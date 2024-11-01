"Esto va demasiado rápido": la velocidad de escape de la IA sorprende a sus propios creadores

Cada ola previa de automatización (vapor, electricidad, computadores) requirió ingenio humano para impulsar la siguiente mejora. Si la IA automatiza el proceso de mejorar la IA, el ritmo del cambio se desacopla de la capacidad cognitiva humana por primera vez en la historia. Es la velocidad de escape: el punto en el que el cohete deja atrás la gravedad terrestre y ya no necesita que nadie lo empuje. La estela que deja no es de fuego, sino de código binario. Y los científicos que miran por la escotilla descubren, con los ojos como platos, que su