en Europa está ya más que claro. Y todo con nuestro dinero.
2 K 36
Enésimo_strike #12 Enésimo_strike
#3 es curioso que te montes estas películas para llegar a la conclusión de que Ucrania quiere poner un gobierno títere en Libia y a su vez seas incapaz de ver que Rusia lleva cuatro años de guerra para poner un gobierno títere en Ucrania.

En serio la calidad argumentativa del punismo cada año es peor y este comentario que has escrito debería ser como de 2033
1 K 22
#6 tierramar *
Y no sólo esto, sino que parece que Zelensky tiene afanes expansionistas con los impuestos de los europeos: Kiev quiere reforzar su presencia en África CON LOS IMPUESTOS DE LOS EUROPEOS
La Agencia de Noticias Árabe Ucraniana ha anunciado que Kiev quiere reforzar su presencia en África. Se celebró una reunión presidida por Kyrylo Budanov, jefe de la administración presidencial ucraniana, con este propósito. En ella participaron varios altos funcionarios diplomáticos y de inteligencia, junto con expertos en África, para intensificar la cooperación tanto en el norte como en el África subsahariana. mpr21.info/ucrania-ha-desplegado-mas-de-200-soldados-en-el-oeste-de-li
4 K 51
Huginn #1 Huginn
Ya verás qué gracia como se hunda en el Mediterráneo un petrolero...
3 K 43
#4 rogerillu
Para eso querían destruir Libia. Escoria.
2 K 40
Herumel #5 Herumel
#4 Para regalársela a Israel, igual que Irak, Siria, Irán.....
3 K 46
aupaatu #8 aupaatu
Menos mal que el mundo libre liberó Libia y ahora tiene un gobierno democrático,que vela por los intereses de sus ciudadanos
2 K 23
Spirito #15 Spirito
Los ucranianos tentando crear un desastre medio ambiental en el Mediterráneo.
1 K 12

menéame