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Frente a la inflación de Trump, Mamdani abrirá un supermercado municipal en Nueva York

Frente a la inflación de Trump, Mamdani abrirá un supermercado municipal en Nueva York

El alcalde demócrata de Nueva York Zohran Mamdani anunció que este año abrirá el primero de cinco supermercados municipales para evitar sobreprecios en los insumos de la canasta básica. En el acto de campaña que celebró este domingo con motivo de sus primeros 100 días de gestión, Mamdani aseguró que proyecta abrir el supermercado estatal el año que viene en el mercado de East Harlem, que tendrá un costo de 30 millones de dólares de inversión.

| etiquetas: frente , trump , mamdani , abrirá , supermercado , municipal , nueva , york
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11 comentarios
19 3 0 K 195 actualidad
#4 woke *
Los supermercados deberían ser del estado y los agricultores funcionarios. A todos nos iría mejor
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#11 XXguiriXX
#7 El problema es que estos emprendimientos son muy propensos a fracasar. Por alguna razón tienden a ser nidos de corrupción, y son presa fácil de sabotajes de productores y distribuidores. Considerando que NYC es una ciudad culturalmente avanzada, cabe algo de esperanza.

#4 Se intentó varias veces. En Venezuela fue un total desastre.
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Harkon #7 Harkon
Si lo hace Podemos "todo mal, que ridículos son, no dicen más que boludeses"

Si lo hace Mamdani: "que bueno, Mandami te comemos la pollla"

Era así no?
1 K 34
#1 DotorMaster
www.meneame.net/story/recetas-mamdani-comprar-super-municipal

Es lo mismo, no? Solo que ahora ya falta menos para abir.
1 K 26
themarquesito #2 themarquesito
#1 Ahora ya se ha confirmado la localización en Harlem en La Marqueta, y luego añadirá uno más en cada distrito (5 en total).
3 K 75
#8 El_dinero_no_es_de_nadie *
Que notición, va a abrir un supermercado por 30 millones y un total de 5 supermercados en 4 años.

#8 Que le pregunte a Juan Roig que por ese precio te habre 10 supermercados y 4 al mes :troll:
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#6 Tensk
8.5 millones de habitantes... hummm...
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Yoryo #3 Yoryo
Rompiendo la cadena de sanguijuelas/intermediarios, mercados publicos ¿Que partido lo tenia entre sus objetivos en Hispañistan? :troll:
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Gadfly #5 Gadfly
#3 no es la primera vez que se hace y en todas las ocasiones anteriores se han comido una buena mierda
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#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 Tendrá el mismo éxito que estos:
-Kansas City (Sun Fresh): 29M$ en subsidios, 8 años. Cerró en agosto de 2025 con las estanterías vacías.

-Baldwin, FL: abrió 2019, cerró 2024. Nunca llegó a cubrir gastos.

-Chicago: lo anunció en 2023. Lo abandonó antes de abrir.
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Ashark #10 Ashark
¿esos no son los mercados de abastos de siempre?
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menéame