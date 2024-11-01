edición general
Cómo la apertura de tiendas privadas de alimentos en Cuba destapó una desigualdad "invisible"

La apertura de tiendas privadas (Mipymes) en Cuba ha devuelto productos a los estantes, pero a un costo social imprevisto: el fin del histórico igualitarismo revolucionario. Mientras una élite tiene acceso a jamón español y lácteos importados, jubilados como Juan y Elisa con pensiones que en conjunto apenas llegan a los 11 dólares sobreviven con pan y té, mientras cuidan niños y personas con discapacidad para recibir una comida o algún dinero que les da para un poco de arroz, frijoles y huevos.

comentarios
#2 Regreso
En el comunismo todo el mundo es igual, pero algunos son más iguales que otros.
#4 Khanbaliq
#2 Es que luego le dices a un tio como este que es un tonto a las tres y te banean.

Dios me libre de hacerlo pero, joder, te dan muchas ganas.
thoro #1 thoro
La socialmiseria igualitaria que solo se aplica al populacho.
Parásitos los hay en todas las ideologías por muy bien intencionadas que se vendan o quieran vender a los demás.
#3 unocualquierax
Pan y té.

Y algunos, desde aquí, les siguen pidiendo que resistan, en nombre del 'Triunfo de la Revolución'.
