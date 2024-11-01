La exjefa de gabinete de Íñigo Errejón rompe el guion de la izquierda y defiende a Vito Quiles en la polémica con Sarah Santaolalla

Lejos de sumarse a la consigna automática, Sanchíz ha optado por una posición que, por infrecuente, ha causado un notable revuelo en redes: defender sin matices el derecho de Santaolalla a no ser acosada, perseguida ni hostigada, pero negar al mismo tiempo que las imágenes difundidas muestren una agresión. Ese doble planteamiento, que en otros contextos podría parecer elemental, se ha convertido en dinamita política. Y más aún por venir de una figura ligada al entorno de Errejón, un espacio donde estas cuestiones suelen leerse en clave de bloqu
| etiquetas: vito quiles , polémica , sarah santaolalla
Igual es que se ha molestado en leer el informe médico que confirmaba que Sarah es una cuentista. Me refiero a este informe que la horda de negacionistas de la realidad observable progre se ha apresurado en enterrar (porque según ellos, lo que no se lee no existe): www.meneame.net/m/actualidad/informe-medico-sarah-perez-santaolalla-no
De verdad, que ridiculo mas espantoso de toda la izquierda. No se como hemos podido llegar a esto
Asi es como se combate el fascismo.
“cuánto más sacrifiquemos la verdad por defender ciertas causas, menos recorrido tendrán nuestras luchas”
A ella no la conozco pero va de cañera y de azote de la derecha y la verdad que sin verla me carga, no me la creo
Cojones tiene un medio que propugna el catecismo de derechas