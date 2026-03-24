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"Los europeos son cobardes por no unirse a la guerra contra Irán", según el exlíder israelí Naftalí Bennett

"Los europeos son cobardes por no unirse a la guerra contra Irán", según el exlíder israelí Naftalí Bennett

En declaraciones a 'Euronews', Naftalí Bennett afirma que los europeos son desagradecidos y dejan que Estados Unidos e Israel hagan "todo el trabajo duro" contra Irán. "Si no hubiéramos actuado, Europa estaría bajo una terrible amenaza nuclear y de misiles balísticos", declaró a 'Euronews'. "Estamos librando su guerra, esperamos su respaldo". Cuando se le preguntó por países concretos, se negó a hacer comentarios, pero sugirió que Israel está protegiendo "Madrid y Barcelona" al ir tras Irán, en una referencia a España.

| etiquetas: europa , cobardía , naftalí bennet , guerra , irán , israel , eeuu
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19 comentarios
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Comentarios destacados:      
Nube_Gris #3 Nube_Gris
Desde luego que Israel es ciertamente el pueblo escogido por Dios, pero para volcar sobre él todo el asco y la repulsión de la humanidad.
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Deviance #19 Deviance
#3 Y por eso todos los días mucha gente NOS CAGAMOS EN DIOS
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#2 MiCuñao *
Lo que no son es gilipollas... Hace un mes EEUU quería atacar Groenladia y ahora quieren que los europeos ayuden a EEUU, no t hode.
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calde #12 calde *
#2 Menudos caraduras. Lo jodidos es que aún tengamos europeos defendiendo sus posturas desde aquí. :palm:

A pesar de lo poco que es todo, sigue siendo mayoritaria la versión de que Israel se defiende, EEUU hace ataques preventivos para defender la democracia y que irán/Venezuela/Cuba son resúmenes dictatoriales represores radicales fundamentalistas ... y además se encargan de repetirlo en casa frase dicha o escrita.
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devilinside #13 devilinside
#12 Lo de los europeos defendiendo las posturas del Naranjután y del Genocida israelí tiene fácil remedio. Que se presenten voluntarios para invadir Irán
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#6 marcotolo
y lo viene a decir un exlider de un pais que asesina niños, bombardea hospitales y se hacen las victimas,
de manera sistematica desde hace mas de 70 años,
pocos paises mas llorones que israel han existido en la historia
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Sacronte #1 Sacronte
Otro al que deberian dar una buena dosis de metal dentro del cuerpo :roll:
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#8 Suleiman
No somos unos gilipollas que nos metemos en guerras ilegales.
1 K 23
#10 Jacusse
Si nos explican qué están buscando en Irán y nos dan un plan de cómo lo quieren conseguir, lo mismo nos lo planteamos.

Pero es que ni eso. Vais allá a matar gente desde aviones, con una especie de idea de desestabilizar al régimen (una idea que no ha funcionado nunca en la historia, pero you know better).

Inútiles. Cobardes. Genocidas.
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XtrMnIO #14 XtrMnIO
Cobardes los colonos sionistas que sólo atacan desde lejos y a quien es más débil.
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Dragstat #11 Dragstat
Gracias Europa por ser "cobarde", si no fuese por ello estaríamos promoviendo la muerte y el sufrimiento de inocentes por el mundo. Europa debe protegerse pero ir sembrando el horror por el mundo. Demasiado países beligerantes hay ya por culpa de sus dirigentes. Que claro, no van valientemente al frente.
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#4 Grahml
Con este tipo de discursos pareciera que quieren justificar la existencia de Hitler.
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Metabarón #15 Metabarón *
Lo dicen quienes suplican ayuda a los demás y, cuando reciben palos, van de víctimas? Cómeme el rabo sin circuncidar.
1 K 19
#9 mensliber *
"No tenéih huevo"

Unga unga unga, ¡antisemitas!, grrrrr, ¡hamas!
1 K 17
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
Ellos entienden por "valentía" asesinar y torturar niños. :peineta:
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alesay #7 alesay
Tiene razón los europeos son cobardes, pero no por lo que dice, sino por no saltar la mano del maton yankie
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#16 casicasi
Habla como un gamberro.
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oceanon3d #17 oceanon3d *
Ni la IA lo puede camuflar:

"A día de hoy, Estados Unidos e Israel figuran consistentemente entre los países con peor imagen global en diversos índices de opinión pública de 2025 y 2026, aunque no siempre ocupan el primer puesto de forma absoluta según la región o el criterio utilizado"

Israel jama podrá dejar ya este estigma ...
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#18 Bravok1 *
Creo que habló por una gran mayoría de españoles cuando digo: Comenos los huevos asesino de niños que no merece el aire que respira.
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menéame