Frente a la inflación de Trump, Mamdani abrirá un supermercado municipal en Nueva York

El alcalde demócrata de Nueva York Zohran Mamdani anunció que este año abrirá el primero de cinco supermercados municipales para evitar sobreprecios en los insumos de la canasta básica. En el acto de campaña que celebró este domingo con motivo de sus primeros 100 días de gestión, Mamdani aseguró que proyecta abrir el supermercado estatal el año que viene en el mercado de East Harlem, que tendrá un costo de 30 millones de dólares de inversión.
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#4 Se intentó varias veces. En Venezuela fue un total desastre.
Si lo hace Mamdani: "que bueno, Mandami te comemos la pollla"
Era así no?
Es lo mismo, no? Solo que ahora ya falta menos para abir.
#8 Que le pregunte a Juan Roig que por ese precio te habre 10 supermercados y 4 al mes
-Kansas City (Sun Fresh): 29M$ en subsidios, 8 años. Cerró en agosto de 2025 con las estanterías vacías.
-Baldwin, FL: abrió 2019, cerró 2024. Nunca llegó a cubrir gastos.
-Chicago: lo anunció en 2023. Lo abandonó antes de abrir.