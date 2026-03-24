"Los europeos son cobardes por no unirse a la guerra contra Irán", según el exlíder israelí Naftalí Bennett

En declaraciones a 'Euronews', Naftalí Bennett afirma que los europeos son desagradecidos y dejan que Estados Unidos e Israel hagan "todo el trabajo duro" contra Irán. "Si no hubiéramos actuado, Europa estaría bajo una terrible amenaza nuclear y de misiles balísticos", declaró a 'Euronews'. "Estamos librando su guerra, esperamos su respaldo". Cuando se le preguntó por países concretos, se negó a hacer comentarios, pero sugirió que Israel está protegiendo "Madrid y Barcelona" al ir tras Irán, en una referencia a España.