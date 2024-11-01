edición general
Feijóo promete endurecer las penas por violación y expulsar de España al culpable si es extranjero

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha prometido endurecer las penas por delitos contra la libertad sexual: si el culpable es español, aumentará la sentencia de cárcel; si es extranjero, le expulsará de España. Así se ha expresado en un acto del partido con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora este martes.

MiguelDeUnamano
si el culpable es español, aumentará la sentencia de cárcel; si es extranjero, le expulsará de España.

Pues yo prefiero que cumpla la pena y luego se le expulse.

cenutrios_unidos
Y bien que me parece. ¿Aunque este aforado?

bronco1890
Ya se expulsa a los que cometen delitos graves después de cumplir la pena

Sandilo
No entiendo por qué la izquierda se niega a poner PPR a violadore múltiples.

jdmf
Así que si cometes un delito, en vez de tener una pena, te regalan un vuelo a la libertad

obmultimedia
Estamos ya en precampaña electoral? Las promesas se las lleva el viento una vez dentro.

unlugar
Es más posible que cumpla en cuestiones punitivas que no le vayan a afectar (mucho. Si sale algún caso cerca ya harán algún malabar) que de mejorar el bienestar con políticas positivas, como dar impulso a los servicios públicos. Tampoco le veremos intención sincera de endurecer las penas por corrupción.

Bolgo
El muñeco va a prometer todo aquello que son votos útiles sin embargo, no hablara ni de pensiones ni de crecimiento ni de memoria histórica….
MENUDO MOÑECO FEIJOO Alias FEOJOO

Bolgo
Que mira que es feo, pero feo feo el condenado de él #3

#10 rafeame
#4 y tonto

CharlesBrowson
algo que es de cajon nos lo tengan que vender como "promesa" ... asi nos va luciendo el pelo, aunque con esta caterva va a ser igual que los otros como la ley mordaza

#12 vituwaf
Las penas son excesivamente duras ya ahora. No tiene sentido condenar a penas más graves que por un asesinato.


