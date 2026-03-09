Felipe VI y Letizia se quieren gastar 99.583 euros en una gran pantalla para completar la modernización de su estudio de grabación

Felipe VI y la reina Letizia quiere comprarse una gran pantalla para completar la modernización de la Sala Audiovisual del Palacio de la Zarzuela, una especie de estudio de grabación que los monarcas utilizan para aunar Corona y modernidad. La Casa del Rey licitó el pasado 4 de marzo un contrato para “la mejora de la pantalla” de esta Sala Audiovisual, una inversión que con el IVA es de 99.583 euros. La Casa del Rey ya licitó un primer contrato en diciembre con el mismo objetivo, pero lo tuvo que anular porque las condiciones económicas...
Una pena que no tengamos una tele pública para cubrir el mensajito de Navidad. O mejor, una república
Más allá del abuso del ignore de #_1 no sé qué aporta un usuario que copiapega tochos una y otra vez
Bueno, nos lo hemos gastado nosotros.
No seáis tan tiquismiquis. ¿Qué mas da que los Borbones nos roben algunos miles de milloncetes al año, si a cambio gracias a la monarquía España es una superpotencia avanzada, de prosperidad y desarrollo, donde los españoles no conocen ni la precariedad ni la pobreza?
Y recordad también que los Borbones son los mejores gobernantes que podéis tener, porque no ha habido ni un solo Borbón en toda la historia de los Borbones en España que… » ver todo el comentario