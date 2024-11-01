edición general
Feijóo critica que Ábalos siga de diputado votando lo que dice Sánchez y comparte el "estupor" del juez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este jueves que el exministro de Transportes José Luis Ábalos siga ocupando un escaño en el Congreso, siguiendo en cada votación las "instrucciones" del Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, ha compartido el "estupor" que ha expresado el juez Leopoldo Puente ante el hecho de que un investigado en la situación de Ábalos mantenga su acta en la Cámara Baja.

#1 Suleiman
La ley está para cumplirla. Entiendo que le no lo comprenda...
elTieso #2 elTieso
La separación de poderes ya tal, el judicial opinando sobre el legislativo, bravo.
oceanon3d #3 oceanon3d *
#2 Eso de la separacion lo tiene controlado el PP controlados con sus jueces serviles, separación según sus intereses.

La ley es clara; suplicatorio. De lo contrario los jueces tendrían el poder de alterar votaciones en el congreso con ejercicios de Lawfare.

Si es que lo de Leopoldo, y sus banda de togados patriotas que son muchos; es clara; aquí los que mandamos y casi gobernamos tenemos que ser nosotros.

Jodidos funcionarios endiosados. Le das a un gorrilla de parking un sombrero de plato y se cree un general y a estos una batamanta negra y se creen semi-dioses.
Quel #5 Quel
#2 Ya. Porque como el legislativo nuuunca opina sobre el judicial...
:roll:
elTieso #8 elTieso
#5 Cómo no va a opinar, si se pasan el día atacándole mediante el contubernio de jueces del PP, tienen que responder.
#7 pirat
A muchos nos causa estupor que hurtados y peinados mantengan la capacidad de juzgar a los demás.
#4 angar300
"Pinocho, ve a la escuela... "
