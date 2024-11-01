edición general
9 meneos
9 clics

Estados Unidos: las residencias de ancianos de Ohio están abandonando a sus pacientes en albergues para personas sin hogar [EN]

La mayoría de los pacientes en estas situaciones son personas mayores, sin hogar, desempleadas y que carecen de redes de apoyo de familiares o amigos que puedan estar pendientes de ellos. Medicaid, que financia la mayor parte de la atención de enfermería, está sometida a una creciente presión de costos. “Este problema se ha agravado a medida que más residentes se enfrentan a la inestabilidad de la vivienda”. Los albergues para personas sin hogar no están diseñados para atender a pacientes con problemas de salud graves. No son centros médicos.

| etiquetas: estados unidos , ancianos , residencias , albergues , sin hogar
7 2 0 K 52 EEUU
5 comentarios
7 2 0 K 52 EEUU
javibaz #1 javibaz
Una maravilla de país, vamos a seguir su ejemplo.
4 K 80
pitercio #4 pitercio
La historia que emocionó a Ayuso.
2 K 53
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Alguno en España está salivando
1 K 39
TipejoGuti #5 TipejoGuti
Reconoced que como europeos nos alegramos de que nuestras sociedades sean más humanas que el experimento usamericano...ahora vamos y votamos PP :troll:
0 K 11
#2 wai
La democracia más antigua del mundo. El faro de occidente.
0 K 10

menéame