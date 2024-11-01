El fabricante chino Seres patentó un sistema de inodoro oculto debajo de un asiento: así funciona  

Seres, la automotriz china detrás de la marca Aito, obtuvo la aprobación de una patente para incorporar un inodoro oculto dentro de sus vehículos, una propuesta inusual que apunta a cubrir una necesidad concreta en viajes largos. El desarrollo fue registrado en abril de 2025 y autorizado el 10 de abril de 2026 bajo el número CN224104011U, con un diseño que ubica el sistema debajo del asiento y lo despliega mediante un mecanismo deslizante. La idea busca aprovechar al máximo el espacio interior del auto. Según la descripción del concepto, el inodoro permanece guardado...