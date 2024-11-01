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Europa Laica denuncia la concesión de indultos de Semana Santa como un ataque a la Igualdad y a la Aconfesionalidad del Estado

Europa Laica denuncia la concesión de indultos de Semana Santa como un ataque a la Igualdad y a la Aconfesionalidad del Estado

...la concesión por parte del gobierno “progresista” (PSOE+Sumar) de estas medidas de gracia, supeditadas a la intervención de cofradías católicas, supone una quiebra flagrante de los principios constitucionales de aconfesionalidad del Estado (Art. 16.3) y de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley (Art. 14). Es inaceptable que el gobierno siga plegándose a los intereses de asociaciones religiosas para dotar de “protagonistas” a sus desfiles procesionales...

| etiquetas: indultos , presos , laicismo , religión , aconfesionalidad , europa laica
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2 comentarios
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javierchiclana #1 javierchiclana *
¿Tanto mandan las cofradías? Es una verdadera vergüenza que se haga un ridículo semejante en pleno siglo XXI con un gobierno estatal (el que firma los indultos) supuestamente progresista :ffu:
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Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Lo de los indultos en España daria para escribir varias enciclopedias.
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menéame