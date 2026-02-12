Felipe VI cobrará este año 4.300 euros más, hasta los 290.000 euros, y Leticia 160.000, 2.881 más

Felipe VI cobrará este año 290.000 euros, 4.311 más que en 2025, y Leticia percibirá 160.000 euros, 2.881 más, en aplicación de la subida del 1,5 % aprobada para los funcionarios del Estado, según ha informado este jueves la Casa Real. De acuerdo con la Constitución, es el monarca el encargado de distribuir "libremente" estos fondos y, desde hace ya seis años, solo reciben una asignación anual el propio jefe del Estado, Letizia y Leonor, que percibirá este año 131.000 euros, 2.438 más.