Fallece Leonid Radvinsky, creador de Onlyfans, a los 43 años

El empresario Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans y una de las figuras más herméticas de la industria tecnológica y de la pornografía online, ha muerto a los 43 años después de padecer cáncer. La empresa, con sede en Londres, comunicó en un correo electrónico que Radvinsky falleció “en paz” tras una larga enfermedad. Su muerte abre ahora interrogantes sobre el control de OnlyFans, una de las plataformas digitales más controvertidas y rentables de los últimos años.