edición general
18 meneos
34 clics
Un estudio demuestra que la cebolla eleva la testosterona en los hombres [ENG]

Un estudio demuestra que la cebolla eleva la testosterona en los hombres [ENG]

Los mecanismos mediante los cuales la cebolla aumenta la producción de testosterona en los hombres consisten principalmente en aumentar la producción de la hormona luteinizante, neutralizar los efectos dañinos de los radicales libres formados —principalmente en los testículos—, potenciar el mecanismo de defensa antioxidante (por ejemplo, las enzimas antioxidantes y el glutatión) en el testículo, mejorar la resistencia a la insulina, promover la producción de óxido nítrico en las células de Leydig y modificar la actividad de la proteína quinasa.

| etiquetas: cebolla , testosterona
15 3 0 K 102 cultura
13 comentarios
15 3 0 K 102 cultura
Comentarios destacados:      
perrico #1 perrico
Definitivamente, los hombres de verdad prefieren la tortilla con cebolla y este artículo lo corrobora. :troll:
9 K 96
Sawyer76 #6 Sawyer76
#1 Por fin la ciencia corrobora lo que todas las personas con dos dedos de frente ya sabíamos :-D
1 K 22
#8 diablos_maiq
#1 eso demuestra que la tortilla con cebolla es para los que piensan con la po...
2 K 24
obmultimedia #10 obmultimedia
#1 ya sabes el dicho " si comes cebolla, te agranda la ..."
2 K 37
#3 Kuruñes3.0
Ya sabía uno que los sincebollistas eran unas nenazas
7 K 81
Natxelas_IV #2 Natxelas_IV
Por fin un rayo de esperanza entre tanto fanático sincebollista.
4 K 56
#7 diablos_maiq
#2 no dice nada de estropear tortillas
0 K 10
ur_quan_master #5 ur_quan_master *
De todo el mundo es sabido que la cebolla hincha la {0x1f413} ...

Eso sí, echar cebolla a la tortilla tiene el mismo sentido que echarla al Colacao.
1 K 21
#4 TusT
Reafirma la sabiduría ancestral del refranero español;
Con la cebolla , crece la p****
1 K 19
MIrahigos #13 MIrahigos
De siempre es bien sabido que la cebolla engorda la polla.
0 K 9
#9 Jodere
Por eso la tortilla de patata, tiene que llevar cebolla. :-D
0 K 8
EldelaPepi #11 EldelaPepi
A no ser que vayas bien de testosterona, entonces puedes comer tortilla normal.
0 K 7
#12 mam23
el pareado se hace solo
0 K 7

menéame