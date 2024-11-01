Frente a la inflación de Trump, Mamdani abrirá un supermercado municipal en Nueva York

El alcalde demócrata de Nueva York Zohran Mamdani anunció que este año abrirá el primero de cinco supermercados municipales para evitar sobreprecios en los insumos de la canasta básica. En el acto de campaña que celebró este domingo con motivo de sus primeros 100 días de gestión, Mamdani aseguró que proyecta abrir el supermercado estatal el año que viene en el mercado de East Harlem, que tendrá un costo de 30 millones de dólares de inversión.