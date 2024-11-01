¡FILTRADO! El arriesgado «atraco» nuclear de Trump, Netanyahu «se echa atrás»; «Las Fuerzas de Defensa de Israel no robarán el uranio de Irán» [ENG]

Un nuevo y sorprendente informe revela detalles impactantes sobre una operación estadounidense de alto riesgo que el presidente Donald Trump está barajando llevar a cabo en Irán. Según un reportaje del Wall Street Journal, Trump está sopesando una arriesgada operación militar para incautar casi 450 kg de uranio altamente enriquecido en Irán. Una misión que podría mantener a las fuerzas estadounidenses en territorio iraní durante días y que podría cambiar el curso de la guerra. ¿Cuál es el objetivo? Uno que Estados Unidos lleva décadas reiterand
| etiquetas: trump , planea , robar , uranio enriquecido , iran
Me temo que Trump usa las mismas fuentes de información que nuestros NATOntados: NETFLIX.
Pa que le parezca una burrada a Israel ... ya te digo.
Por otro lado, si Irán hubiera querido de verdad tener armas nucleares, ya las hubiera tenido desde hace años.
Y, ahora, con solo pedirle a Rusia uranio enriquecido, lo tendría.
Todo éste tipo de noticias es para vender humo.
¿Que se contamine Iran de radiacion? ¿Crees que le preocupa a Trump?
¿Que soldados americanos queden expuestos a radiacion? ¿Crees que le preocupa a Trump?
Era para #_1 peeeero...