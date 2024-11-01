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El fenómeno ‘Torrente presidente’ supera los 20 millones de euros en taquilla

El fin de semana ha transcurrido siguiendo una línea bastante clara: por un lado, la racha ya consolidada de Torrente presidente, que continúa dominando el mercado local, por otro, la llegada de Projecto Salvación. Torrente presidente se mantiene a la cabeza, confirmando su posición como campeona de taquilla con 2.601.983 € y 324.296 espectadores, que ya ascienden a 20.554.063 €. Tras ella, Projecto salvación ha debutado con fuerza, recaudando 1.927.058 € y atrayendo a 234.382 personas.

| etiquetas: santiago segura , torrente presidente
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13 comentarios
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Comentarios destacados:      
makinavaja #2 makinavaja
Y este es el nivel de este país, señores...
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#9 CosaCosa
#2 me encanta el olor a discriminacion por la mañana.
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#13 lameth
#2 Si lo triste es que la gente de escojona, pero despues son como los personajes, sin darse cuenta de lo patéticos que son.
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#4 vGeeSiz
Como está en la entradilla lo digo, Proyecto Salvación muy bien eh, muy buena adaptación
4 K 46
#5 Onaj
#4 Sí, lástima que en el trailer te jodan las sorpresas del libro.

A nosotros incluso nos pusieron una especie de mini entrevista, mini trailer de la misma película justo antes de empezarla. Por si no te habían desvelado lo suficiente.
1 K 18
#6 vGeeSiz
#5 auténticamente criminal
1 K 21
#7 eqas *
#4 #5 me estoy leyendo el fabuloso libro. En cuanto lo acabe, iré a ver la película. Normalmente prefiero ver la película antes que leer el libro, porque así leo con la imagen de los actores, escenarios, etc. en mente, si la película me ha gustado, claro. Pero en este caso, el libro es tan genial y ya lo tenía a medias cuando me enteré de que llegaba la película...

Por otro lado.... me niego a ver ninguna de Torrente. Y eso que el director me parece un tio inteligente, pero me causa rechazo el personaje, el guión... y el que sea taquillera me parece genial por ser española, pero triste por ser precisamente esa.
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#1 Celsar
Tenía que quedarse en el papel de forma permanente y presentarse a las elecciones.
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#12 chocoleches
Y así es como Santiago Segura se ha convertido en el Ozores de este siglo.
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Nylo #11 Nylo
#0
por otro, la llegada de Projecto Salvación.

Mis hogos...
2 opciones:
1) Proyecto Salvación.
2) Project Salvation.
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#3 Leon_Bocanegra
Me invitaron a verla el viernes... es una de las mierdas más gordas que he visto nunca.
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#8 poxemita
#3 ¿Peor que Mentiras y gordas?
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ostiayajoder #10 ostiayajoder
#3 No espero mas. xD
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menéame