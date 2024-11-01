Cómo la apertura de tiendas privadas de alimentos en Cuba destapó una desigualdad "invisible"

La apertura de tiendas privadas (Mipymes) en Cuba ha devuelto productos a los estantes, pero a un costo social imprevisto: el fin del histórico igualitarismo revolucionario. Mientras una élite tiene acceso a jamón español y lácteos importados, jubilados como Juan y Elisa con pensiones que en conjunto apenas llegan a los 11 dólares sobreviven con pan y té, mientras cuidan niños y personas con discapacidad para recibir una comida o algún dinero que les da para un poco de arroz, frijoles y huevos.