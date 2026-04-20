Felipe González muestra su apoyo a María Corina Machado

El expresidente del Gobierno Felipe González ha mostrado este lunes su apoyo a la opositora venezolana y premio Nóbel de la Paz María Corina Machado en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum en Madrid. Además de González, al acto han acudido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, la de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, y el portavoz del Grupo Municipal del PP, Carlos Izquierdo.
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Por manitú.
What a time to be alive
www.youtube.com/watch?v=l76FsMgUbyU
Ni aun siendo Ansar te puedes esperar que te meta en una guerra capricho por lamer escrotos.
Hoy en día si te puedes esperar que el PP te meta en un conflicto belico por sus propios intereses, desde lo de Aznar vamos .
Lo de Irak fue estilo lo de Irán de ahora .
La OTAN no esta apoyando lo de ahora, no se ha decidido nada en ningun sitio mas que la voluntad del pederasta y el genocida.
Si el perro decidiese mandar tropas para comer lefa naranja, aunque me parece un horrible presi y expresi, seria injusto cargárselo al señor X, quitándole responsabilidad al perro y lo mismo con Ansar.
Sin acritud.
Porque Aznar no iba de cara, precisamente.
“La derecha gobierna para doscientas familias y eso no da para votos suficientes, por eso, para ganar unas elecciones, la derecha tiene que mentir”.
¿Quién tiene la responsabilidad? ¿Quien miente descaradamente para conseguir su objetivo? ¿O quien se cree la mentira?
Aznar en general fue un canalla y un traidor a la patria, pero no traicionó sus principios derechuzos de vendepatrias.
González sí traicionó los suyos.
En cualquier caso, y sobre la noticia, sorpresa ninguna. Este el Felipe de ahora...