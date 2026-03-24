"Los europeos son cobardes por no unirse a la guerra contra Irán", según el exlíder israelí Naftalí Bennett

En declaraciones a 'Euronews', Naftalí Bennett afirma que los europeos son desagradecidos y dejan que Estados Unidos e Israel hagan "todo el trabajo duro" contra Irán. "Si no hubiéramos actuado, Europa estaría bajo una terrible amenaza nuclear y de misiles balísticos", declaró a 'Euronews'. "Estamos librando su guerra, esperamos su respaldo". Cuando se le preguntó por países concretos, se negó a hacer comentarios, pero sugirió que Israel está protegiendo "Madrid y Barcelona" al ir tras Irán, en una referencia a España.
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A pesar de lo poco que es todo, sigue siendo mayoritaria la versión de que Israel se defiende, EEUU hace ataques preventivos para defender la democracia y que irán/Venezuela/Cuba son resúmenes dictatoriales represores radicales fundamentalistas ... y además se encargan de repetirlo en casa frase dicha o escrita.
de manera sistematica desde hace mas de 70 años,
pocos paises mas llorones que israel han existido en la historia
Pero es que ni eso. Vais allá a matar gente desde aviones, con una especie de idea de desestabilizar al régimen (una idea que no ha funcionado nunca en la historia, pero you know better).
Inútiles. Cobardes. Genocidas.
Unga unga unga, ¡antisemitas!, grrrrr, ¡hamas!
"A día de hoy, Estados Unidos e Israel figuran consistentemente entre los países con peor imagen global en diversos índices de opinión pública de 2025 y 2026, aunque no siempre ocupan el primer puesto de forma absoluta según la región o el criterio utilizado"
Israel jama podrá dejar ya este estigma ...