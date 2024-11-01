Feijóo critica que Ábalos siga de diputado votando lo que dice Sánchez y comparte el "estupor" del juez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este jueves que el exministro de Transportes José Luis Ábalos siga ocupando un escaño en el Congreso, siguiendo en cada votación las "instrucciones" del Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, ha compartido el "estupor" que ha expresado el juez Leopoldo Puente ante el hecho de que un investigado en la situación de Ábalos mantenga su acta en la Cámara Baja.
| etiquetas: feijóo , critica , ábalos , diputado
La ley es clara; suplicatorio. De lo contrario los jueces tendrían el poder de alterar votaciones en el congreso con ejercicios de Lawfare.
Si es que lo de Leopoldo, y sus banda de togados patriotas que son muchos; es clara; aquí los que mandamos y casi gobernamos tenemos que ser nosotros.
Jodidos funcionarios endiosados. Le das a un gorrilla de parking un sombrero de plato y se cree un general y a estos una batamanta negra y se creen semi-dioses.