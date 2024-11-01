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Fracaso estrepitoso de ‘Sidosa’, la nueva película de Eduardo Casanova: solo 3.000 euros en taquilla
El documental producido por Jordi Évole se estrena en salas entre la polémica, el desinterés del público y uno de los peores datos del cine español reciente.
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etiquetas
:
sidosa
,
casanova
,
evole
,
taquilla
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relacionadas
#2
Leclercia_adecarboxylata
No creo que le importe. A Eduardo Casanova le gusta pasar desapercibido.
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K
79
#3
Skiner
*
#2
Sobre todo se caracteriza por su discreción.
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27
#22
Enésimo_strike
#2
dejad de buscar, ya tenemos el comentario del día en menéame.
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#6
UnoYDos
Lo raro es que Casanova no haya salido diciendo que la culpa es nuestra que odiamos al diferente y toda esa basura que suelta cuando nadie ve la mierda que ha parido. En lugar de reconocer que una puta piedra tendría mas éxito que el como director.
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K
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#14
Meneador_Compulsivo
"Necesitamos más subvenciones para seguir educando desde el cine"
Relacionada:
Eduardo Casanova pide más subvenciones pese a que su última película recaudó 81.179€ habiendo costado un millón
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K
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#15
angelitoMagno
Estoy leyendo a un tipo que le ha puesto un 9 en FA y no se si es broma o es serio:
Los valores cinematográficos de "Sidosa" son abrumadores, yo personalmente no me había emocionado tanto desde el capítulo final de la docu-serie "Rocío, contar la verdad para seguir viva", allá por el 2021. Se nota y mucho que tras las cámaras está el catalán Marius Sánchez, quien ya nos había sorprendido gratamente al demostrarnos el lado más humano del ex-etarra Josu Ternera
www.filmaffinity.com/es/user/rating/9451741/828086.html
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K
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#25
vicvic
*
En la noticia dice que su filmografia ha recaudado 100.00€ en taquilla pero ya sudo subvencionada con 300.000€. Así cualquiera...
Las películas /documentales del señor no son ni de lejos cultura, son panfletos hechos a costa del dinero de los que si trabajamos. Una cosa es subvencionar cultura y otra esto. Urge revisar ciertas subvenciones.
No en mi nombre, por favor.
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K
35
#1
Skiner
*
Es un documental que se esperaban...
Bastante que le hayan dado difusión y lo hayan puesto en algunas salas.
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#11
Eukherio
#1
Es que si ya nadie va al cine en España, lo de ir a ver documentales ni te cuento. No sé cuáles serían las expectativas de taquilla, pero muy altas no creo que fuesen.
1
K
15
#23
YeahYa
#1
Se ve que por aquí hay ganas de ridiculizar a Eduardo Casanovas, igual que en el As.
A mí me parece 'irrelevante', aunque no voy a votar negativo porque mi función aquí no es censurar nada. Simplemente es un docu más que se estrena en taquilla.
Y tener Sida es algo serio, no creo que sea el documental del que hacer coñas ni meterle el foco con mala hostia.
1
K
23
#24
Skiner
*
#23
Que quede claro que yo no he ridiculizado a nadie.
Yo constato un hecho.
Díselo al que ha mandado el envio con ese titular de sorna.
Hoy las personas que tienen el SIDA son un chollo para las empresas farmacéuticas que los tienen presos de por vida con sus pastillas interminables (gracias a ellas estan razonablemente bien y pueden vivir muchos años).
1
K
27
#26
YeahYa
*
#24
No creo que lo hayas hecho, de hecho te he contestado a ti y también te he votado positivo porque me pareces de la poca gente que comentaba sin mala hostia, y he ido a complementar tu comentario.
¡Disculpa si me he expresado mal!
1
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27
#34
guillersk
#23
se ridiculiza el solito sin ayuda
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10
#36
YeahYa
#34
¿Por hacer un documental?
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20
#27
Esfingo
La taquilla no le importa a nadie, esto se hace por las subvenciones.
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K
21
#12
slimedition
¿Cuánto costaba el cine, que no me acuerdo?
1
K
21
#16
Skiner
*
#12
Depende de cuando vayas, de donde vayas, de la edad que tengas y lo que quieras comer y beber.
0
K
7
#17
angelitoMagno
#12
Depende del cine. La última vez que fui (a ver Proyecto Salvación), me costó 6€
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K
13
#19
slimedition
#17
Esa quería verla (me gustó el libro), pero ya no la tengo por aquí.
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7
#21
mono
#12
300 pesetas hace 30 años, y ya parecía mucho
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#9
Molain
Venga, a ver si llega a portada que MARCA ha colado una. Que no se diga.
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#8
SeñorPresunciones
Pues no es tan poco para un documental estrenado en salas en España. De hecho no recuerdo haber visto un documental español estrenado en salas comerciales en España en mi vida.
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14
#4
javibaz
Mucho me parece 3000€.
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K
12
#30
obmultimedia
#1ni
llega a eso, es un especial "Lo de Évole" como lo fue el de Pau Dones.
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11
#13
txepel
*
Una sociedad que no genera cultura es una sociedad a la que otros van a imponer la suya.
Y para que exista una industria cultural, profesionales que se dedican a ello, para que haya gente y obras que van a tener un impacto cultural real es inevitable que de vez en cuando surja alguna puta mierda.
