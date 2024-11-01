Firma el manifiesto contra el asedio medieval de Cuba

El bloqueo contra Cuba es el más largo de la historia. Dura ya más de 60 años. EEUU ha tratado por todos los medios de acabar con el régimen comunista que gobierna la isla desde la Revolución de 1959. El aislamiento económico y energético ha causado daños irreversibles a sucesivas generaciones de cubanos. No es posible saber cómo habría evolucionado el régimen en otras circunstancias, pero sabemos que ningún país del mundo ha sufrido nunca un acoso tan continuado y despiadado, dirigido directamente a afectar la vida y la salud de la población.
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"¿Porqué se meten tanto e impiden su propio camino a Cuba, país solidario que distribuyó medicinas, vacunas y médicos en la pandemia, incluida a países de Europa?.
Si tan mal funciona ¿no será que el régimen más asesino de la historia, con más de 2 millones de presos,dónde el ICE encierra a población sin derechos, muchos en condiciones lamentables, cuando no son asesinados y persigue a sus ciudadanos que protestan, matando a madres y enfermeros,no será que no quieren que… » ver todo el comentario
Esa noticia lo único que demuestra es lo mal que funciona el mercado para distribuir alimentos. Además, tiene gracia: clamáis por el liberalismo en Cuba, y cuando se abren a cierto liberalismo y sale mal, culpáis al gobierno de Cuba. Aclaráos, ¿queréis que sea comunista o que sea capitalista? Porque lo de que los productos sean inaccesibles para la mayoría es algo muy del capitalismo.
Y antes que me digas "es un embargo".… » ver todo el comentario
No las tiene, no te las va dar.
Basta con su palabra de niño Jesús.
Es lo que tiene la "gente" que hace y dice cosas..que cosas? Cosas, cosas..
Toma, anda, las negritas son mías:
Artículo II
En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpretados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:
a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;
c)
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Así es, solo los fachas y los nazis no ven como genocidio lo que es un genocidio en cámara lenta.
Embargo
Si los cubanos necesitan comida que vayan a los hoteles de las cadenas que hay en en el país y que le sueltan su dinerito a los dirigentes de la dictadura cubana de mierda