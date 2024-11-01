¡FILTRADO! El arriesgado «atraco» nuclear de Trump, Netanyahu «se echa atrás»; «Las Fuerzas de Defensa de Israel no robarán el uranio de Irán» [ENG]

Un nuevo y sorprendente informe revela detalles impactantes sobre una operación estadounidense de alto riesgo que el presidente Donald Trump está barajando llevar a cabo en Irán. Según un reportaje del Wall Street Journal, Trump está sopesando una arriesgada operación militar para incautar casi 450 kg de uranio altamente enriquecido en Irán. Una misión que podría mantener a las fuerzas estadounidenses en territorio iraní durante días y que podría cambiar el curso de la guerra. ¿Cuál es el objetivo? Uno que Estados Unidos lleva décadas reiterand