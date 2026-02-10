edición general
19 meneos
25 clics

Felipe González asegura que votará en blanco si sigue Sánchez y ve más legítimo pactar con Vox que con Bildu

Felipe González asegura que votará en blanco si sigue Sánchez y ve más legítimo pactar con Vox que con Bildu González ha reprochado al PSOE la falta total de autocrítica tras las derrotas electorales en Aragón y Extremadura y considera que ese mismo escenario se repetirá en las próximas elecciones generales

| etiquetas: gonzalez , vox
15 4 2 K 95 politica
16 comentarios
15 4 2 K 95 politica
Comentarios destacados:    
Supercinexin #4 Supercinexin
Hostia, que es El País o_o que no es el mundo today...

Sinceramente no sé qué cojones hace este hijo de puta con carnet del PSOE todavía. Deberían haberlo expulsado hace ya lustros. Echado a patadas del Partido, vamos. Escoria fascista como el Señor X es la auténtica responsable del declive de la izquierda.
5 K 63
woody_alien #6 woody_alien
Espalda plateada seguir hablando con lengua de serpiente, por Manitú.
2 K 34
Equidislate #15 Equidislate *
Felipe y su compadre aún más repugnante Aznar, son lo más dañino que ha pasado en este país desde Franco. Cuando mueran, después del funeral de estado por todo lo alto, después de recordarnos lo buenos que eran desde los medios de "comunicación"... si sigo en pie, me iré a escupir y mear sobre sus tumbas.
2 K 32
javibaz #5 javibaz
Irrelevante la opinión de mister X.
2 K 28
#1 pepecarvalho68
¡Que si quiere bolsa?
3 K 27
Oghaio #8 Oghaio
#1 qué asco de personaje…
0 K 20
sleep_timer #3 sleep_timer
Este fue el que convirtió el PSOE en un partido Demócrata a la yankee.
1 K 24
ElRespeto #2 ElRespeto *
Disidencia controlada desde 1974.
1 K 23
Ratoncolorao #12 Ratoncolorao
Qué asco da ver a los cerdos revolcarse en el fango.
0 K 20
pitercio #14 pitercio
Se quedó sin cal y lleva tiempo dando la de arena.
0 K 16
#7 Jotax
Felipe Gonzalez nunca fue de izquierdas y ni siquiera de centro, tal vez muy al principio alguna iniciativa pero poco. Por eso se le hicieron tantas huelgas generales.
1 K 13
#9 tobruk1234
Este elemento deberia cerrar la boca, no esta jubilado y cobrando su buena pension, pues hala como el resto de jubilidos te buscas una valla de obra y das por culo alli.
1 K 13
#10 tierramar *
Efectivamente este tipo esta más cerca de Aznar y VOX, que del PSOE y no digamos de la izquierda verdadera. www.meneame.net/m/actualidad/friends-of-israel-lobby-aznar-bajo-sombra
0 K 13
ipanies #16 ipanies
Nadie espera nada menos de este jarrón chino. Reclama casito por su narcisismo patológico y solo lo consigue sobre actuando de éstas maneras.
0 K 13
#11 laruladelnorte
Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fueron agrupaciones parapoliciales que practicaron terrorismo de Estado o «guerra sucia» contra la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA) y su entorno entre 1983 y 1987, asesinando a un total de 27 personas.[1] Durante el proceso judicial contra esta organización fue probado que estaba financiada por altos funcionarios del Ministerio del Interior del Gobierno socialdemócrata de Felipe González

Habrá que recordarle a este infraser su oscuro pasado...
0 K 10

menéame