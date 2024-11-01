Este ingeniero montó una batería gigante con vapeadores tirados a la basura y ahora da luz a su taller

Chris Doel construyó una batería casera de 2,52 kWh utilizando 500 vapeadores recuperados de la basura. Tras recolectarlos en tiendas locales, extrajo y probó las baterías, seleccionando solo las funcionales. Las organizó en módulos con soportes impresos en 3D, añadió un transformador, fusibles y un monitor reciclado. El sistema, que genera 230V de corriente alterna, abastece su taller y parte de su hogar. Su próximo objetivo es instalar paneles solares para lograr autosuficiencia energética, demostrando el potencial del reciclaje