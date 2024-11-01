edición general
3 meneos
51 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear
Un estudio constata brechas de género en el uso de la bicicleta

Un estudio constata brechas de género en el uso de la bicicleta

Aunque en los últimos años la bicicleta se ha consolidado como un método de transporte para todos los ciudadanos, todavía existe una brecha de género en torno a su uso, según concluye el estudio 'Mujeres en bici por las calles de las capitales vascas'. El informe, becado por el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) y presentado ayer en la Zikloteka de Donostia, subraya la necesidad de planificar la movilidad urbana «desde una perspectiva feminista».

| etiquetas: brecha género , bicicleta , euskadi , feminismo
3 0 7 K -8 actualidad
22 comentarios
3 0 7 K -8 actualidad
Comentarios destacados:    
#7 tierramar
Que se esten gastando nuestros impuestos en estas cosas, cuando hacen falta más médicos, profesores, ... INDIGNANTE
8 K 75
OCLuis #15 OCLuis *
#7 Estooo, la noticia habla del país vasco, una comunidad precisamente referente en educación y en sanidad para el resto de España.

Por si tus prejuicios o tu ansia por contaminar, confundir y enmierdar no te habían dejado verlo.
1 K 15
afrofrog #20 afrofrog
#15 referente en darle la pasta de la pública a la concertada, como pagarles el aumento de sueldo de su profesorado, y en externalizar pruebas y servicios subcontratándolos a la privada, querrás decir.
Que estaremos mejor que otros, no lo dudo, pero hace mucho que en Osakidetza no atamos los perros con longanizas y cada vez va a peor
0 K 10
#16 Toponotomalasuerte
#7 por qué indignante? Es un estudio para hacer una observación que puede ser válida o no. Lo que si es indignante es que vito quiles, ok diario, el debate y ndongo vivan de mis impuestos. Esto no deja de ser un estudio, es más, el dinero estatal es una beca, por lo que es un estudio académico. Que tiene de malo? Tus prejuicios?
0 K 10
#17 anamabel
#16 Por experiencia propia, después de 14 años yendo a trabajar en bici a un lugar con 80% de plantilla femenina, en plena ciudad y conectado con 3 estaciones de tren distintas, los argumentos se repiten entre ellas (y algunos entre ellos también)

-No quiero llegar sudada al trabajo
-El casco me despeina
-Hace frío
-Llueve
-No tengo donde aparcar la bici
-El coche es mucho más cómodo
0 K 8
#19 Toponotomalasuerte
#17 y que seas un cuñado que cojones tiene que ver con que un académico decida hacer una tesis sobre esta posibilidad y se le dé por hacer un estudio serio? No tiene derecho a beca como el que hace el estudio sobre los hábitos de reproducción del jilguero común? Pregunto ehh... Es una beca. Hasta ahí llegas?
0 K 10
#21 beltraneja
#17 Mi experiencia es que las mujeres son más de patinete eléctrico. Se me ocurre que la bici no cabe en cualquier sitio y que para colgarla de la pared hay que tener algo de fuerza y altura.
0 K 6
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Habrá que subvencionar bicicletas a mujeres
3 K 48
#11 vituwaf
#1 y montar un observatorio del uso feminista de la bici
1 K 17
#12 xavigo *
Aquí el estudio:
www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_bekak/es

35 mujeres de población del estudio. 35. Solo mujeres.

No os perdáis perlas como “ En cuanto a nivel de renta, algo más de la mitad (53,2 %) se autoubica en la media de su entorno, mientras que aproximadamente una cuarta parte se sitúa en niveles de renta altos y la otra en niveles de rentas por debajo de la media.”, en la página 37.

Si hay que seguir la…   » ver todo el comentario
2 K 28
rob #6 rob
Joder con Emakunde...
Antes de opinar, esperaré al estudio becado por Emakunde sobre la brecha en el uso del taladro y la caladora.
1 K 25
#2 Tronchador. *
La machibiciheteropatriarcalopresora.
1 K 20
#9 vituwaf
la necesidad de planificar la movilidad urbana «desde una perspectiva feminista»

Es que la perspectiva feminista es algo muy importante cuando planificas cosas que se mueven.

Pongo un ejemplo práctico de su uso:

niunpasoatras.foroactivo.com/t13596-el-sistema-de-quitanieves-feminist
1 K 12
Gotsel #18 Gotsel *
Ya están los machirulos invisibilizando los problemas de las mujeres votando este serio problema como algo irrelevante!!

O es que sois aliades y esto os da tanta vergüenza ajena que queréis taparlo?
0 K 11
#4 ombresaco *
Este contenido es exclusivo para suscriptores

Por otro lado, respecto a la noticia en sí, me parece bien que se estudie por qué ocurre eso, y que se intente corregir, huyendo desde el victimismo, ni con medidads inútiles o contraproducentes, aunque es muy improbable que tal cosa ocurra.
0 K 10
rob #8 rob
#4 Aquí puedes leerlo
#0 Si te apetece, este enlace no está sujeto a suscripción.

www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2025/un-estudio-becado-emakun
1 K 24
#13 xavigo
#10 Te me has adelantado mientras escribía el post.

Si es que me has dado por leerlo (población y conclusiones) y es un despropósito.
0 K 7
#14 Borgiano
Ah, ¿que hay gente a la que le pagan para estudiar estas cosas?
0 K 8
#5 gadish
si en Alemania, Holanda o Dinamarca van en bici tanto unos como otras, y en espana solo unos, es claro indicio de uqe hay un problema.
Mi opinión? No es especificamente cosa de feminismo o machismo. Se trata de una falta de infraestructuras, que hace más incómodo viajar en bici, por lo que solo viajan los que tienen menos problema con la ropa en bici.

Cuando llegué a alemania, mi primer dia por la ciudad en bici me sentía raro, porque iba con ropa de calle y no tenía costumbre. Hasta que en un semáforo de bicis, me paré en un pelotón de gente. Frente a mi, una abuelita, a su lado, dos chicas en vestidito corto, y atrás de mi, unos punkis de cresta rosa en sus bicis-chopper. Me quedé enamorado de la ciudad en bici.
0 K 7
#22 tobruk1234
#5 Irias en verano, pq yo he ido alguna vez en invierno y quitando un par de locos, el resto a pie o en transporte publico.Pedalear a 10 ó 15° bajo cero no he visto a nadie en faldita pedaleando.
0 K 7
#3 Agrimensor
¿no será "planificar la movilidad urbana «desde una perspectiva femenina»."?
0 K 6

menéame