Feijóo pide al PP una oposición sin cuartel contra Sánchez: "Los españoles están enfadados. Yo también"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este sábado a los diputados, senadores y eurodiputados del Grupo Popular una oposición sin descanso y sin cuartel contra el Gobierno de Pedro Sánchez en lo que resta de legislatura. "Los españoles están enfadados. Yo también. Pero también estoy ilusionado y es el momento de ilusionar a los españoles", ha declarado Feijóo en su intervención a puerta cerrada en la 28ª Interparlamentaria del PP. Feijóo ha señalado que es el momento de diseñar la España del día después de Sánchez.

MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano *
¿Y qué van a hacer que no hayan hecho hasta ahora? ¿Utilizar la violencia?

Porque mentir y utilizar las instituciones del estado y medios afines contra sus rivales políticos llevan haciéndolo años.

"Haced más", que parece que "el que pueda hacer, que haga" no es suficiente.
18 K 224
sotillo #7 sotillo
#3 Lo que mejor saben hacer un golpe de estado sangriento
4 K 58
obmultimedia #16 obmultimedia
#3 Ahora van a usar el comodin internacional de vender que Sanchez es un dictador y que la oposicion va a tener que exiliarse, ect... ect...
De que me suena?
2 K 36
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Normal, yo también estaría enfadado si no gobernase si no quisiera xD
6 K 90
sotillo #5 sotillo
#1 Tienen el gobierno efectivo de la mayoría de las comunidades y grandes ciudades y no han sido capaces de distanciarse, cuando no han empeorado, del resto que no controlan, aquí si tenían una oportunidad de demostrar algo de sus políticas, pero no y sin contar con los desastres por su mala gestión, lo único que queda claro es que servicios públicos clave como Sanidad o educación van a peor ¿Y quieren gobernar en el resto, para que?
7 K 89
ipanies #4 ipanies
Con las ganas que tiene este payo de llegar al poder tendrá un montón de ideas increíbles para España y los españoles... Alguien las conoce?!?!?!?! Donde se puede consultar la hoja de ruta que propone el capo de la organización delictiva?!?!?!?
5 K 83
MiguelDeUnamano #6 MiguelDeUnamano
#4 Quienes quieren verlo en el gobierno y quienes no sabemos lo que pretende: saqueo, empobrecer el país, recortar derechos a los trabajadores, beneficiar a las grandes fortunas y empresas, acabar de joder el medio ambiente...
2 K 39
Antipalancas21 #14 Antipalancas21
#4 Secreto de estado, son sus sueños húmedos y falsos. :troll:
0 K 20
riska #11 riska
El que pueda mentir, que mienta
El que pueda robar, que robe.
El que pueda entorpecer que entorpezca.
El que pueda destruir que destruya.
Su programa electoral es decadencia.
5 K 64
Antipalancas21 #17 Antipalancas21
#11 Un retrato perfecto de lo que es el PP en España, te falta añadir, el que pueda matar que mate, total se iban a morir igual.
2 K 47
#9 detectordefalacias
Feijoo lo que tiene que hacer es irse del partido como el mismo dijo que haría si mentía.

Y los votantes del partido deberían echarlo, como el pidio que hicieran.
4 K 59
MiguelDeUnamano #10 MiguelDeUnamano
#9 Era mentira eso también. xD
5 K 82
Antipalancas21 #15 Antipalancas21
#9 Miente cada vez que abre la boca y sigue sin dimitir, otra mentira suya que algunos creyeron.
0 K 20
jonolulu #8 jonolulu
Si en el PP llevan 7 años instalados en el apocalipsis y la hipérbole, qué les queda
2 K 43
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Ese mentiroso ,amigo de narcos y protector de nazis esta enfadado, se cree que confían en el y en su no programa para gobernar España
1 K 29
manzitor #23 manzitor
No Alberto, la gente está enfadada con la política en general, porque vosotros habéis enmierdado la opinión pública, y eso lo va a rentabilizar la ultraderecha.
1 K 23
Antipalancas21 #18 Antipalancas21 *
Anotop at, cada día esta mas contra las cuerdas, esta misma semana le han sacado los colores con sus mentiras con Mazon y sus mensajes falsos.
0 K 20
#12 TOTEMICO
El que está enfadado porque quiere, el que miente todo el rato porque quiere, el que le importan tres mierdas las víctimas porque quiere, el que no tiene propuestas para mejorar España porque quiere, el inútil humillado por Ayuso porque quiere, el torpe pedazo de incompetente porque quiere, el narcoamigo porque quiere, ahora pretende hablar en nombre de todos los españoles como si no liderara otra cosa que un partido mafioso condenado tres veces a título lucrativo y con más chorizos que cualquier pan no soportaría.
1 K 19
Glidingdemon #13 Glidingdemon
Esta enfadado porque le han pillado mintiendo, menos mal que controlan los medios de desinformación y no le afecta en nada, pero es que además, controlando a los jueces todavía tienen por delante otros 25 o 30 juicios por corrupción, y los que irán saliendo nuevos porque la banda criminal sigue a lo suyo, robar y robar hasta que no quede nada. Y que esta gente sea la opción ganadora contra el psoe otros corruptos, es para hacérselo mirar.
1 K 19
pitercio #26 pitercio
¿Y con Mazón no se enfadó?
0 K 16
#22 Piscardo_Morao *
Alguna estupidez tenía que decir para que no se siga hablando de que lleva un año mintiendo sobre la DANA. Él, y todo el PP, claro, que como dice el refrán, Dios los cría y ellos se juntan.
0 K 15
Kantinero #20 Kantinero
Y yo le pido al PSOE que deje de hacer el Heidi y poner la otra mejilla y que se defienda de una puta vez
0 K 13
makinavaja #19 makinavaja
"Es el momento de ilusionar a los españoles" ... pues mucha imaginación y un buen programa electoral tiene que tener Feijoo... y creo que no es el caso... :-D :-D :-D :-D
0 K 12
kevers #21 kevers
¿Y qué puñetas es lo que han estado haciendo hasta ahora?
0 K 12
Dene #25 Dene
Tu lo que estás es agilipollado
0 K 12
oceanon3d #24 oceanon3d *
La capacidad egocéntrica de estos mierdas por hablar "por todos los españoles" no deja de asombrarme ... hasta los peperos de la montonera usan esa grandilocuente y soberana idiotez a poco que les da la oportunidad.

Cuando uno de estos retrasados me pilla y me habla de esto (de lo malo que es el Perro) suelo hacerme el inocente; vaya pues no lo sabia nada de eso ... ¿que ha hecho tal mal este gobierno actual para que tenga que votar al PP que se seguro al 100% me va a recortar en derechos laborales, pensiones, becas, sanidad, educación, prestaciones a parados, etc etc etc etc ? .... el 100% de la veces se quedan mudos, que alivio, y no vuelven a decirme nada.
0 K 8

