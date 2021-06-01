Una de estas dos imágenes fue tomada justo antes del asesinato de un civil  

A pesar de que hemos visto el vídeo cientos de veces como epítome de lo que representa la lucha contra la opersión, lo cierto es que en el famoso vídeo de Tiananmen, el Ejército Popular de Liberación muestra mucha más contención frente a un civil que se para frente a una columna de tanques, que lo que muestran los agentes del ICE amparados por la administración que gobierna EEUU.