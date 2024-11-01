edición general
La exjefa de gabinete de Íñigo Errejón rompe el guion de la izquierda y defiende a Vito Quiles en la polémica con Sarah Santaolalla

Lejos de sumarse a la consigna automática, Sanchíz ha optado por una posición que, por infrecuente, ha causado un notable revuelo en redes: defender sin matices el derecho de Santaolalla a no ser acosada, perseguida ni hostigada, pero negar al mismo tiempo que las imágenes difundidas muestren una agresión. Ese doble planteamiento, que en otros contextos podría parecer elemental, se ha convertido en dinamita política. Y más aún por venir de una figura ligada al entorno de Errejón, un espacio donde estas cuestiones suelen leerse en clave de bloqu

10 comentarios
miraqueereslinda
Menuda facha :troll:

Igual es que se ha molestado en leer el informe médico que confirmaba que Sarah es una cuentista. Me refiero a este informe que la horda de negacionistas de la realidad observable progre se ha apresurado en enterrar (porque según ellos, lo que no se lee no existe): www.meneame.net/m/actualidad/informe-medico-sarah-perez-santaolalla-no
Doisneau
#1 Hostia puta, la han fundido a negativos tan rapido que ni la habia visto por aqui o_o

De verdad, que ridiculo mas espantoso de toda la izquierda. No se como hemos podido llegar a esto
GeneWilder
#5 Es todo una puta pantomima de lloriqueos, hipérboles e infantilismo. Deprimente porque vienen años de derecha, también llorona e histriónica, pero unida y con las cosas claras.
GeneWilder
#1 Solo había que ver cómo portaba el cabestrillo.
Atusateelpelo
Una respuesta llena de verdades desde la primera a la ultima palabra.

Asi es como se combate el fascismo.

“cuánto más sacrifiquemos la verdad por defender ciertas causas, menos recorrido tendrán nuestras luchas”
alfon_sico
No hay agresión y es absurdo defenderlo. El personaje es un sinverguenza un energúmeno un avisador un tóxico un mierdas un delincuente un pesado un sucnormal pero en ese vídeo no hay ninguna agresión

A ella no la conozco pero va de cañera y de azote de la derecha y la verdad que sin verla me carga, no me la creo
jonolulu
"guión de la izquierda" dice

Cojones tiene un medio que propugna el catecismo de derechas
elBerzas
yo después de ver el cabestrillo fantasma que cambia de brazo ya no me creo ni las pintadas esas de la tumba. Como me la pegó la hijadeputa
JackNorte
Es pronto , tendran que matar a alguien para que alguien se los tome en serio, el margen de acoso no tiene consecuencias , pues a escalar al siguiente nivel, ya que les aporta beneficios. Y no sera nada nuevo en todo el mundo mueren periodistas asesinados por publicar cosas que molestan, es solo cuestion de tiempo.
UNX
Es que la izquierda no puede caer en los mismo errores que la derecha. Cada bulo contra la derecha es un tiro en el pie.
