Un estudio constata brechas de género en el uso de la bicicleta

Aunque en los últimos años la bicicleta se ha consolidado como un método de transporte para todos los ciudadanos, todavía existe una brecha de género en torno a su uso, según concluye el estudio 'Mujeres en bici por las calles de las capitales vascas'. El informe, becado por el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) y presentado ayer en la Zikloteka de Donostia, subraya la necesidad de planificar la movilidad urbana «desde una perspectiva feminista».
Por si tus prejuicios o tu ansia por contaminar, confundir y enmierdar no te habían dejado verlo.
Que estaremos mejor que otros, no lo dudo, pero hace mucho que en Osakidetza no atamos los perros con longanizas y cada vez va a peor
-No quiero llegar sudada al trabajo
-El casco me despeina
-Hace frío
-Llueve
-No tengo donde aparcar la bici
-El coche es mucho más cómodo
35 mujeres de población del estudio. 35. Solo mujeres.
No os perdáis perlas como “ En cuanto a nivel de renta, algo más de la mitad (53,2 %) se autoubica en la media de su entorno, mientras que aproximadamente una cuarta parte se sitúa en niveles de renta altos y la otra en niveles de rentas por debajo de la media.”, en la página 37.
Si hay que seguir la… » ver todo el comentario
Antes de opinar, esperaré al estudio becado por Emakunde sobre la brecha en el uso del taladro y la caladora.
Es que la perspectiva feminista es algo muy importante cuando planificas cosas que se mueven.
Pongo un ejemplo práctico de su uso:
O es que sois aliades y esto os da tanta vergüenza ajena que queréis taparlo?
Por otro lado, respecto a la noticia en sí, me parece bien que se estudie por qué ocurre eso, y que se intente corregir, huyendo desde el victimismo, ni con medidads inútiles o contraproducentes, aunque es muy improbable que tal cosa ocurra.
#0 Si te apetece, este enlace no está sujeto a suscripción.
y el informe de solo 187 páginas
Si es que me has dado por leerlo (población y conclusiones) y es un despropósito.
Mi opinión? No es especificamente cosa de feminismo o machismo. Se trata de una falta de infraestructuras, que hace más incómodo viajar en bici, por lo que solo viajan los que tienen menos problema con la ropa en bici.
Cuando llegué a alemania, mi primer dia por la ciudad en bici me sentía raro, porque iba con ropa de calle y no tenía costumbre. Hasta que en un semáforo de bicis, me paré en un pelotón de gente. Frente a mi, una abuelita, a su lado, dos chicas en vestidito corto, y atrás de mi, unos punkis de cresta rosa en sus bicis-chopper. Me quedé enamorado de la ciudad en bici.