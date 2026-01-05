edición general
Felipe VI, el rey europeo que más ha trabajado en 2025: Alberto de Mónaco ocupa el segundo puesto en el ranking

Felipe VI, el rey europeo que más ha trabajado en 2025: Alberto de Mónaco ocupa el segundo puesto en el ranking

El soberano español ha sido el rey europeo que más ha trabajado fuera del despacho en 2025, según un análisis publicado por el medio británico UFO No More.

#1 Chuache_cientifico
No es mundo today xD.

Destrozo #2 Destrozo
Ha trabajado tanto en 2025 como yo en 2026.

#7 solojavi
Se trata de un ranking de reyes europeos y el segundo puesto lo ha ganado uno que no es rey xD

calde #12 calde
#7 Quedémonos con el medio que produce está basura de noticia. Luego no veganos con sorpresas pensando que de verdad son medios de comunicación. Son medios de manipulación, de la derecha. Porque si no la derecha no ganaba un solo.

#11 Scutarius
Definamos trabajar. A ver si vamos a estar haciendo todos algo mal.

Mimaus #8 Mimaus
"el conjunto de la Familia Real española ha trabajado 216 días

Para hacerse una idea, en España, el cómputo de días trabajados, incluyendo vacaciones y descansos, ronda los 243 días al año.
Pero ahí está elespañol, presumiendo de preparao y familia "trabajadores".

Spirito #5 Spirito
Pa' ir a mear y no echar gota.

Vaya, que me pinchan y no sangro. xD

EvilPreacher #6 EvilPreacher
De los creadores de «La lucecita del Pardo está encendida por la noche porque Franco trabaja mucho por los españoles».

#3 PeroKeKoñoLePasaAlMundo
Es el que firma los títulos universitarios y eso da mucho dolor de muñeca.

Mimaus #4 Mimaus
Pues como deben de estar el resto...

DayOfTheTentacle #13 DayOfTheTentacle
Uhmmmmm trabajado
...
.........
.....

Llueve amarillo.

#10 Aas59
Ha ido a coger olivas?

#9 PeroKeKoñoLePasaAlMundo
Estajanovismo monárquico.
Lo que hay que ver.


