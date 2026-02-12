edición general
16 meneos
25 clics
Felipe VI cobrará este año 4.300 euros más, hasta los 290.000 euros, y Leticia 160.000, 2.881 más

Felipe VI cobrará este año 4.300 euros más, hasta los 290.000 euros, y Leticia 160.000, 2.881 más

Felipe VI cobrará este año 290.000 euros, 4.311 más que en 2025, y Leticia percibirá 160.000 euros, 2.881 más, en aplicación de la subida del 1,5 % aprobada para los funcionarios del Estado, según ha informado este jueves la Casa Real. De acuerdo con la Constitución, es el monarca el encargado de distribuir "libremente" estos fondos y, desde hace ya seis años, solo reciben una asignación anual el propio jefe del Estado, Letizia y Leonor, que percibirá este año 131.000 euros, 2.438 más.

| etiquetas: felipe vi , leticia , casa real
14 2 1 K 144 actualidad
24 comentarios
14 2 1 K 144 actualidad
Comentarios destacados:    
Andreham #8 Andreham
De esto no harán cartelitos comparándolo con la pensión de tu abuela, por lo que sea.
5 K 67
Furiano.46 #1 Furiano.46
Solidarizándose con el pueblo español. Cobra más sentido la expresión: vivir a cuerpo de rey
3 K 36
makinavaja #18 makinavaja *
#1 ...y eso es lo que cobra directamente en cuenta, luego añádele todos los gastos pagados: alojamiento, comida, ropa, transporte, mantenimiento, servicio,.... no paga ni un café!!!!
0 K 12
#2 Tensk
#0 Sé que es copy&paste del artículo pero ¿cobra Sofía? ¿no será Leonor?
1 K 30
teneram #5 teneram
#2 Si, debe de ser Leonor: voy a editar
1 K 30
#17 fremen11
#2 El pisito en Londres, dónde iba a consolarse por los cuernos que le ponía el Juanki, lo paga ella de su bolsillo
0 K 8
#23 Tensk
#17 Creo que estás confundiendo la abuela Sofía con la infanta. Actualmente la familia Real, si no me equivoco, son Felipe, Letizia, Leonor y Sofía.
0 K 10
#24 fremen11
#23 No tengo ninguna confusión, el pisito lo paga ella con qué sueldo??
0 K 8
ummon #10 ummon
Los que dicen no se de qué de monarquía y republica.
A ver en que Republica la mujer e hijos del presidente cobran del estado…
1 K 23
teneram #4 teneram *
Lo de que la princesa Leonor cobre 10.000 cucufloros al mes es por?
1 K 23
taSanás #7 taSanás
#4 para el combustible del caza
1 K 28
ummon #13 ummon
#7 Yo creo que es para pagar a la doble de acción que va en su lugar en el caza...
0 K 11
ur_quan_master #20 ur_quan_master
#4 todo queda en casa.
0 K 12
NoPracticante #3 NoPracticante
Pero no verás en ningún titular esto como gasto o despilfarro como siempre se refieren a las pensiones. Solo presupuesto.
2 K 20
ummon #11 ummon
#3 Te recomiendo el libro: no pienses en un elefante, donde ahonda en la teoría social de estos usos del lenguaje.
0 K 11
angelitoMagno #12 angelitoMagno *
Se sube el sueldo a los trabajadores públicos, sube el sueldo de la casa real y de los cargos políticos en misma cuantía.

Irrelevante.
0 K 16
pitercio #21 pitercio
Joer, yo no quiero pagar a Leti, que se lo gasta en pollas.
0 K 16
Trigonometrico #14 Trigonometrico
#0 Letizia con z.
0 K 11
Rogue #15 Rogue
Ahí cobra hasta Chispi, el perro de Leonor.
0 K 11
#16 Toponotomalasuerte
Ojalá!!! Iluso el que se lo crea. Eso es lo que va para la saca. El resto son gastos pagos!
0 K 10
#19 DotorMaster
Subir impuestos a trabajadores y pequeños empresarios (autónomos) para recaudar y subir el sueldo a Su Majestad -> Bien

Subir impuestos a los ultrarricos para subir pensiones a jubilados y pagar sanidad y educación de los trabajadores -> Mal
0 K 10
taSanás #6 taSanás
Dinero bien invertido, el retorno es enorme!

:troll:
0 K 8
#9 famufa
Se ve que su sindicato ha defendido bien el convenio...
Yo intenté entrar en el convenio ese, pero me faltaban papeles.
0 K 7
#22 PeloPene
Bueno, es el sueldo de 5 peluqueros de TV3%, tampoco me parece tanto
0 K 7

menéame