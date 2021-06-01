edición general
Una de estas dos imágenes fue tomada justo antes del asesinato de un civil  

A pesar de que hemos visto el vídeo cientos de veces como epítome de lo que representa la lucha contra la opersión, lo cierto es que en el famoso vídeo de Tiananmen, el Ejército Popular de Liberación muestra mucha más contención frente a un civil que se para frente a una columna de tanques, que lo que muestran los agentes del ICE amparados por la administración que gobierna EEUU.

#1 El que no haya visto las imágenes de Tianamen con los cuerpos quemados y los asesinados que se trague la tontería esta, por favor, y siga en su mundo de la piruleta.

Y hablan de contención, hay que ser subnormal. Se le llama la masacre de Tiananmen por algo...


PD: No sólo hubo protestas en Pekin. También hubo muertos, menos famosos, en otras ciudades chinas.
#3 Barriales
#1 ya salió el adoctrinado.
rojo_separatista #4 rojo_separatista *
#1, los primeros muertos de Tiananmen fueron militares linchados por los manifestantes. En EEUU los hubiesen arrasado por eso.
kumo #6 kumo *
#4 Nope, los primeros muertos fueron civiles. Entre los hasta 2000 muertos de tiananmen, se encontraban muchos soldados, también. Entre otras cosas porque trataron de infiltrarlos de tapadillo, sin marcas ni armas. Luego vinieron los tiroteos indiscriminados.

En otras ciudades se prohibió desde atender en hospitales hasta acudir con ambulancias. Pero cojonuda la contención china, eh?
#15 Abril_2025
#6 Muertos no, asesinados.
#14 Abril_2025 *
#4 Estás diciendo una tontería. En Estados Unidos los manifestantes acabaron dentro del Capitolio, metiéndose en los despachos, muchos de ellos disfrazados y haciendo fotos como turistas mientras los políticos salían corriendo a bunkeres de seguridad.
StuartMcNight #16 StuartMcNight
#14 En EEUU el Comandante en Jefe del ejercito fue el instigador de ese asalto al Capitolio. Por supuesto que no mando a ningun ejercito.
#17 Abril_2025
#16 No hace falta ningún ejército. El Capitolio no es una plaza en mitad de una ciudad,es un edificio protegido por miembros de seguridad armados.

Y vamos, que será por manifestaciones en eeuu
StuartMcNight #7 StuartMcNight *
#1 ¿Nos pasas las fotos de la plaza?
Enésimo_strike #10 Enésimo_strike
#1 ni se te ocurra caer en la provocación de #7 , yo ya lo hice con Ucrania y me comí un strike por violencia gráfica.
kumo #12 kumo
#10 No voy a caer. Primero porque hay que ser ridículo para pedir eso teniendo Google y si realmente tienes interés, lo miras, es sólo una manera de desviar el foco. Y segundo porque le tengo en ignore hace mucho por mera salud mental.

Además, ya hay quien ha puesto enlaces y fotos.
StuartMcNight #13 StuartMcNight *
#10 Eres un tremendo bulero, colega. En mi vida he reportado a nadie por violencia grafica. Incapaz de decir nada sin mentir.

#12 Han puesto fotos y la mayoria son de policias. La foto de las bicicletas no es en la plaza ni es el dia de la supuesto masacre. Asi que si. Estabas mintiendo en #1
Noeschachi #8 Noeschachi
#1 Curiosamente la foto mas famosa de un cuerpo quemado es la de un policia colgando de un autobús. Otras tantas de soldados del ejército popular aun de uniforme y tomadas por periodistas occidentales. Lo que ocurrió en Tianamen fue un acto de represión de una protesta civil, pero armada.

johnmenadue.com/post/2021/06/the-tiananmen-square-massacrethe-one-side
drive.google.com/drive/folders/1JIDXL47Bffu2JqPX7EMpXiV8Ld1eYgHh (NSFW)
kumo #11 kumo
#8 Sip, los protestantes estaban organizados y hubo quien les proporcionó material. Pero no se llegó a eso por accidente, ni evidentemente, murieron más soldados que civiles. El que un tanque no pase a un tipo por encima delante de las cámaras no es un ejercicio de contención, sobre todo al ver la imagen completa.
rojo_separatista #2 rojo_separatista
Para los que no hayan visto el video completo, el civil de Tiananmen no solo se detiene frente al tanque, sino que cuando el tanque trata de esquivarlo él se pone en su trayectoria varias veces para detenerlo. Posteriormente se encarama al tanque y se pone a hablar con un tanquista y finalmente es apartado por otros manifestantes. Los militares no hacen amago de atacarle en ningún momento. Sin embargo esta imágen se nos ha vendido como la muestra más ilustrativa de lo que es la represión contra los civiles, mientras en EEUU cientos de civiles son asesinados a manos de la policía cada año.
Enésimo_strike #9 Enésimo_strike
#2 esta imagen se nos ha vendido como la resistencia de un individuo frente al poder arrollador de un estado. Un tío con bolsas en la mano parando una columna de tanques.

Y sea como fuere, la realidad es que el pueblo se manifestó y el gobierno respondió enviando tanques y ametrallando civiles, disfrázalo como quieras, que la realidad es tozuda.
Huginn #5 Huginn
Saludos a los piruleteros.  media