0
K
11
#28
hazardum
*
#13
Concuerdo, pero entonces si se subvenciona por cultura, la entrada deberia ser gratis, ya que lo hemos subvencionado todos, y tendria mas alcance. Si no, es una ayuda para que alguien pueda hacer y vender un producto.
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29
#35
guillersk
*
#32
torrente no tiene subvención, arriesga su dinero.
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#18
Perrota
Habrá que verlo entonces.
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#20
Marsela
*
El titular tiene poco de mala uva.
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9
#7
Usuario22
“Muchos se preguntan por qué seguir dando tanto apoyo desde las instituciones a un cine al que no respaldan ni crítica ni público…”
Se lo pregunta el señoro que ha escrito el artículo que la compara con Torrente 4.
Y si a estas alturas hay que explicarle al plumilla que la cultura (como la sanidad y la educación) no necesariamente tiene que dar beneficios económicos…
En fin. Este es el nivel.
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#10
Suleiman
#7
Escribe en el as, tampoco le pidas mas...
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#29
MacMagic
#7
¿Entonces te parece bien que reciba una subvención por cualquier tipo de arte? ¿Aunque sea una mierda pegada en la pared?
Sanidad es importante porque si te enfermas pues la diñas y educación es básico para cualquier persona y son herramientas para aprender las normas sociales y revertir a futuro en la sociedad en diferentes formas.
En cambio financiar truños como el de Casanovas no aporta nada a la sociedad y debería de desaparecer. Me flipa bastante que hayas comparado sanidad y educación con el truño de Casanovas.
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K
60
#32
Usuario22
#29
es normal que te flipe, no lo entiendes y no es tan difícil de entender pero tienes que ver un poco más allá de tus narices.
No me gusta Torrente y no tengo ningún problema en que tenga subvención de cultura.
No todo se basa en tus gustos y tu criterio.
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#5
Escafurciao
Creo que ni streisand puede mejorar esto
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#31
fzman
3000€ es mucho. Hay montones de casos en los que una nueva película no puede aspirar a tanto. Se proyectan esas películas una sola vez en una sola sala, que es el requerimiento para poder cobrar la subvención. Que encima haya algún espectador ya da para celebración.
Si fuera requerimiento la presencia de espectadores, pues bastaría con ofrecer bebidas y canapés, más un certificado de asistencia a la única proyección de la peli, grabado en plexiglas, y que te hagan una foto junto a la actriz que está buena. Todo incluido en el precio de la entrada.
0
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7
#33
Estoeslaostia
Pues su serie "Silencio" está muy chula
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7
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36
comentarios)
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Eduardo Casanova pide más subvenciones pese a que su última película recaudó 81.179€ habiendo costado un millón
Los valores cinematográficos de "Sidosa" son abrumadores, yo personalmente no me había emocionado tanto desde el capítulo final de la docu-serie "Rocío, contar la verdad para seguir viva", allá por el 2021. Se nota y mucho que tras las cámaras está el catalán Marius Sánchez, quien ya nos había sorprendido gratamente al demostrarnos el lado más humano del ex-etarra Josu Ternera
www.filmaffinity.com/es/user/rating/9451741/828086.html
Las películas /documentales del señor no son ni de lejos cultura, son panfletos hechos a costa del dinero de los que si trabajamos. Una cosa es subvencionar cultura y otra esto. Urge revisar ciertas subvenciones.
No en mi nombre, por favor.
Bastante que le hayan dado difusión y lo hayan puesto en algunas salas.
A mí me parece 'irrelevante', aunque no voy a votar negativo porque mi función aquí no es censurar nada. Simplemente es un docu más que se estrena en taquilla.
Y tener Sida es algo serio, no creo que sea el documental del que hacer coñas ni meterle el foco con mala hostia.
Yo constato un hecho.
Díselo al que ha mandado el envio con ese titular de sorna.
Hoy las personas que tienen el SIDA son un chollo para las empresas farmacéuticas que los tienen presos de por vida con sus pastillas interminables (gracias a ellas estan razonablemente bien y pueden vivir muchos años).
¡Disculpa si me he expresado mal!
Y para que exista una industria cultural, profesionales que se dedican a ello, para que haya gente y obras que van a tener un impacto cultural real es inevitable que de vez en cuando surja alguna puta mierda.
Se lo pregunta el señoro que ha escrito el artículo que la compara con Torrente 4.
Y si a estas alturas hay que explicarle al plumilla que la cultura (como la sanidad y la educación) no necesariamente tiene que dar beneficios económicos…
En fin. Este es el nivel.
Sanidad es importante porque si te enfermas pues la diñas y educación es básico para cualquier persona y son herramientas para aprender las normas sociales y revertir a futuro en la sociedad en diferentes formas.
En cambio financiar truños como el de Casanovas no aporta nada a la sociedad y debería de desaparecer. Me flipa bastante que hayas comparado sanidad y educación con el truño de Casanovas.
No me gusta Torrente y no tengo ningún problema en que tenga subvención de cultura.
No todo se basa en tus gustos y tu criterio.
Si fuera requerimiento la presencia de espectadores, pues bastaría con ofrecer bebidas y canapés, más un certificado de asistencia a la única proyección de la peli, grabado en plexiglas, y que te hagan una foto junto a la actriz que está buena. Todo incluido en el precio de la entrada.