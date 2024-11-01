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El fabricante chino Seres patentó un sistema de inodoro oculto debajo de un asiento: así funciona

El fabricante chino Seres patentó un sistema de inodoro oculto debajo de un asiento: así funciona  

Seres, la automotriz china detrás de la marca Aito, obtuvo la aprobación de una patente para incorporar un inodoro oculto dentro de sus vehículos, una propuesta inusual que apunta a cubrir una necesidad concreta en viajes largos. El desarrollo fue registrado en abril de 2025 y autorizado el 10 de abril de 2026 bajo el número CN224104011U, con un diseño que ubica el sistema debajo del asiento y lo despliega mediante un mecanismo deslizante. La idea busca aprovechar al máximo el espacio interior del auto. Según la descripción del concepto, el inodoro permanece guardado...

| etiquetas: seres , aito , inodoro oculto , desahogo en marcha , patente , deslizante
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11 comentarios
9 2 0 K 165 Motor
Gry #2 Gry
Quién no vea la genialidad del invento no ha viajado con niños pequeños teniendo que parar cada media hora para que vayan al WC. :take:
1 K 37
Jointhouse_Blues #8 Jointhouse_Blues
#2 Con el pestazo que va a dejar en el coche, no veo ninguna ventaja.
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cocolisto #1 cocolisto
Pa cagarse...
1 K 36
aPedirAlMetro #10 aPedirAlMetro
#1 Quien quiere un inodoro en el coche cuando puedes cagar dentro de una botella
www.youtube.com/watch?v=lT-yI_IqYxs
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pitercio #3 pitercio
Si lo publicitan de serie con la autonomía de 1000 km, dan pelotazo, de pronto piensas que lo necesitas.
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Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#3 1000km + conducción autónoma + wc

Les doy todo mi dinero
2 K 58
#9 Zamarro
Como esto lo pete como las gafas de VR de Apple, en nada vemos a los idiotas de siempre cagando en el coche y con la ventanilla bajada para sacar la peste. Con extra de mostrarlo en las redes sociales desde todos los angulos.
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#4 El_dinero_no_es_de_nadie
Una mierda de asiento
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#11 Tensk
Top Gear lo hizo antes.
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#6 rafeame
Mario kart/James Bond en el mundo real.
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#7 colemur
Estáis con la propaganda china que no cagáis.
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menéame