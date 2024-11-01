Estados Unidos podría perder millones de turistas [Ing]

Estados Unidos podría perder millones de turistas si la administración Trump sigue adelante con sus propuestas de incluir una revisión de la información de las cuentas de redes sociales como parte de las solicitudes de visado de visitante, según han declarado varios expertos a Newsweek. La política propuesta se aplicaría a los visitantes que obtengan autorización para viajar a Estados Unidos…incluiría entregar su historial en las redes sociales, junto con otros datos personales clave, como direcciones de correo electrónico, números de teléfono…