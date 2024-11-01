Ayuso dará "seguridad jurídica" a los conciertos del Bernabéu: "Hay que entender que vivimos en una ciudad de ruido"

La presidenta argumenta que sin ese ruido "no sería posible Ponzano", mientras que los vecinos del entorno del estadio merengue responden que les parece "inconcebible" que la Administración se plantee jugar contra la salud de las personas sin haberse resuelto los problemas de insonorización.
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Esta tía en su día hubiese hecho declaraciones tipo : " Señores, hay que asumir que vivimos en una sociedad donde los niños trabajan y tenemos esclavos negros, voy a blindar estos derechos ".