El fenómeno ‘Torrente presidente’ supera los 20 millones de euros en taquilla

El fin de semana ha transcurrido siguiendo una línea bastante clara: por un lado, la racha ya consolidada de Torrente presidente, que continúa dominando el mercado local, por otro, la llegada de Projecto Salvación. Torrente presidente se mantiene a la cabeza, confirmando su posición como campeona de taquilla con 2.601.983 € y 324.296 espectadores, que ya ascienden a 20.554.063 €. Tras ella, Projecto salvación ha debutado con fuerza, recaudando 1.927.058 € y atrayendo a 234.382 personas.
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A nosotros incluso nos pusieron una especie de mini entrevista, mini trailer de la misma película justo antes de empezarla. Por si no te habían desvelado lo suficiente.
Por otro lado.... me niego a ver ninguna de Torrente. Y eso que el director me parece un tio inteligente, pero me causa rechazo el personaje, el guión... y el que sea taquillera me parece genial por ser española, pero triste por ser precisamente esa.
por otro, la llegada de Projecto Salvación.
Mis hogos...
2 opciones:
1) Proyecto Salvación.
2) Project Salvation.