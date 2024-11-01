edición general
El estrecho de Ormuz no lo han cerrado los misiles. Lo han cerrado siete compañías de seguros

Y esa frase, que suena a broma, es literalmente lo que ha pasado. Diferencia rápida para no iniciados. Bloqueo cinético = te cierran el paso a cañonazos. Se acaba cuando se acaban las hostias. Bloqueo actuarial = las aseguradoras dicen “ahí no me meto.” Se acaba cuando un señor con gafas en una oficina de Londres decide que puede volver a hacer números. Adivina cuál tarda más. 7 de los 12 clubes de P&I que aseguran el ~90% de los barcos han cancelado cobertura en el Golfo. Sin P&I un barco no puede atracar, no le cargan, no le financian...

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Lo ha cerrado el capitalismo :troll:
15 K 134
Supercinexin #18 Supercinexin
#1 Han optado libremente por no pasar por ahí, en plena libertad :troll:
1 K 26
jm22381 #7 jm22381
¿Y las compañías de seguros no han tomado la decisión basándose en los misiles? :roll:
5 K 71
ecam #3 ecam
Planteado así, también puedes decir que los barcos no pasan porque no quieren. Si no hay nadie bloqueando el paso a cañonazos, pueden pasar no?

La realidad es que nadie se va a arriesgar a pasar si no están cubiertos por su seguro, y viendo el panorama tampoco sorprende que las aseguradoras quieran controlar los riesgos.
4 K 55
Asimismov #5 Asimismov
Tranquilos que ahora la USNavy les va a ceder el paso.
2 K 31
zentropia #2 zentropia
El cierre actuarial ha pasado una vez que Iran ha anunciado un cierre cinetico.
2 K 31
AmenhotepIV #4 AmenhotepIV
#2
Y el cierre cinético, ¿por qué ha pasado?
2 K 15
#6 Tunguska08Chelyabinsk13
#4 Por el cierre de sesión, que le han hecho a Jamení, cinéticamente/cínicamente.
0 K 15
TDsXXI #22 TDsXXI
#6 Y cinegéticamente.
2 K 18
zentropia #11 zentropia *
#4 La cosa es que Ormuz no lo han cerrado las compañias de seguros, que es lo que afirma el autor.
1 K 17
AmenhotepIV #20 AmenhotepIV
#11
Este señor es el autor  media
0 K 10
zentropia #23 zentropia
#20 y? Falacia de autoridad.
Su argumento no se sostiene.
0 K 9
Enésimo_strike #12 Enésimo_strike
#4 porque Irán ha dicho que si pillan ellos, pilla todo el mundo, y en esas están.
1 K 28
#17 PerritaPiloto
He trabajado en la compañía de mediación de seguros que era la más grande del mundo* un año y medio archivando muchos papeles. No hay ningún seguro que cubra guerra.

Las compañías de seguros no han hecho nada. Ningún capitán ni ningún armador van a arriesgar un barco aunque un riesgo cierto, incluso aunque haya un seguro específico de guerra. Para el armador es más rentable esperar y perder algo de dinero que perder el barco, la tripulación, la carga, posibles daños a terceros y demandas de…   » ver todo el comentario
2 K 21
placeres #25 placeres
#17 Se supone que USA estaba planteando montar convoyes con sus destructores abriendo camino, pero será cuando se tranquilice un poco .
0 K 11
#27 PerritaPiloto
#25 Cuando se tranquilice el follón que han montado ellos mismos, que podrían dejar de montar cuando quisieran.
0 K 7
#30 Marisadoro
#25. Actualizo: La USNavy acaba de decir q no son posibles las escoltas en Hormuz. ????
0 K 17
#29 Marisadoro
El comercio marítimo global no se sostiene sobre portaaviones. Se sostiene sobre una capa finísima de confianza institucional —12 clubes de P&I, 5-10 reaseguradoras en Londres— que puede evaporarse en 72 horas.
0 K 17
#15 XXguiriXX
Es muy discutible pero la meneo porque rara vez salen noticias sobre las aseguradoras y su impacto en el mundo. ¿Sabíais que hay aseguradoras de las aseguradoras?
0 K 15
BM75 #16 BM75
#15 ¿Quién vigila a los vigilantes? :roll:
0 K 8
Find #19 Find *
#15 Y no solo eso: duckduckgo.com/?q=bonos+catástrofe
Hay que reducir el riesgo, si la aseguradora quiebra no hay nada que cobrar
cc #16
0 K 10
AmenhotepIV #24 AmenhotepIV
#19 #16
Hay reaseguradoras y consorcio de seguros, y estos se hacen cargo cuando las aseguradoras no pagan.
0 K 10
Enésimo_strike #8 Enésimo_strike
Idiotez de artículo :palm:
0 K 14
Espartalis #13 Espartalis *
#8 Total. Voto irrelevante. Menuda estupidez de artículo.
1 K 18
AmenhotepIV #21 AmenhotepIV
#13
Este señor, autor del artículo, ¿es un estúpido?  media
0 K 10
#28 poxemita
#21 no es incompatible ser profesor de universidad y decir una tontería.
0 K 12
#9 mrpaco
Nadie piensa en las vidas de los tripulantes de esos barcos?

A lo mejor ellos tambien prefieren no pasar a jugarse el pellejo a que les caiga un zambombazo encima, pero solo se pone el foco en que las aseguradoras no quieren asumir el riesgo, ¿acaso el resto de actores quieren?
1 K 13
Catapulta #26 Catapulta
Libre mercado xD
0 K 12
Porrancho #31 Porrancho
#26 Joder acaba las frases, asi no hay manera Peralta
0 K 13
Catapulta #32 Catapulta
#31 Pues eso, que el libre mercado es una tela de araña con un centro que decide si hay o no hay libre mercado. Ergo ni es libre ni es mercado. Es un centro de poder colocando reglas de uso cotidiano que puedan controlar desde su posición de poder cuando haga falta.

Somos perros libres con correas de esas extensibles. Pero cuando el dueño se quiere ir para casa notas como la correa tira y se encoje y acabas donde diga el dueño que has de acabar.
0 K 12
MoñecoTeDrapo #14 MoñecoTeDrapo
O, dicho de otra forma, nadie se arriesga a entrar.
0 K 11
reithor #10 reithor
Las compañías de seguros favoreciendo la transición energética.
0 K 11

