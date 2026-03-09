Felipe VI y Letizia se quieren gastar 99.583 euros en una gran pantalla para completar la modernización de su estudio de grabación

Felipe VI y la reina Letizia quiere comprarse una gran pantalla para completar la modernización de la Sala Audiovisual del Palacio de la Zarzuela, una especie de estudio de grabación que los monarcas utilizan para aunar Corona y modernidad. La Casa del Rey licitó el pasado 4 de marzo un contrato para “la mejora de la pantalla” de esta Sala Audiovisual, una inversión que con el IVA es de 99.583 euros. La Casa del Rey ya licitó un primer contrato en diciembre con el mismo objetivo, pero lo tuvo que anular porque las condiciones económicas...