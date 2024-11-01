edición general
8 meneos
21 clics
Estados Unidos podría perder millones de turistas [Ing]

Estados Unidos podría perder millones de turistas [Ing]

Estados Unidos podría perder millones de turistas si la administración Trump sigue adelante con sus propuestas de incluir una revisión de la información de las cuentas de redes sociales como parte de las solicitudes de visado de visitante, según han declarado varios expertos a Newsweek. La política propuesta se aplicaría a los visitantes que obtengan autorización para viajar a Estados Unidos…incluiría entregar su historial en las redes sociales, junto con otros datos personales clave, como direcciones de correo electrónico, números de teléfono…

| etiquetas: trump , medidas , acceso , redes , sociales
6 2 0 K 69 actualidad
16 comentarios
6 2 0 K 69 actualidad
Comentarios destacados:      
powernergia #1 powernergia
Prefiero viajar a otros países del tercer mundo antes que a este.

Supongo que, además, este comentario invalida mi visita, qué se le va a hacer.
9 K 108
ur_quan_master #5 ur_quan_master
#1 Si en la frontera miran mi historial de MNM no entro ni pintado de naranja. :-D
1 K 24
Un_señor_de_Cuenca #12 Un_señor_de_Cuenca
#1 Pocos de los que estamos aquí podríamos entrar en estos momentos si nos revisan el teléfono.
1 K 28
wata #2 wata
Ni regalado voy allí.
Son capaces de detenerte por un comentario hace años.
Un país en descomposición.
Que les den!
5 K 55
#9 tobruk1234
#2 A parte les tienes que dar tus contraseñas para que accedan a tus correos y RRSS. Antes voy a rusia
1 K 23
arturios #13 arturios *
Piden más datos personales que los que piden para ir a Corea del norte:

a. Números de teléfono utilizados en los últimos cinco años;
b. Direcciones de correo electrónico utilizadas en los últimos diez años;
c. Direcciones IP y metadatos de fotografías enviadas electrónicamente;
d. Nombres de los miembros de la familia (padres, cónyuge, hermanos, hijos);
e. Números de teléfono familiares utilizados en los últimos cinco años;
f. Fechas de nacimiento de los miembros de la familia;
g. Lugares de…   » ver todo el comentario
1 K 21
a69 #15 a69
#13 contraseñas no hace falta no? Ya tienen acceso por la puerta de atrás...
0 K 10
arturios #16 arturios
#15 Y sin necesidad de vaselina...
0 K 11
#6 Suleiman
Si lo que quiere es que solo haya turismo interno,es el mejor camino. Para el resto es una manera de decir que no vayamos, aunque la mayoría ni ganas de volver o ir.
1 K 19
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Si contratan a mi madre, seguro que los encuentra.
1 K 18
capitan__nemo #4 capitan__nemo
Muy floja veo la campaña de boikot para viajes.
0 K 15
capitan__nemo #8 capitan__nemo *
#4 Muy floja veo la campaña de boikot para viajes por muchos otros motivos que no son lo de la exigencia de entregar los datos, por ejemplo por aranceles, ice, groenlandia, trump, el tono de tu piel y tus origenes, gaza, cualquier minimo detalle por el que deportaran o mandaran para casa de vuelta.
www.meneame.net/story/euro-sube-10-frente-dolar-potencia-dano-arancele

A ver si esto de los datos privados de redes es un cebo para engeñarte y decirte luego que no lo aplican y que despues la gente piense que si puede ir, olvidandose de todo lo demas. Trucos psicologicos y dark patterns.
0 K 15
stygyan #10 stygyan
#4 a mí lo de boicotear los viajes a Estados Unidos me parece una estupidez increíble, tal y como está el percal. No es por nada, ¿eh? Es porque la gente con los principios necesarios para este tipo de boicot no tiene pasta para ir a Estados Unidos, y los que tienen la pasta para ir de vacaciones a Estados Unidos no suelen tener este tipo de principios.
0 K 10
elTieso #14 elTieso
No han podido dejar más claro que no nos quieren allí. Lo suyo es que prohibieran el turismo no estadounidense y cerraran las fronteras a cal y canto (para ser coherentes con su delirio, vaya).
0 K 11
Dene #11 Dene
Cuando el gobierno USA subvencione los viajes y elimine todas esas restricciones y espionaje, me lo pienso
0 K 10
Mickimo #7 Mickimo
Llevan trabajando mucho tiempo en ello. Que se lo pregunten a los cientos de festivales de todo tipo que se llenaban de visitantes canadienses y que han dejado de viajar. He visto algún vídeo en el que hasta van a Canadá a poner carteles en los pueblos cercanos a la frontera animándolos y diciéndoles que les echan de menos y que los aprecian (patético, pero cierto). O de las imágenes que mes a mes cuelgan los trabajadores de sitios emblemáticos como Las Vegas, aunque esos todavía llevaban más tiempo exprimiendo la teta que les daba de comer, así que ahora no van ni los suyos.
Les está quedando un país de lo más deseable. Como para que todavía pongan más trabas.
0 K 7

menéame