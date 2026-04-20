Felipe González muestra su apoyo a María Corina Machado

El expresidente del Gobierno Felipe González ha mostrado este lunes su apoyo a la opositora venezolana y premio Nóbel de la Paz María Corina Machado en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum en Madrid. Además de González, al acto han acudido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, la de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, y el portavoz del Grupo Municipal del PP, Carlos Izquierdo.