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Ayuso dará "seguridad jurídica" a los conciertos del Bernabéu: "Hay que entender que vivimos en una ciudad de ruido"

La presidenta argumenta que sin ese ruido "no sería posible Ponzano", mientras que los vecinos del entorno del estadio merengue responden que les parece "inconcebible" que la Administración se plantee jugar contra la salud de las personas sin haberse resuelto los problemas de insonorización.

| etiquetas: bernabéu , ayuso , madrid , seguridad jurídica , florentino pérez
5 1 1 K 57 politica
7 comentarios
5 1 1 K 57 politica
SMaSeR #1 SMaSeR *
Jajaja, se iban a morir igual 2.0

Esta tía en su día hubiese hecho declaraciones tipo : " Señores, hay que asumir que vivimos en una sociedad donde los niños trabajan y tenemos esclavos negros, voy a blindar estos derechos ".
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MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
#1 Sabe bien del voto de qué tipo de gente depende su gobierno.
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Dene #7 Dene
#2 del tipo de gente que vive en la Castellana y que les van a putear con el ruido??
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XtrMnIO #3 XtrMnIO *
Hala madrileños, a comprar tapones para los oídos, y de paso otro para el culo, que no paran de daros por ahí.
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SVSRTZ #6 SVSRTZ
A el ruido de los conciertos del Bernabéu los del Metropolitano y a al de la F1, que por lo que sea a los ElDiario no han visto adecuado ponerlo en el título.
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Javi_Pina #4 Javi_Pina
Ayuso, siempre del lado del €€€
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Enésimo_strike #5 Enésimo_strike
Le peor de todo es que volverá a sacar mayoría absoluta.
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menéame