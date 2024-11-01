Estos retratos de estudio muestran exactamente cómo se vestían los hombres jóvenes a principios de la década de 1990

La mayor parte de lo que creemos recordar sobre la moda de los años 90 proviene de películas, vídeos musicales y publicaciones en revistas. Pero esos eran disfraces. Estos retratos son algo completamente distinto. Muestran lo que los jóvenes normales realmente sacaban de sus armarios en un día normal, y la diferencia es sorprendente. Los primeros años de la década de 1990 ocuparon un extraño e interesante punto intermedio en la moda masculina. La década aún no se había comprometido plenamente con su propia identidad.