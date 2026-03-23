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Fallece Leonid Radvinsky, creador de Onlyfans, a los 43 años

Fallece Leonid Radvinsky, creador de Onlyfans, a los 43 años

El empresario Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans y una de las figuras más herméticas de la industria tecnológica y de la pornografía online, ha muerto a los 43 años después de padecer cáncer. La empresa, con sede en Londres, comunicó en un correo electrónico que Radvinsky falleció “en paz” tras una larga enfermedad. Su muerte abre ahora interrogantes sobre el control de OnlyFans, una de las plataformas digitales más controvertidas y rentables de los últimos años.

| etiquetas: leonid radvinsky , onlyfans
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13 comentarios
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Comentarios destacados:    
azathothruna #2 azathothruna
Era de pago.
La unica critica que tengo
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strike5000 #6 strike5000
#2 Imagino que él tenía acceso libre, lo que me lleva a imaginar la causa de la muerte...
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LázaroCodesal #12 LázaroCodesal
#2 De pago son....sus pupilas...y no precisamente las de los ojos.
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MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo *
Un pionero que facilitó que cada uno pudiera ser su propio proxeneta. o7
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azathothruna #8 azathothruna
#3 Pero era virtual, y presencial sale mas caro aun que los servicios de calle
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O.OOЄ #4 O.OOЄ
Perfecto ejemplo de que puedes tener todo el dinero y éxito del mundo, que si te toca morirte te mueres.
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#9 eqas *
#4 recemos para que sea así para siempre, que las distopías las veo de cercanas...
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Herumel #11 Herumel
Ni una lágrima:
Mirad si wikipedia:
en.wikipedia.org/wiki/Leonid_Radvinsky

Financiaba al sionismo.
Ya sabéis que páginas no hay que usar.
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aruleno #7 aruleno
Se mató a pajas?
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Arzak_ #1 Arzak_
Quizá fue el culpable de globalizar e incrementar las dolencias de túnel carpiano en un gran segmento de la humanidad. Desde aquí y con la mano buena y libre le decimos adiós. 8-D
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Moderdonia #5 Moderdonia
Los fontaneros fueron los inventores de Onlyfans. 100 euros por ir a tu casa y enseñarte la raja del culo.
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neiviMuubs #13 neiviMuubs
Ocho mil millones de fortuna, y muere por cáncer a los 43 años. El tipo en sus últimas horas o una de dos, o diría que le quiten lo bailao o se cagaría en su suerte.
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Andreham #10 Andreham
Si en unos meses vemos un cambio a peor (para el usuario) y a mejor (para los accionistas) de la web ya sabremos quién expeditó esa "larga enfermedad".
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menéame