Estados Unidos: las residencias de ancianos de Ohio están abandonando a sus pacientes en albergues para personas sin hogar [EN]

La mayoría de los pacientes en estas situaciones son personas mayores, sin hogar, desempleadas y que carecen de redes de apoyo de familiares o amigos que puedan estar pendientes de ellos. Medicaid, que financia la mayor parte de la atención de enfermería, está sometida a una creciente presión de costos. “Este problema se ha agravado a medida que más residentes se enfrentan a la inestabilidad de la vivienda”. Los albergues para personas sin hogar no están diseñados para atender a pacientes con problemas de salud graves. No son centros médicos.