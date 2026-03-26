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Felipe González entra en campaña junto a Juanma Moreno: "En el 92 el AVE empezó a funcionar, no como ahora"
"Tú vas a ser el Felipe González de nuestro tiempo"
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felipe gonzález
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#3
YSiguesLeyendo
y todavía la PSOE no encuentra motivos para expulsar de esta organización al militante Felipe?
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#9
efectogamonal
#3
Aún está bajo sus órdenes
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#2
erizomann
No se puede ser mas basura de persona, asco da.
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#10
JackNorte
Donde este un poco de cal viva.
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#1
YSiguesLeyendo
*
Felipe, ¿votas en Sevilla o en Madrid? Porque si votas en Sevilla, no nos ha quedado muy claro a quién votarás
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#4
woody_alien
Espalda plateada hablar con lengua de serpiente.
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#7
YSiguesLeyendo
para mesetarios despistados: el acto lo ha organizado la misma entidad y en el mismo sitio donde Pérez-Reverte y Uclés se iban a medir las pollas: Fundación Cajasol, en Sevilla, mi arma!
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#13
YSiguesLeyendo
lo mejor que todavía no se ha producido?: pues la respuesta de Oscargután en su Twitter por lo que Felipe ha dicho del AVE. venga, con Felipe no te atreves, valiente?
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#11
DDJ
Abueeeelo la pastilla
Daría pena si no fuese porque lleva años dando asco
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#5
Eibi6
Que asco dan los socialistas de su generación, menos mal que en "primera linea" solo queda Abel Caballero... Además de su heredero el de Castilla la Mancha que al igual que felipon podría tener el carné del PP y no se notaría la diferencia
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#6
pirat
Ni siquiera es capaz de darse cuenta de que él no tuvo que aguantar a un expresidente tocapelotas como él...
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#8
Estoeslaostia
Pero este se ha pasado ya al PP?
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#12
CharlesBrowson
Está viendo la que se viene
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Daría pena si no fuese porque lleva años dando asco