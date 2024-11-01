Feijóo pide al PP una oposición sin cuartel contra Sánchez: "Los españoles están enfadados. Yo también"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este sábado a los diputados, senadores y eurodiputados del Grupo Popular una oposición sin descanso y sin cuartel contra el Gobierno de Pedro Sánchez en lo que resta de legislatura. "Los españoles están enfadados. Yo también. Pero también estoy ilusionado y es el momento de ilusionar a los españoles", ha declarado Feijóo en su intervención a puerta cerrada en la 28ª Interparlamentaria del PP. Feijóo ha señalado que es el momento de diseñar la España del día después de Sánchez.
Porque mentir y utilizar las instituciones del estado y medios afines contra sus rivales políticos llevan haciéndolo años.
"Haced más", que parece que "el que pueda hacer, que haga" no es suficiente.
De que me suena?
El que pueda robar, que robe.
El que pueda entorpecer que entorpezca.
El que pueda destruir que destruya.
Su programa electoral es decadencia.
Y los votantes del partido deberían echarlo, como el pidio que hicieran.
Cuando uno de estos retrasados me pilla y me habla de esto (de lo malo que es el Perro) suelo hacerme el inocente; vaya pues no lo sabia nada de eso ... ¿que ha hecho tal mal este gobierno actual para que tenga que votar al PP que se seguro al 100% me va a recortar en derechos laborales, pensiones, becas, sanidad, educación, prestaciones a parados, etc etc etc etc ? .... el 100% de la veces se quedan mudos, que alivio, y no vuelven a decirme nada.