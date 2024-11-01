Europa Laica denuncia la concesión de indultos de Semana Santa como un ataque a la Igualdad y a la Aconfesionalidad del Estado

...la concesión por parte del gobierno “progresista” (PSOE+Sumar) de estas medidas de gracia, supeditadas a la intervención de cofradías católicas, supone una quiebra flagrante de los principios constitucionales de aconfesionalidad del Estado (Art. 16.3) y de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley (Art. 14). Es inaceptable que el gobierno siga plegándose a los intereses de asociaciones religiosas para dotar de “protagonistas” a sus desfiles procesionales...