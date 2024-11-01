El estrecho de Ormuz no lo han cerrado los misiles. Lo han cerrado siete compañías de seguros

Y esa frase, que suena a broma, es literalmente lo que ha pasado. Diferencia rápida para no iniciados. Bloqueo cinético = te cierran el paso a cañonazos. Se acaba cuando se acaban las hostias. Bloqueo actuarial = las aseguradoras dicen “ahí no me meto.” Se acaba cuando un señor con gafas en una oficina de Londres decide que puede volver a hacer números. Adivina cuál tarda más. 7 de los 12 clubes de P&I que aseguran el ~90% de los barcos han cancelado cobertura en el Golfo. Sin P&I un barco no puede atracar, no le cargan, no le financian...