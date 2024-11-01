Fernando Tejero reveló a Évole la oferta para ser Luisma en 'Aída' y habló de su miedo a Vox: "Nos quedamos sin trabajo"  

El actor aclaró que su apellido no tiene nada que ver con Antonio Tejero y aseguró que siempre ha sido de izquierdas: “Hasta ahora he apoyado a Podemos, al PSOE y a la izquierda y lo seguiré haciendo si puedo. Pero cuidado porque a veces en el teatro te contrata el Ayuntamiento y dependiendo de quien salga nos quedamos sin trabajo. Ahora hay miedo, yo tengo miedo”, “Espinosa de los Monteros dijo en su momento que si salían ellos, los actores nos íbamos a cagar porque se iban a acabar las subvenciones. Yo creo que hay miedo generalizado" aseguró
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En fin:
Segura no tiene miedo pq es mas facha q la ostia. De siempre ademas.
Este tiene miedo de q dejen de contratarles.
Los gays tienen miedo de perder derechos y tener q volver al closet.
Los q tienen hijas tienen miedo del futuro q les espera a sus hijas: Szon Patrols, como en Polonia?
Las mujeres tiene miedo de perder derechos otra vez.
Los rojos tienen… » ver todo el comentario
Eso ha dicho. Veremos si, con el poder q tiene, lo hace. Q es un poco como el de Honduras: un peligro.
Pero, en si: ha llegado diciendo q va a deshacer el estado corrupto y clientelar q hay montado.
La ideologia es lo de menos, lo importante es q si el pueblo de Hungria quiere cambiar de gobierno no lo paren con jueces corruptos, periodistas corruptos y politicos corruptos.
Mientras… » ver todo el comentario
Con la misma lógica no debería haber problemas para retirar las subvenciones no rentables en el cine. Hay gente como el entrevistado que no creo que tuvieran problemas, pero otros como Eduardo Casanova, en base a su trabajo, que reciban un solo € público es una vergüenza.. Ese tipo de perfiles quizás si deberían preocuparse porque lo producen no tiene ningún tipo de interés que se pueda justificar.