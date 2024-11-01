Feijóo promete endurecer las penas por violación y expulsar de España al culpable si es extranjero

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha prometido endurecer las penas por delitos contra la libertad sexual: si el culpable es español, aumentará la sentencia de cárcel; si es extranjero, le expulsará de España. Así se ha expresado en un acto del partido con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este martes.