Feijóo pide al PP una oposición sin cuartel contra Sánchez: "Los españoles están enfadados. Yo también"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este sábado a los diputados, senadores y eurodiputados del Grupo Popular una oposición sin descanso y sin cuartel contra el Gobierno de Pedro Sánchez en lo que resta de legislatura. "Los españoles están enfadados. Yo también. Pero también estoy ilusionado y es el momento de ilusionar a los españoles", ha declarado Feijóo en su intervención a puerta cerrada en la 28ª Interparlamentaria del PP. Feijóo ha señalado que es el momento de diseñar la España del día después de Sánchez.