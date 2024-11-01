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¡FILTRADO! El arriesgado «atraco» nuclear de Trump, Netanyahu «se echa atrás»; «Las Fuerzas de Defensa de Israel no robarán el uranio de Irán» [ENG]

¡FILTRADO! El arriesgado «atraco» nuclear de Trump, Netanyahu «se echa atrás»; «Las Fuerzas de Defensa de Israel no robarán el uranio de Irán» [ENG]

Un nuevo y sorprendente informe revela detalles impactantes sobre una operación estadounidense de alto riesgo que el presidente Donald Trump está barajando llevar a cabo en Irán. Según un reportaje del Wall Street Journal, Trump está sopesando una arriesgada operación militar para incautar casi 450 kg de uranio altamente enriquecido en Irán. Una misión que podría mantener a las fuerzas estadounidenses en territorio iraní durante días y que podría cambiar el curso de la guerra. ¿Cuál es el objetivo? Uno que Estados Unidos lleva décadas reiterand

| etiquetas: trump , planea , robar , uranio enriquecido , iran
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10 comentarios
14 3 0 K 167 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Y me pregunto yo ¿nadie ve cierto riesgo en entrar en una instalación nuclear seguramente fuertemente defendida y arramblar con cientos de kilos de material radiactivo que seguramente no esté preparado para llevar? ¿Cómo se lo piensa llevar? ¿En tazas Stanley de esas que están de moda?

Me temo que Trump usa las mismas fuentes de información que nuestros NATOntados: NETFLIX.

Pa que le parezca una burrada a Israel ... ya te digo.
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josde #2 josde
#1 Puede ser una trampa muy mortal para los que lo intenten.
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Heni #7 Heni *
#1 Y me pregunto yo, ¿y si ya no está ahí lo que buscan y en cambio sí que haya varios kilos de explosivo militar unido a uno o varios detonadores?
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#9 konde1313 *
#1 ¿Cierto riesgo? Mover ese material sería arriesgado incluso con la colaboración de Irán, así que en contra de su voluntad es, sencillamente, una locura. Pero, vamos, una locura del mismo calibre que una invasión terrestre en Irán… así que nos podemos esperar cualquier cosa.
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Spirito #3 Spirito
Claro que es muy arriesgado.

Por otro lado, si Irán hubiera querido de verdad tener armas nucleares, ya las hubiera tenido desde hace años.

Y, ahora, con solo pedirle a Rusia uranio enriquecido, lo tendría.

Todo éste tipo de noticias es para vender humo.
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jm22381 #10 jm22381
Netanyahu: Ya si eso id yendo vosotros primero... :roll:
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Atusateelpelo #4 Atusateelpelo *
¿Cual es el riesgo?
¿Que se contamine Iran de radiacion? ¿Crees que le preocupa a Trump?
¿Que soldados americanos queden expuestos a radiacion? ¿Crees que le preocupa a Trump?

Era para #_1 peeeero...
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Herumel #5 Herumel *
#4 Que en represalia Irán bombardee Dimona cuando de viento norte. Por eso Israel no quiere.
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#6 yukatan
pero si no saben ni donde esta el uranio....
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Dene #8 Dene
#6 dudo mucho que Trump sepa incluso donde está Irán....
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menéame