Una de estas dos imágenes fue tomada justo antes del asesinato de un civil  

A pesar de que hemos visto el vídeo cientos de veces como epítome de lo que representa la lucha contra la opersión, lo cierto es que en el famoso vídeo de Tiananmen, el Ejército Popular de Liberación muestra mucha más contención frente a un civil que se para frente a una columna de tanques, que lo que muestran los agentes del ICE amparados por la administración que gobierna EEUU.
| etiquetas: china , eeuu
Y hablan de contención, hay que ser subnormal. Se le llama la masacre de Tiananmen por algo...
PD: No sólo hubo protestas en Pekin. También hubo muertos, menos famosos, en otras ciudades chinas.
Y hablan de contención, hay que ser subnormal. Se le llama la masacre de Tiananmen por algo...
PD: No sólo hubo protestas en Pekin. También hubo muertos, menos famosos, en otras ciudades chinas.
En otras ciudades se prohibió desde atender en hospitales hasta acudir con ambulancias. Pero cojonuda la contención china, eh?
Y vamos, que será por manifestaciones en eeuu
Además, ya hay quien ha puesto enlaces y fotos.
#12 Han puesto fotos y la mayoria son de policias. La foto de las bicicletas no es en la plaza ni es el dia de la supuesto masacre. Asi que si. Estabas mintiendo en #1
johnmenadue.com/post/2021/06/the-tiananmen-square-massacrethe-one-side
drive.google.com/drive/folders/1JIDXL47Bffu2JqPX7EMpXiV8Ld1eYgHh (NSFW)
Y sea como fuere, la realidad es que el pueblo se manifestó y el gobierno respondió enviando tanques y ametrallando civiles, disfrázalo como quieras, que la realidad es tozuda.