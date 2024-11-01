Feijóo critica que Ábalos siga de diputado votando lo que dice Sánchez y comparte el "estupor" del juez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este jueves que el exministro de Transportes José Luis Ábalos siga ocupando un escaño en el Congreso, siguiendo en cada votación las "instrucciones" del Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, ha compartido el "estupor" que ha expresado el juez Leopoldo Puente ante el hecho de que un investigado en la situación de Ábalos mantenga su acta en la Cámara Baja.