"Esto va demasiado rápido": la velocidad de escape de la IA sorprende a sus propios creadores

Cada ola previa de automatización (vapor, electricidad, computadores) requirió ingenio humano para impulsar la siguiente mejora. Si la IA automatiza el proceso de mejorar la IA, el ritmo del cambio se desacopla de la capacidad cognitiva humana por primera vez en la historia. Es la velocidad de escape: el punto en el que el cohete deja atrás la gravedad terrestre y ya no necesita que nadie lo empuje. La estela que deja no es de fuego, sino de código binario. Y los científicos que miran por la escotilla descubren, con los ojos como platos, que su

#4 Givetuban
Es sorprendente lo rápido que va todo, las herramientas que salen, etc. Está claro que todo esto ha llegado para quedarse.

¿Pero qué parte hay de humo en todo esto? ¿De hincharlo para hinchar las inversiones, etc. etc.?
ubiquae #5 ubiquae
#4 creo que no hay humo en la tecnología, sino en el modelo de costes.

Pagar 200$ al mes por prácticamente trabajo infinito con una AI de primer nivel es, sinceramente, un coste ridículo como usuario.

Mi teoría es que los costes subirán para adecuarse a la realidad, y ahí veremos cuántos realmente pueden alcanzar a la AI para un uso realmente intensivo.
#8 HDJulianPerez
#5 Yo creo que están poniendo el precio por debajo del coste hasta ver quién sale ganador y domina el mercado. La productividad del que sabe usarla se multiplica pero un tío de USA puede gastarse 10k en un ordenador para correr sus modelos en local o 200 en el bono mensual mientras que esos costes con un sueldo medio español son inasumibles
#10 hrundil
#5 cuando sea realmente capaz de sustituir a trabajadores humanos subirá de precio hasta acercarse a casi lo que costaría contratar a una persona. Es el capitalismo.

De todas formas con 200$ no tienes "trabajo infinito". En mi empresa tengo el Claude Code de 200$ y gasto las peticiones mensuales en unos días. Me está costando unos 1000$ al mes.
Carlos_Sanjuán #6 Carlos_Sanjuán
Mal ejemplo, el cohete necesita que algo lo empuje para llegar a su destino, porque si no irá en línea recta hasta darse con algo, ¿es una analogía que ha generado la IA?
Peka #1 Peka
Puede que la paradoja de Fermi se resuelva pronto.
elgranpilaf #7 elgranpilaf
Yo como programador ya estoy sopesando vender mi casa y comprarme una parcela con cabras, gallinas y sembrar papas
#9 konde1313
Pues el caso es que a mí las IAs cada vez me funcionan peor. Y este tipo de artículos recurrentes que hablan de esta tecnología como si fuera prácticamente magia mezclando medias verdades con metáforas “impactantes” me llevan a una conclusión bastante evidente: la burbuja va a hacer pum.
ThePato #2 ThePato
Hace dos años dije aquí que los primeros en quedarse sin curro serían los programadores. Todos se descojonaron de mi "ocurrencia" :-D
tommyx #3 tommyx
#2 luego irán por los servicios autogestionados.
