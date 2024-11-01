Un estudio demuestra que la cebolla eleva la testosterona en los hombres [ENG]

Los mecanismos mediante los cuales la cebolla aumenta la producción de testosterona en los hombres consisten principalmente en aumentar la producción de la hormona luteinizante, neutralizar los efectos dañinos de los radicales libres formados —principalmente en los testículos—, potenciar el mecanismo de defensa antioxidante (por ejemplo, las enzimas antioxidantes y el glutatión) en el testículo, mejorar la resistencia a la insulina, promover la producción de óxido nítrico en las células de Leydig y modificar la actividad de la proteína quinasa.