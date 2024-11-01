Fernando Tejero reveló a Évole la oferta para ser Luisma en 'Aída' y habló de su miedo a Vox: "Nos quedamos sin trabajo"  

El actor aclaró que su apellido no tiene nada que ver con Antonio Tejero y aseguró que siempre ha sido de izquierdas: “Hasta ahora he apoyado a Podemos, al PSOE y a la izquierda y lo seguiré haciendo si puedo. Pero cuidado porque a veces en el teatro te contrata el Ayuntamiento y dependiendo de quien salga nos quedamos sin trabajo. Ahora hay miedo, yo tengo miedo”, “Espinosa de los Monteros dijo en su momento que si salían ellos, los actores nos íbamos a cagar porque se iban a acabar las subvenciones. Yo creo que hay miedo generalizado" aseguró