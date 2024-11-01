El fenómeno ‘Torrente presidente’ supera los 20 millones de euros en taquilla

El fin de semana ha transcurrido siguiendo una línea bastante clara: por un lado, la racha ya consolidada de Torrente presidente, que continúa dominando el mercado local, por otro, la llegada de Projecto Salvación. Torrente presidente se mantiene a la cabeza, confirmando su posición como campeona de taquilla con 2.601.983 € y 324.296 espectadores, que ya ascienden a 20.554.063 €. Tras ella, Projecto salvación ha debutado con fuerza, recaudando 1.927.058 € y atrayendo a 234.382 personas.