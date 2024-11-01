"Esto va demasiado rápido": la velocidad de escape de la IA sorprende a sus propios creadores

Cada ola previa de automatización (vapor, electricidad, computadores) requirió ingenio humano para impulsar la siguiente mejora. Si la IA automatiza el proceso de mejorar la IA, el ritmo del cambio se desacopla de la capacidad cognitiva humana por primera vez en la historia. Es la velocidad de escape: el punto en el que el cohete deja atrás la gravedad terrestre y ya no necesita que nadie lo empuje. La estela que deja no es de fuego, sino de código binario. Y los científicos que miran por la escotilla descubren, con los ojos como platos, que su
¿Pero qué parte hay de humo en todo esto? ¿De hincharlo para hinchar las inversiones, etc. etc.?
Pagar 200$ al mes por prácticamente trabajo infinito con una AI de primer nivel es, sinceramente, un coste ridículo como usuario.
Mi teoría es que los costes subirán para adecuarse a la realidad, y ahí veremos cuántos realmente pueden alcanzar a la AI para un uso realmente intensivo.
De todas formas con 200$ no tienes "trabajo infinito". En mi empresa tengo el Claude Code de 200$ y gasto las peticiones mensuales en unos días. Me está costando unos 1000$ al mes.