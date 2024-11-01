edición general
Estos son los ultraderechistas que están aplaudiendo la agresión contra el periodista Román Cuesta  

Cristina Seguí llamó a los fascistas “buenos cristianos” y destacó su “generosidad” y “el valor” que tuvieron con el periodista. También José Casado Ortega, concejal de Vox en Mataró, se sumó a la celebración del ataque. Por su parte, Herqles, medio vinculado a Vox y a sus cachorros de Revuelta, dirigido por César Enrique Pintado Planell, fiel a su costumbre, no dejó pasar la oportunidad de difundir noticias falsas con el propósito de criminalizar al periodista, legitimar a los fascistas y ensalzar la agresión

Hay bastantes más, aunque algunos no se consideran escoria ultraderechista, solo gente que piensa diferente (con lo de "pensar" se están viniendo muy arriba).
#1 Estos no piensan. Tienen comunicado el cerebro con el culo y lo único que les sale es escoria pestilente.
#1 Buenos crisitanos.....de esos que predican paz , amor y perdón, ponen la otra mejilla,....ya tu sabes  media
Hombre, allá donde haya una sucia y pestilente charca de estiércol nazi, estará Cristina Seguí revolcandose cual cerda que es.
