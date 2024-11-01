El estrecho de Ormuz no lo han cerrado los misiles. Lo han cerrado siete compañías de seguros

Y esa frase, que suena a broma, es literalmente lo que ha pasado. Diferencia rápida para no iniciados. Bloqueo cinético = te cierran el paso a cañonazos. Se acaba cuando se acaban las hostias. Bloqueo actuarial = las aseguradoras dicen “ahí no me meto.” Se acaba cuando un señor con gafas en una oficina de Londres decide que puede volver a hacer números. Adivina cuál tarda más. 7 de los 12 clubes de P&I que aseguran el ~90% de los barcos han cancelado cobertura en el Golfo. Sin P&I un barco no puede atracar, no le cargan, no le financian...
La realidad es que nadie se va a arriesgar a pasar si no están cubiertos por su seguro, y viendo el panorama tampoco sorprende que las aseguradoras quieran controlar los riesgos.
Y el cierre cinético, ¿por qué ha pasado?
Este señor es el autor
Su argumento no se sostiene.
Las compañías de seguros no han hecho nada. Ningún capitán ni ningún armador van a arriesgar un barco aunque un riesgo cierto, incluso aunque haya un seguro específico de guerra. Para el armador es más rentable esperar y perder algo de dinero que perder el barco, la tripulación, la carga, posibles daños a terceros y demandas de… » ver todo el comentario
Hay que reducir el riesgo, si la aseguradora quiebra no hay nada que cobrar
Hay reaseguradoras y consorcio de seguros, y estos se hacen cargo cuando las aseguradoras no pagan.
Este señor, autor del artículo, ¿es un estúpido?
A lo mejor ellos tambien prefieren no pasar a jugarse el pellejo a que les caiga un zambombazo encima, pero solo se pone el foco en que las aseguradoras no quieren asumir el riesgo, ¿acaso el resto de actores quieren?
Somos perros libres con correas de esas extensibles. Pero cuando el dueño se quiere ir para casa notas como la correa tira y se encoje y acabas donde diga el dueño que has de acabar.