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Felipe González muestra su apoyo a María Corina Machado

Felipe González muestra su apoyo a María Corina Machado

El expresidente del Gobierno Felipe González ha mostrado este lunes su apoyo a la opositora venezolana y premio Nóbel de la Paz María Corina Machado en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum en Madrid. Además de González, al acto han acudido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, la de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, y el portavoz del Grupo Municipal del PP, Carlos Izquierdo.

| etiquetas: felipe gonzález , venezuela , corina
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28 comentarios
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Comentarios destacados:        
lonnegan #1 lonnegan
Sorpresón en Las Gaunas
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#13 Grahml *
#1 Viene al caso

youtu.be/vOmW2RdDIEI

Por manitú.
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manzitor #22 manzitor
#1 Pues mira que yo creía que no llegaría tan lejos. Como puede cambiar tanto la pasta a las personas... Que ingenuidad
0 K 11
skaworld #8 skaworld *
#7 "Cabecilla de banda terrorista con sangre en sus manos felicita a cuestionable nobel de la paz"

What a time to be alive
4 K 51
#2 rogerillu
El peor presidente de España desde la llegada de la democracia dando lecciones de moral.
4 K 51
Chinchorro #3 Chinchorro
#2 Es un impresentable ,pero el peor presidente de la historia de la democracia es Aznar.
9 K 88
skaworld #5 skaworld
#2 #3 "El peor presidente de España" es un titulo muy disputado, pero yo que se... llamemosle X
4 K 52
woody_alien #7 woody_alien
#5 Tú siempre una de arena y una de cal :troll:

www.youtube.com/watch?v=l76FsMgUbyU
1 K 24
Chinchorro #10 Chinchorro
#5 Te lo compro, pero solo por el hecho de mentir descaradamente A TODOS LOS CIUDADANOS DE SU PAÍS respecto a la autoría del atentado más sangriento de la historia de España para mantenerse en la poltrona lo convierte no solo en el peor, sino en el más ruín y mezquino de nuestra democracia.
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reivaj01 #11 reivaj01
#5 Fakejóo no es "El peor presidente de España" porque no quiere.
2 K 35
#12 rogerillu
#3 Aznar no fue ninguna sorpresa privatizando y colocando a sus amiguetes en empresas para que se forraran, así como convirtiéndose en el mayor ni de corruptos de la historia del país. En cambio el PSOE de Gonzalez si. El mayor traidor a la clase trabajadora del reino.
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SMaSeR #14 SMaSeR *
#12 Te olvidas del pequeño detalle del trio de las Azores xD.
Ni aun siendo Ansar te puedes esperar que te meta en una guerra capricho por lamer escrotos.
Hoy en día si te puedes esperar que el PP te meta en un conflicto belico por sus propios intereses, desde lo de Aznar vamos xD.
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mikelx #25 mikelx
#14 Bueno, Felipe dio el primer paso para permitir el trio de las Azores metiéndonos en la OTAN. Calcula el gasto de España invertido en esta mafia y fácilmente España no tendria ninguna deuda.
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SMaSeR #27 SMaSeR
#25 La OTAN como organización no apoyó ni participó en la invasión de Irak en 2003. Pero si, Felipe nos la metió doblada con la OTAN también.
Lo de Irak fue estilo lo de Irán de ahora xD.
La OTAN no esta apoyando lo de ahora, no se ha decidido nada en ningun sitio mas que la voluntad del pederasta y el genocida.
Si el perro decidiese mandar tropas para comer lefa naranja, aunque me parece un horrible presi y expresi, seria injusto cargárselo al señor X, quitándole responsabilidad al perro y lo mismo con Ansar.
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Chinchorro #16 Chinchorro
#12 Perdona, pero decir "Aznar por lo menos iba de cara, por eso González es peor" es la justificación más de mierda que he leído en mi vida.
Sin acritud.
Porque Aznar no iba de cara, precisamente.
1 K 25
#17 rogerillu
#16 Cuando votas a la derecha ya sabes que no van a defender la sanidad y la educación publicas, ni a la clase trabajadora. Lo vimos en más de 40 años de dictadura, y ellos son sus herederos directos. Si te quieres autoengañar que por que digan que no lo van a hacer no lo harán, es tu problema. Pero la peor parte es que la izquierda si lo haga.
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Chinchorro #18 Chinchorro
#17 Siempre que leo algo así me acuerdo de la frase de Emilio Romero.

“La derecha gobierna para doscientas familias y eso no da para votos suficientes, por eso, para ganar unas elecciones, la derecha tiene que mentir”.

¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Quien miente descaradamente para conseguir su objetivo? ¿O quien se cree la mentira?
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#20 Garminger2.0 *
#3 Tengo mis dudas. Aznar era un fachorra y nunca dejó de serlo. Felipe llegó reprensentando a la "izquierda" y mira cómo fue virando. A nivel de hipocresía, yo diría que hay más en Felipe que en Aznar.
Aznar en general fue un canalla y un traidor a la patria, pero no traicionó sus principios derechuzos de vendepatrias.
González sí traicionó los suyos.

En cualquier caso, y sobre la noticia, sorpresa ninguna. Este el Felipe de ahora...
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#4 eugeniodl
Hace años que espero a ver lo que dice Felipito y yo lo contrario.
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#23 Horkid *
Gonzalez y Aznar 2 vendidos a EEUU y traidores a la población: Gonzalez nos metio en la OTAN a pesar de la oposición de la población, y Aznar nos metió en la guerra de Irak a pesar de la oposición de todo el mundo.
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JackNorte #15 JackNorte *
Le ha faltado corear que se vaya la mona. xD Pero todos sabemos que el repartidor de cal hasta que limite puede llegar.
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eaglesight1 #6 eaglesight1
Ninguna sorpresa, toda la ultraderecha haciendo.
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#24 luckyy
Aún recuerdo cuando Felipe González vendió galerias preciados por una simbolica peseta a su amigo venezolano
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ombresaco #9 ombresaco
¿y en qué la apoya exactamente? ¿Contra Trump por mantener a la segunda de Maduro? ¿La apoya en su entrega de medallas nobelísticas y pacíficas?
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#26 Poligrafo
Voto irrelevante, lo que opine ese mandril blanco con demencia senil es irrelevante.
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juliusK #19 juliusK *
Es tan nocivo para Pedro Sánchez y el PSOE como el dEmérito para Felpudo y la Monarquía... Por cierto se está hablando muchísimo del aparente deterioro cognitivo de Trump que tiene 79 años y a Biden le acusaron de gaga perdido con menos de 80. Isidoro X tiene actualmente 84 años...no es una excusa pero puede ser una razón. Ahí lo dejo.
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#21 Garminger2.0
#19 Huy, Felipe lleva escorando hacia la derecha desde hace más de 35 años... No creo que se pueda achacar a la edad
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juliusK #28 juliusK
#21 Hombre, Trump es un nazi genético pero lo de ahora se le ha ido de las manos. Yo mismo cada año que pasa estoy peor...
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menéame