Estados Unidos podría perder millones de turistas [Ing]

Estados Unidos podría perder millones de turistas si la administración Trump sigue adelante con sus propuestas de incluir una revisión de la información de las cuentas de redes sociales como parte de las solicitudes de visado de visitante, según han declarado varios expertos a Newsweek. La política propuesta se aplicaría a los visitantes que obtengan autorización para viajar a Estados Unidos…incluiría entregar su historial en las redes sociales, junto con otros datos personales clave, como direcciones de correo electrónico, números de teléfono…
| etiquetas: trump , medidas , acceso , redes , sociales
Supongo que, además, este comentario invalida mi visita, qué se le va a hacer.
Son capaces de detenerte por un comentario hace años.
Un país en descomposición.
Que les den!
a. Números de teléfono utilizados en los últimos cinco años;
b. Direcciones de correo electrónico utilizadas en los últimos diez años;
c. Direcciones IP y metadatos de fotografías enviadas electrónicamente;
d. Nombres de los miembros de la familia (padres, cónyuge, hermanos, hijos);
e. Números de teléfono familiares utilizados en los últimos cinco años;
f. Fechas de nacimiento de los miembros de la familia;
g. Lugares de… » ver todo el comentario
www.meneame.net/story/euro-sube-10-frente-dolar-potencia-dano-arancele
A ver si esto de los datos privados de redes es un cebo para engeñarte y decirte luego que no lo aplican y que despues la gente piense que si puede ir, olvidandose de todo lo demas. Trucos psicologicos y dark patterns.
Les está quedando un país de lo más deseable. Como para que todavía pongan más trabas.