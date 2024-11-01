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Evolución de la audiencia de Menéame (de Enero 2025 a Marzo 2026)
Datos ofrecidos por OJD Interactiva, dedicada a la auditoría de tráfico web.
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menéame
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Comentarios destacados:
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relacionadas
#3
Cuñado
No me lo explico: han baneado las redes sociales, han cambiado a los moderadores, han puesto 5 como número mágico en la lucha contra el spam, han propuesto cambios en el ignore... Menéame debería estar subiendo cada día
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K
66
#6
TikisMikiss
*
#3
De hecho empieza el declive en enero del año pasado, cuando me banearon como 2 meses sin avisar del cambio de normas por haber votado spam al Delay.
Desde entonces, ahí están los datos.
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K
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#10
masde120
*
#6
la semana pasada me pusieron el segundo strike de mi larga historia por aquí por negativizar una noticia de Delay. El apunta y Eirene dispara (y se cree que realmente debe hacerlo que es lo peor).
El duo singular.
Por cierto mi primer strike fue este:
www.meneame.net/m/Artículos/mi-primer-strike
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#11
TikisMikiss
#10
Demos las gracias al bienamado
@Eirene
y a
@imparsifal
Este último parecía buen chico en su momento
0
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#9
Doisneau
*
#3
Lo cierto es que esta web tiene un problema muy gordo del que apenas se habla, y es que no ha habido relevo generacional. En 16 años por aqui he visto como la edad media de los usuarios ha ido subiendo acorde a mi antiguedad del sitio, ya me daba la impresion de que los usuarios eran de la edad de mi padre cuando me registre aqui, pero tenia apenas 17 años. Ahora sigo pensando exactamente lo mismo, y dentro de esa masa de usuarios de esa generacion se han ido la mayoria hace mucho, no solo…
» ver todo el comentario
3
K
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#14
Harkon
#3
Y permiten que usuarios cacen, difamen y acosen a otros usuarios, que es lo que todos sabemos que todos quieren, un plan sin fisuras.
0
K
19
#4
masde120
*
medio millon menos en interanual. Gran éxito. Seguramente es por el buen hacer de los moderadores que ahora ponen strikes por hacer uso de los negativos lo que anima mucho el cotarro y pasan por alto los insultos y delitos de odio cuando son de cierto lado, para generar sana controversia. Nadie se debe sentir asqueado por ello y abandonar
Y eso sin contar que la red entera está viendo un repunte bestial en numero de usuarios por las IA de LLM que crean usuarios que estos audiometros ya no distinguen .
4
K
54
#8
allaquevamos
#4
Mejor aun, cuando usan los negativos a saco a un comentario del clan sincronizado, y sin necesidad de strike te dejan sin karma para comentar de "por vida".
Propongo que para hundir esto ya del todo las cuentas deben autentificarse con DNI o algo asi.
1
K
16
#2
Doisneau
Yo creo que con mas envios de ayuso de delay arreglamos la tendencia a la baja
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K
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#13
Pitchford
Está claro que las medidas que se han tomado para subir visitas no han tenido éxito. A mí se me ocurren varias que podrían ser más eficaces pero, como dice el Bhagavad Gita, "cumple con tu trabajo, aunque sea sin mérito, y no lleves a cabo la labor de otros, por perfecto que puedas". A echarle imaginación directores!
0
K
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#5
Tunguska08Chelyabinsk13
*
Estable. Las visitas son más o menos las mismas.
0
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15
#7
Imag0
Si no recuperan usuarios después de ponerles bordecitos a los enlaces yo ya no sé cómo van a hacerlo...
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11
#1
TikisMikiss
Va como un tren desbocado y sin frenos, a lo Rajoy.
0
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10
#12
TikisMikiss
Es fácil, si cada vez que se registraba alguien se le sacaba eso de la fecha (vale que muchas veces fueran usuarios antiguos, pero no tiene por qué) y se permitía hacer eso (debería haber estado castigado con ban inmediato), pues normal.
Luego se ha seguido permitiendo a los spammers como Delay, que son el principal TUMOR de Menéame.
Se ha establecido medidas que PENALIZABAN a nuevos usuarios, como impedirles mandar noticias etc (que es la esencia de Menéame) hasta conseguir subir un karma que siendo nuevo no sabes cómo coño se hace.
En fin, que se ha ido penalizando cada vez más a nuevos usuarios, y bonificando cada vez más a usuarios viejos spammers.
EL resultado? En
#0
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K
10
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14
comentarios)
menéame
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Desde entonces, ahí están los datos.
El duo singular.
Por cierto mi primer strike fue este:
www.meneame.net/m/Artículos/mi-primer-strike
Este último parecía buen chico en su momento
Y eso sin contar que la red entera está viendo un repunte bestial en numero de usuarios por las IA de LLM que crean usuarios que estos audiometros ya no distinguen .
Propongo que para hundir esto ya del todo las cuentas deben autentificarse con DNI o algo asi.
Luego se ha seguido permitiendo a los spammers como Delay, que son el principal TUMOR de Menéame.
Se ha establecido medidas que PENALIZABAN a nuevos usuarios, como impedirles mandar noticias etc (que es la esencia de Menéame) hasta conseguir subir un karma que siendo nuevo no sabes cómo coño se hace.
En fin, que se ha ido penalizando cada vez más a nuevos usuarios, y bonificando cada vez más a usuarios viejos spammers.
EL resultado? En #0