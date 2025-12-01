edición general
Una de las recetas de Mamdani: comprar en el súper municipal

El alcalde electo de Nueva York propone cinco tiendas piloto sin ánimo de lucro para ofrecer alimentos más baratos en una de las ciudades más caras del país. El plan genera grandes expectativas.

mamdani , supermercados , nueva york , municipal
cromax #1 cromax
Pues al precio al que está la compra en EEUU (spoiler: hay peor salud porque la gente no puede permitirse comida saludable) esto sí que puede ser una medida social de verdad.
Ahora queda que se pueda llegar sin coche... :troll:
#2 Abril_2025
#1 NY no es una ciudad pensada para ir en coche.
#3 Abril_2025
Él sabrá, tiene a sus asesores, pero parece bastante mala idea.

Si los supermercados dirigidos por gente con años de experiencia manejan beneficios del 2%-3% ... no le van a sacar más ahorro al comprador.

Dicen que para ahorrar van a comprar al por mayor. ¿No lo hacen ya las cadenas? y tienen más de cinco o seis tiendas.

Pero bueno, lo prometió en campaña. Yo creo que cumplir con las promesas electorales siempre está bien.
